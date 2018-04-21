Semana começa com mais de 200 vagas de emprego no Espírito Santo

Carteira de trabalho, carteira assinada Crédito: Jansen Lube / Prefeitura da Serra

Nesta segunda-feira (23), as agências do Sistema Nacional de Emprego (Sine) anunciam 215 vagas em todo o Estado. Em Linhares, há 30 vagas para costureira de máquina industrial e, em São Mateus, outras 20 para operador de motosserra.

Os interessados em alguma das oportunidades anunciadas precisam criar, junto à unidade do Sine, um cadastro com informações pessoais, qualificação e experiência profissional. Para isso, é necessário apresentar Carteira de Trabalho, RG, CPF e comprovante de residência.

As agências selecionam os candidatos que atendem aos requisitos predeterminados pela empresa, que seguirão para entrevista com o empregador.

Para mais informações sobre as exigências para concorrer às oportunidades anunciadas é necessário entrar em contato com o Sine. As vagas são atualizadas diariamente e podem sofrer alterações sem aviso prévio.

SINE ARACRUZ/ES

Endereço: Av. Venâncio Flores, s/nº, Centro - Aracruz-ES.

Mecânico de refrigeração  01

Auxiliar mecânico de ar condicionado  01

SINE BARRA DE SÃO FRANCISCO/ES

Endereço: Rua Vereador Vantuil Ribeiro Fagundes, 100 - Centro.

Auxiliar de cozinha  02

Garçom  02

Nutricionista  01

Vendedor porta a porta  05

Vendedor pracista  01

SINE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES

Endereço: Avenida Beira Rio, Nº 141, Ed. Portela, Bairro Guandu, Cachoeiro de Itapemirim.

Apoio de loja (vaga para pessoas com deficiência)  01

Auxiliar de linha de produção (vaga para pessoas com deficiência)  20

Balconista  02

Designer gráfico  01

Operador de máquina a fio diamantado  01

Promotor de vendas (vaga para pessoa com deficiência)  01

Técnico em Eletrônica industrial  01

SINE CARIACICA/ES

Endereço: Av. Aloizio Santos, 500, Santo André, Cariacica-ES.

Acabador de mármore e granito  02

Mecânico de manutenção em geral  01

Representante técnico de vendas  08

SINE COLATINA/ES

Endereço: Av. Getúlio Vargas, 98, Centro.

Borracheiro  01

Técnico em Segurança do Trabalho (Estágio)  01

Chapeiro  02

Gerente de bar  01

Vendedor de serviços  01

Recepcionista (vaga para pessoa com deficiência)  01

SINE LINHARES/ES

Endereço: Avenida Governador Lindenberg, 660, Centro.

Analista de TI  01

Analista de suporte  01

Apontador de pessoal  01

Auxiliar de administrativo  01

Auxiliar de limpeza (vaga para pessoa com deficiência)  01

Auxiliar de montagem e irrigação  03

Costureira de máquina industrial  30

Cozinheiro industrial  02

Designer gráfico  01

Engenheiro civil  01

Mecânico de manutenção industrial  01

Mecânico de máquinas pesadas  01

Mecânico de refrigeração  01

Operador de máquina  01

Auxiliar de obras  03

Técnico em enfermagem do Trabalho  02

Telhadista  01

Vendedor interno  01

Vendedor projetista (móveis)  01

SINE NOVA VENÉCIA/ES

Endereço: Rua Espírito Santo, 85 - Beira Rio.

Auxiliar de cozinha  01

Suporte técnico  01

SINE SÃO MATEUS/ES

Endereço: Praça Anchieta, 152  Centro.

Auxiliar administrativo (vaga para pessoa com deficiência)  01

Auxiliar de costureira  01

Auxiliar de serviços gerais (vaga para pessoa com deficiência)  01

Atendente de laboratório  03

Confeiteira  01

Estagiário de TI  06

Mecânico automotivo  04

Mecânico de refrigeração  01

Nutricionista  01

Operador de motosserra  20

Office boy  01

Padeiro  01

Técnico em enfermagem  05

Técnico em informática  01

Técnico em radiologia  04

Auxiliar de laboratório  03

Auxiliar de mecânico  02

Auxiliar de serviços gerais  01

Auxiliar de topografia  02

Apontador  04

Bandeirinha  02

Laboratorista de solos  01

Mecânico de máquinas  04

Motorista de ônibus  02

Motorista de caminhão pipa  06

Operador de escavadeira  04

Operador de rolo  07

Operador de motoniveladora  04

Operador de trator  05

Técnico de qualidade  01

Técnico de segurança  01