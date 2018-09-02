Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
QUER EMPREGO?

Semana começa com mais de 200 vagas de trabalho no ES

Oportunidades estão distribuídas nas agências do Sine
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 set 2018 às 19:59

Publicado em 02 de Setembro de 2018 às 19:59

São mais de 200 vagas de carteira assinada oferecidas só nesta segunda-feira (3) Crédito: Camila Domingues/ Palácio Piratini
As agências do Sistema Nacional de Emprego (Sine) iniciam a semana com 204 oportunidades de emprego no Espírito Santo. Quem está à procura de uma vaga no mercado de trabalho ou recolocação profissional pode procurar a unidade mais próxima para fazer o cadastro nesta segunda-feira (3). As agências atuam na intermediação de mão de obra.
Para mais informações sobre as exigências para concorrer às oportunidades anunciadas é necessário entrar em contato com o Sine. As vagas são atualizadas diariamente e podem sofrer alterações sem aviso prévio.
SINE  ANCHIETA
Horário de Expediente: 9h às 18h
Endereço: Avenida Marechal Deodoro da Fonseca, s/nº, Centro. Telefone: (28) 3536 - 2913
Vagas: Marceneiro (1); Dentista (2); Costureira (3); Contador ou Técnico em Contabilidade (1); Operador de máquina-elevador (1).
SINE  ARACRUZ
Horário de Expediente: 8h às 17h
Endereço: Av.Venâncio flores, s/nº, Centro. Telefone: (27) 3256 - 3557
Vagas: Serralheiro de alumínio (1); Torneiro Mecânico (2); Instrumentista Tubista (6); Empregada Doméstica (1); Gerente de Restaurante (1); Gerente de loja (1); Técnico em Segurança do Trabalho (3); Técnico Mecânico (1).
SINE - BARRA DE SÃO FRANCISCO
Horário de Expediente: das 7h às 13h
Endereço: Rua Alameda Santa Terezinha, 100, Centro. Telefone: (27) 3756 - 2207
Vagas: Almoxarife (1); Açougueiro (1); Auxiliar Administrativo (1); Auxiliar de Cozinha (1); Auxiliar de Produção (2); Analista fiscal (1); Analista de Logística (1); Analista de Suprimentos (1); Eletricista de Manutenção (1); Engenheiro de produção (1); Garçom (1); Mecânico Industrial (1); Motorista Carreteiro (1); Operador de Caixa (1); Operador de Ponte Rolante (1); Operador de Pórtico Rolante (1); Polidor de Pedras (1); Secretária Executiva (1); Supervisor de orçamento (1); Técnico de rede (1); Técnico em Segurança do Trabalho (1); Serviços de Reparação e Manutenção (1).
SINE - AGÊNCIA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Horário de Expediente: 8h às 17h
Endereço: Av. Beira Rio nº 141. Edifício Portela, Bairro Guandu, Cachoeiro de Itapemirim. Telefone: (28) 3522-6946 e (28) 3522-5612
Vagas: Alinhador de pneus (1); Encarregado de Produção (1); Gerente de Vendas (2); Operador de Fresa Ponte (3); Vendedor externo (14); Designer Gráfico (1); Recreador (1); Churrasqueiro (1); Jardineiro (1); Serviços Gerais (1); Auxiliar de Borracharia (1); Vendedor (1); Auxiliar de Controlador de Pragas (1).
SINE  CARIACICA
Horário de Expediente: 8h às 17h, de segunda a sexta-feira; 8h às 13h, nos sábados
Endereço: Av. Aloizio Santos, 500, Santo André. Telefone: (27) 3636-0149
Vagas: Capoteiro (1); Confeiteiro (3); Funileiro de Veículos (1); Mecânico de Manutenção de Automóveis (1); Mecânico de Suspensão (1); Pintor de Veículos (1); Retificador de Motores de Automóveis (1).
SINE DE COLATINA
Horário de Expediente: 8h às 13h
Endereço: Av. Getulio Vargas, 98, Centro. Telefone: (27) 3721-7102
Vagas: Programador de Sistema de computador (1); Assistente de escritório (1); Oficial de Manutenção predial (1); Motorista de caminhão (1); Médico do Trabalho (1); Encarregado de obra (1); Torneiro Mecânico (1); Mecânico de automóveis (1).
SINE  LINHARES
Horário de Expediente: 8h às 13h
Endereço: Avenida Governador Lindenberg, 660, Centro. Telefone: (27) 3371-3476
Vagas: Analista Contábil (1); Assistente de Departamento Pessoal (1); Auxiliar de cozinha (1); Auxiliar de Limpeza (1); Auxiliar de Produção (3); Costureira de máquinas industriais (10); Eletricista Automotivo (1); Farmacêutico (1); Gari (2); Operador de retroescavadeira (1); Resgatista (2); Técnico em nutrição (1)
SINE  NOVA VENÉCIA
Horário de Expediente: 8h às 15h
Endereço: Rua Jussara, 10 MArgareth, Nova Venécia. Telefone: (27) 3752-2830 e (27) 3752- 3400
Vagas: Auxiliar de Cozinha (1); Cozinheiro (1); Classificador de Chapas de Granito (1); Mecânico de Máquinas Agrícolas (1); Atendente - PCD (1); Consultor de Vendas (1); Técnico de Informática (1); Pedreiro (4); Pintor de Obras (4); Operador de Vendas (2); Promotor de Vendas (1)
SINE  SÃO MATEUS
Horário de Expediente: das 8h às 17h
Endereço: Alberto Sartório, nº 404, Carapina
Vagas: Atendente - PCD (38); Auditor de Contas (1); Auxiliar de serviços Gerais Hospitalar (1); Auxiliar técnico (1); Barbeiro Profissional (1); Cabeleireiro Profissional (1); Chapeiro (1); Cortador de roupa (1); Enfermeiro (6); Gerente Comercial (1); Impressor de Offset Mono (1); Manicure (1); Medidor e Estoquista (1); Nutricionista (1); Psicólogo Hospitalar (1); Técnico de enfermagem (11); Técnico de radiologia (1).
 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Autismo: o lugar da psicanálise como uma das propostas clínicas
Filme dirigido por cineasta indígena terá sessão gratuita em Vitória
Filme dirigido por cineasta indígena terá sessão gratuita em Vitória
Imagem de destaque
Quem é Viktor Orbán, o aliado de Bolsonaro e Trump que corre o risco de perder a primeira eleição em 16 anos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados