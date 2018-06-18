Semana começa com mais de 480 vagas de emprego em todo o ES

Oportunidades para quem procura emprego com carteira assinada Crédito: Reprodução internet

A semana começa com 434 vagas para quem quer um emprego com carteira assinada. Há oportunidades para todos os níveis de escolaridade e também para pessoas com deficiência.

Os interessados devem procurar uma das unidades com todos os documentos pessoais em mãos. O profissional que atender aos requisitos das empresas pode ser encaminhado a entrevista de emprego.

Só para se ter uma ideia, nas agências do Sine estadual, ligadas ao governo do Estado, oferecem 189 vagas, enquanto que a agência do Trabalhador de Cariacica, 158 chances.

CONFIRA AS VAGAS

SINE ANCHIETA

Vagas: Projetista (2), ajudante de açougue (3) e consultor comercial (1).

SINE ARACRUZ

Vagas: Acabador de mármore e granito (1), auxiliar de faturamento (1), caseiro (1) e mecânico de manutenção de máquinas agrícolas (4).

SINE DE BARRA DE SÃO FRANCISCO

Vagas: Atendente comercial (3), auxiliar de escritório PCD (1), coordenador de compras (1), operador de ponte rolante (1), vendedor porta a porta (3)e vendedor pracista (5).

SINE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Vagas: 22 chances em cargos como ajudante de serrador (1), ajudante geral (1), atendente de telemarketing (2) e vendedor externo (1).

SINE CARIACICA

Vagas: Costureira de máquina reta (1), operador de empilhadeira PCD (1) e prof. educação física (1).

SINE LINHARES

Vagas: Analista de marketing (1), analista de relacionamento com comunidade (1), auxilar fiscal (1), auxiliar linha produção (1), costureira de máquina industrial (30), costureira de reparos de roupas de festa (1), eletricista de instalações de veículos automotores (1), instrutor de inglês (1), mecânico de automóvel (1), mecânico hidrojato (1), pintor de paredes (1), técnico de enfermagem (2), técnico de enfermagem do trabalho (2), técnico em nutrição (1), vendedor interno (1), vendedor externo (21) e vigilante (1).

SINE NOVA VENÉCIA

Vagas: Atendente comercial (1), prof. educação física (1), mecânico de máquinas agrícolas (1) e acabador de mármore e granito (1).

SINE DE SÃO MATEUS

Vagas: São 65 chances para cargos como auxiliar administrativo (1), auxiliar serviços gerais (2), chapeiro para carnes (1), cozinheiro (1), dentista clínico geral (1), nutricionista (1), operador de trator pneu PCD (7), pintor industrial (1) e técnico de instalação de internet (1).

AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE CARIACICA

Vagas: São 72 chances em funções como ajudante de mecânico (1), auxiliar de serviços gerais (3), camareira (3), fiscal de ônibus (2), fiscal de segurança patrimonial (1), mecânico a diesel (1), preparador de drinks e bebidas (1), promotor de rota (1) e vendedor externo (2).

Vagas para PCD: São 86 chances para cargos como assistente operacional (2), auxiliar administrativo (5), embalador (2), motorista carreteiro (1) e técnico de segurança do trabalho (3).

SINE DA SERRA

Vagas: Oferta de 42 oportunidades para cargos como mecânico de auto em geral (2), borracheiro (1), desenhista projetista mecânico (1), mecânico de manutenção de motores diesel (1) e agente de portaria (1).

Vagas para PCD: auxiliar de serviços gerais (3), auxiliar de estoque (3) e porteiro (2).

SINE DE VILA VELHA

Vagas: Empregado doméstico diarista (10), instalador de antenas de televisão (4), manicure (2), office-boy (1), salgadeiro (1), serralheiro (1), técnico automotivo (1), vendedor de consórcio (2) e vendedor porta a porta (1).

AGÊNCIA DE EMPREGO DE VITÓRIA