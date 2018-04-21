Semana começa com mais de 200 vagas de emprego no Espírito Santo

Nesta segunda-feira (23), as agências do Sistema Nacional de Emprego (Sine) anunciam 215 vagas em todo o Estado. Em Linhares, há 30 vagas para costureira de máquina industrial e, em São Mateus, outras 20 para operador de motosserra.
Os interessados em alguma das oportunidades anunciadas precisam criar, junto à unidade do Sine, um cadastro com informações pessoais, qualificação e experiência profissional. Para isso, é necessário apresentar Carteira de Trabalho, RG, CPF e comprovante de residência.
As agências selecionam os candidatos que atendem aos requisitos predeterminados pela empresa, que seguirão para entrevista com o empregador.
Para mais informações sobre as exigências para concorrer às oportunidades anunciadas é necessário entrar em contato com o Sine. As vagas são atualizadas diariamente e podem sofrer alterações sem aviso prévio.
SINE ARACRUZ/ES
Endereço: Av. Venâncio Flores, s/nº, Centro - Aracruz-ES.
Mecânico de refrigeração 01
Auxiliar mecânico de ar condicionado 01
SINE BARRA DE SÃO FRANCISCO/ES
Endereço: Rua Vereador Vantuil Ribeiro Fagundes, 100 - Centro.
Auxiliar de cozinha 02
Garçom 02
Nutricionista 01
Vendedor porta a porta 05
Vendedor pracista 01
SINE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES
Endereço: Avenida Beira Rio, Nº 141, Ed. Portela, Bairro Guandu, Cachoeiro de Itapemirim.
Apoio de loja (vaga para pessoas com deficiência) 01
Auxiliar de linha de produção (vaga para pessoas com deficiência) 20
Balconista 02
Designer gráfico 01
Operador de máquina a fio diamantado 01
Promotor de vendas (vaga para pessoa com deficiência) 01
Técnico em Eletrônica industrial 01
SINE CARIACICA/ES
Endereço: Av. Aloizio Santos, 500, Santo André, Cariacica-ES.
Acabador de mármore e granito 02
Mecânico de manutenção em geral 01
Representante técnico de vendas 08
SINE COLATINA/ES
Endereço: Av. Getúlio Vargas, 98, Centro.
Borracheiro 01
Técnico em Segurança do Trabalho (Estágio) 01
Chapeiro 02
Gerente de bar 01
Vendedor de serviços 01
Recepcionista (vaga para pessoa com deficiência) 01
SINE LINHARES/ES
Endereço: Avenida Governador Lindenberg, 660, Centro.
Analista de TI 01
Analista de suporte 01
Apontador de pessoal 01
Auxiliar de administrativo 01
Auxiliar de limpeza (vaga para pessoa com deficiência) 01
Auxiliar de montagem e irrigação 03
Costureira de máquina industrial 30
Cozinheiro industrial 02
Designer gráfico 01
Engenheiro civil 01
Mecânico de manutenção industrial 01
Mecânico de máquinas pesadas 01
Mecânico de refrigeração 01
Operador de máquina 01
Auxiliar de obras 03
Técnico em enfermagem do Trabalho 02
Telhadista 01
Vendedor interno 01
Vendedor projetista (móveis) 01
SINE NOVA VENÉCIA/ES
Endereço: Rua Espírito Santo, 85 - Beira Rio.
Auxiliar de cozinha 01
Suporte técnico 01
SINE SÃO MATEUS/ES
Endereço: Praça Anchieta, 152 Centro.
Auxiliar administrativo (vaga para pessoa com deficiência) 01
Auxiliar de costureira 01
Auxiliar de serviços gerais (vaga para pessoa com deficiência) 01
Atendente de laboratório 03
Confeiteira 01
Estagiário de TI 06
Mecânico automotivo 04
Mecânico de refrigeração 01
Nutricionista 01
Operador de motosserra 20
Office boy 01
Padeiro 01
Técnico em enfermagem 05
Técnico em informática 01
Técnico em radiologia 04
Auxiliar de laboratório 03
Auxiliar de mecânico 02
Auxiliar de serviços gerais 01
Auxiliar de topografia 02
Apontador 04
Bandeirinha 02
Laboratorista de solos 01
Mecânico de máquinas 04
Motorista de ônibus 02
Motorista de caminhão pipa 06
Operador de escavadeira 04
Operador de rolo 07
Operador de motoniveladora 04
Operador de trator 05
Técnico de qualidade 01
Técnico de segurança 01
Topógrafo 01