Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Concursos
  • Semana começa com mais de 200 vagas de emprego no Espírito Santo
Fique ligado

Semana começa com mais de 200 vagas de emprego no Espírito Santo

Há oportunidades para engenheiro civil, designer gráfico, nutricionista, técnico em enfermagem, técnico em informática, auxiliar de cozinha, auxiliar de obras e garçom, entre outras

Publicado em 21 de Abril de 2018 às 19:58

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 abr 2018 às 19:58
Carteira de trabalho, carteira assinada Crédito: Jansen Lube / Prefeitura da Serra
Nesta segunda-feira (23), as agências do Sistema Nacional de Emprego (Sine) anunciam 215 vagas em todo o Estado. Em Linhares, há 30 vagas para costureira de máquina industrial e, em São Mateus, outras 20 para operador de motosserra.
Os interessados em alguma das oportunidades anunciadas precisam criar, junto à unidade do Sine, um cadastro com informações pessoais, qualificação e experiência profissional. Para isso, é necessário apresentar Carteira de Trabalho, RG, CPF e comprovante de residência.
As agências selecionam os candidatos que atendem aos requisitos predeterminados pela empresa, que seguirão para entrevista com o empregador.
Para mais informações sobre as exigências para concorrer às oportunidades anunciadas é necessário entrar em contato com o Sine. As vagas são atualizadas diariamente e podem sofrer alterações sem aviso prévio.
SINE ARACRUZ/ES
Endereço: Av. Venâncio Flores, s/nº, Centro - Aracruz-ES.
Mecânico de refrigeração  01
Auxiliar mecânico de ar condicionado  01
SINE BARRA DE SÃO FRANCISCO/ES
Endereço: Rua Vereador Vantuil Ribeiro Fagundes, 100 - Centro.
Auxiliar de cozinha  02
Garçom  02
Nutricionista  01
Vendedor porta a porta  05
Vendedor pracista  01
SINE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES
Endereço: Avenida Beira Rio, Nº 141, Ed. Portela, Bairro Guandu, Cachoeiro de Itapemirim.
Apoio de loja (vaga para pessoas com deficiência)  01
Auxiliar de linha de produção (vaga para pessoas com deficiência)  20
Balconista  02
Designer gráfico  01
Operador de máquina a fio diamantado  01
Promotor de vendas (vaga para pessoa com deficiência)  01
Técnico em Eletrônica industrial  01
SINE CARIACICA/ES
Endereço: Av. Aloizio Santos, 500, Santo André, Cariacica-ES.
Acabador de mármore e granito  02
Mecânico de manutenção em geral  01
Representante técnico de vendas  08
SINE COLATINA/ES
Endereço: Av. Getúlio Vargas, 98, Centro.
Borracheiro  01
Técnico em Segurança do Trabalho (Estágio)  01
Chapeiro  02
Gerente de bar  01
Vendedor de serviços  01
Recepcionista (vaga para pessoa com deficiência)  01
SINE LINHARES/ES
Endereço: Avenida Governador Lindenberg, 660, Centro.
Analista de TI  01
Analista de suporte  01
Apontador de pessoal  01
Auxiliar de administrativo  01
Auxiliar de limpeza (vaga para pessoa com deficiência)  01
Auxiliar de montagem e irrigação  03
Costureira de máquina industrial  30
Cozinheiro industrial  02
Designer gráfico  01
Engenheiro civil  01
Mecânico de manutenção industrial  01
Mecânico de máquinas pesadas  01
Mecânico de refrigeração  01
Operador de máquina  01
Auxiliar de obras  03
Técnico em enfermagem do Trabalho  02
Telhadista  01
Vendedor interno  01
Vendedor projetista (móveis)  01
SINE NOVA VENÉCIA/ES
Endereço: Rua Espírito Santo, 85 - Beira Rio.
Auxiliar de cozinha  01
Suporte técnico  01
SINE SÃO MATEUS/ES
Endereço: Praça Anchieta, 152  Centro.
Auxiliar administrativo (vaga para pessoa com deficiência)  01
Auxiliar de costureira  01
Auxiliar de serviços gerais (vaga para pessoa com deficiência)  01
Atendente de laboratório  03
Confeiteira  01
Estagiário de TI  06
Mecânico automotivo  04
Mecânico de refrigeração  01
Nutricionista  01
Operador de motosserra  20
Office boy  01
Padeiro  01
Técnico em enfermagem  05
Técnico em informática  01
Técnico em radiologia  04
Auxiliar de laboratório  03
Auxiliar de mecânico  02
Auxiliar de serviços gerais  01
Auxiliar de topografia  02
Apontador  04
Bandeirinha  02
Laboratorista de solos  01
Mecânico de máquinas  04
Motorista de ônibus  02
Motorista de caminhão pipa  06
Operador de escavadeira  04
Operador de rolo  07
Operador de motoniveladora  04
Operador de trator  05
Técnico de qualidade  01
Técnico de segurança  01
Topógrafo  01

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Curva da Jurema. Local impróprio para banho
Mesmo impróprias, praias de Vitória recebem banhistas neste domingo (26)
Imagem de destaque
Estamos perto de desvendar o mistério do 9º planeta do Sistema Solar?
Prefeitura de Viana
Prefeituras do ES, Exército e Ministério Público: 24 mil vagas em concursos e seleções

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados