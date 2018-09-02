Semana começa com mais de 200 vagas de trabalho no ES

São mais de 200 vagas de carteira assinada oferecidas só nesta segunda-feira (3) Crédito: Camila Domingues/ Palácio Piratini

As agências do Sistema Nacional de Emprego (Sine) iniciam a semana com 204 oportunidades de emprego no Espírito Santo. Quem está à procura de uma vaga no mercado de trabalho ou recolocação profissional pode procurar a unidade mais próxima para fazer o cadastro nesta segunda-feira (3). As agências atuam na intermediação de mão de obra.

Para mais informações sobre as exigências para concorrer às oportunidades anunciadas é necessário entrar em contato com o Sine. As vagas são atualizadas diariamente e podem sofrer alterações sem aviso prévio.

SINE  ANCHIETA

Horário de Expediente: 9h às 18h

Endereço: Avenida Marechal Deodoro da Fonseca, s/nº, Centro. Telefone: (28) 3536 - 2913

Vagas: Marceneiro (1); Dentista (2); Costureira (3); Contador ou Técnico em Contabilidade (1); Operador de máquina-elevador (1).

SINE  ARACRUZ

Horário de Expediente: 8h às 17h

Endereço: Av.Venâncio flores, s/nº, Centro. Telefone: (27) 3256 - 3557

Vagas: Serralheiro de alumínio (1); Torneiro Mecânico (2); Instrumentista Tubista (6); Empregada Doméstica (1); Gerente de Restaurante (1); Gerente de loja (1); Técnico em Segurança do Trabalho (3); Técnico Mecânico (1).

SINE - BARRA DE SÃO FRANCISCO

Horário de Expediente: das 7h às 13h

Endereço: Rua Alameda Santa Terezinha, 100, Centro. Telefone: (27) 3756 - 2207

Vagas: Almoxarife (1); Açougueiro (1); Auxiliar Administrativo (1); Auxiliar de Cozinha (1); Auxiliar de Produção (2); Analista fiscal (1); Analista de Logística (1); Analista de Suprimentos (1); Eletricista de Manutenção (1); Engenheiro de produção (1); Garçom (1); Mecânico Industrial (1); Motorista Carreteiro (1); Operador de Caixa (1); Operador de Ponte Rolante (1); Operador de Pórtico Rolante (1); Polidor de Pedras (1); Secretária Executiva (1); Supervisor de orçamento (1); Técnico de rede (1); Técnico em Segurança do Trabalho (1); Serviços de Reparação e Manutenção (1).

SINE - AGÊNCIA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Horário de Expediente: 8h às 17h

Endereço: Av. Beira Rio nº 141. Edifício Portela, Bairro Guandu, Cachoeiro de Itapemirim. Telefone: (28) 3522-6946 e (28) 3522-5612

Vagas: Alinhador de pneus (1); Encarregado de Produção (1); Gerente de Vendas (2); Operador de Fresa Ponte (3); Vendedor externo (14); Designer Gráfico (1); Recreador (1); Churrasqueiro (1); Jardineiro (1); Serviços Gerais (1); Auxiliar de Borracharia (1); Vendedor (1); Auxiliar de Controlador de Pragas (1).

SINE  CARIACICA

Horário de Expediente: 8h às 17h, de segunda a sexta-feira; 8h às 13h, nos sábados

Endereço: Av. Aloizio Santos, 500, Santo André. Telefone: (27) 3636-0149

Vagas: Capoteiro (1); Confeiteiro (3); Funileiro de Veículos (1); Mecânico de Manutenção de Automóveis (1); Mecânico de Suspensão (1); Pintor de Veículos (1); Retificador de Motores de Automóveis (1).

SINE DE COLATINA

Horário de Expediente: 8h às 13h

Endereço: Av. Getulio Vargas, 98, Centro. Telefone: (27) 3721-7102

Vagas: Programador de Sistema de computador (1); Assistente de escritório (1); Oficial de Manutenção predial (1); Motorista de caminhão (1); Médico do Trabalho (1); Encarregado de obra (1); Torneiro Mecânico (1); Mecânico de automóveis (1).

SINE  LINHARES

Horário de Expediente: 8h às 13h

Endereço: Avenida Governador Lindenberg, 660, Centro. Telefone: (27) 3371-3476

Vagas: Analista Contábil (1); Assistente de Departamento Pessoal (1); Auxiliar de cozinha (1); Auxiliar de Limpeza (1); Auxiliar de Produção (3); Costureira de máquinas industriais (10); Eletricista Automotivo (1); Farmacêutico (1); Gari (2); Operador de retroescavadeira (1); Resgatista (2); Técnico em nutrição (1)

SINE  NOVA VENÉCIA

Horário de Expediente: 8h às 15h

Endereço: Rua Jussara, 10 MArgareth, Nova Venécia. Telefone: (27) 3752-2830 e (27) 3752- 3400

Vagas: Auxiliar de Cozinha (1); Cozinheiro (1); Classificador de Chapas de Granito (1); Mecânico de Máquinas Agrícolas (1); Atendente - PCD (1); Consultor de Vendas (1); Técnico de Informática (1); Pedreiro (4); Pintor de Obras (4); Operador de Vendas (2); Promotor de Vendas (1)

SINE  SÃO MATEUS

Horário de Expediente: das 8h às 17h

Endereço: Alberto Sartório, nº 404, Carapina

Vagas: Atendente - PCD (38); Auditor de Contas (1); Auxiliar de serviços Gerais Hospitalar (1); Auxiliar técnico (1); Barbeiro Profissional (1); Cabeleireiro Profissional (1); Chapeiro (1); Cortador de roupa (1); Enfermeiro (6); Gerente Comercial (1); Impressor de Offset Mono (1); Manicure (1); Medidor e Estoquista (1); Nutricionista (1); Psicólogo Hospitalar (1); Técnico de enfermagem (11); Técnico de radiologia (1).