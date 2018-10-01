Semana começa com 720 vagas de emprego em todo o Espírito Santo

Oportunidades para quem procura emprego com carteira assinada Crédito: Divulgação

A semana começa com 720 vagas de emprego para profissionais que buscam um trabalho com carteira assinada. Há chances para pessoas de todos os níveis de escolaridade e para quem tem ou não experiência.

Os interessados devem procurar uma das agências de emprego, sem esquecer de levar os documentos pessoais. É bom lembrar que as vagas são atualizadas diariamente. O candidato que atender aos requisitos exigidos pelas empresas são encaminhados para entrevista.

Nas agências do Sine estadual, ligadas ao governo do Estado, são 410 vagas, sendo que a maior oferta está na unidade de São Mateus, com 247 oportunidades. Há chances para cargos como assistente de informática, costureira, nutricionista, vendedor, atendente de televendas, técnico de enfermagem.

Na Agências do Trabalhador de Cariacica, são 186 vagas para funções como auxiliar administrativo, cozinheira, vendedor e promotor de vendas, além de oportunidades de estágio e nível técnico. Do total de cargos, 73 são destinadas a pessoas com deficiência.

No Sine de Vila Velha, a semana começa com 31 vagas e na Serra com 70 chances. Já em Vitória a Agência do Trabalhador está com 23 oportunidades de emprego.

CONFIRA AS VAGAS

SINE ANCHIETA

Vagas: Almoxarife (1), eletricista predial (1), auxiliar de limpeza (2), garçom (3), vendedor externo (1), ajudante de cozinha (1) e motoboy (1).

SINE ARACRUZ

Vagas: Gerente de TI(1), analista de Saúde, Meio Ambiente e Segurança (1), engenheiro comercial (1), técnico em enfermagem do trabalho (1) e nutricionista (1).

SINE BARRA DE SÃO FRANCISCO

Vagas: Auxiliar de cozinha (1), auxiliar de produção PCD (1), analista fiscal (1), analista de logística (1), analista de suprimentos (1), comprador (1), costureira (1), eletricista de manutenção industrial (1), engenheiro de produção (1), garçom (1), mecânico industrial (1), motorista carreteiro (1), operador de caixa (1), operador de empilhadeira (1), operador de ponte rolante (1), operador de pórtico rolante (1), técnico em manutenção de equipamentos de informática (1), técnico em edificações (1), técnico em segurança do trabalho (1), serviços de reparação e manutenção (1) e vendedor externo (1).

SINE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Vagas: Agente de microcrédito (1), analista de marketing PCD (1), assistente de marketing (1), auxiliar dedetizador (1), auxiliar de manutenção (1), auxiliar de manutenção PCD (1), colorista têxtil (1), consultor de vendas (1), designer gráfico (1), encarregado de açougue (1), flameador (1), mecânico diesel (1), motoboy de sidecar (1), oficial polivalente (1), oficial polivalente PCD (1), operador de multifio (1), sondador SPT (1), panfleteiro (1) e vendedor (1).

SINE CARIACICA

Vagas: Chapeiro (2), impressor digital (1), mecânico de motor a diesel (1) e representante comercial (1).

SINE DE COLATINA

Vagas: Cozinheiro geral (1), vendedor porta em porta (1), motorista carreteiro (4), soldador (8), consultor de vendas (2), técnico de segurança do trabalho (1), ,médico do trabalho (1) e técnico de manutenção eletrônica de celular (1).

SINE LINHARES

Vagas: Agente de vendas de serviços (3), ajudante de carga e descarga (3), apontador de campo (1), analista de suporte de sistema (1), assistente administrativo (1), assistente de vendas (1), auxiliar de pessoal (1), bombeiro hidráulico (1), chapista de lanchonete (2), cirurgião dentista (1), cobrador de ônibus (1), costureira de máquinas industriais (10), eletricista de instalações de veículos automotores (1), encarregado de manutenção (1), esteticista (1), garçom (3), gerente de segurança (1), isolador (1), mecânico automotivo (1), mecânico de equipamento pesado (1), mecânico de manutenção de caminhão a diesel (3), mecânico de manutenção trator (1), motorista entregador (3), operador de caixa (1), operador de ponte rolante (2), operador de máquinas fixas em geral (2), recepcionista atendente (1), repositor de mercadorias (1), soldado MIG (10), técnico agrícola (1), técnico de manutenção eletrônica (1) e vendedor pracista (2).

SINE NOVA VENÉCIA

Vagas: Almoxarife (1), analista administrativo (1), analista de logística (1), auxiliar de mecânica (1), atendente de consultório (1), cirurgião dentista (4), técnico em saúde bucal (1), técnico em prótese dentária (1), auxiliar de consultório odontológico (1), operador industrial (1), motorista carreteiro (1), mecânico de máquinas agrícolas (1), atendente PCD (1), consultor de vendas (1), promotor de vendas (1) e professor de educação física (2).

SINE SÃO MATEUS

Vagas: Assistente de informática (1), atendente de padaria (2), atendente de televendas (2), atendente PCD (39), auxiliar de caixa central (4), auxiliar de confeiteiro e padeiro (1), auxiliar de operações de açougue (10), auxiliar de perecíveis (10), auxiliar serviços gerais (5), auxiliar de serviços gerais hospitalar (1), barbeiro (1), cabelereiro profissional (2), confeiteiro (1), conferente de mercadorias (2), costureira (1), cozinheiro (2), eletricista automotivo (1), embalador (4), encarregado de açougue (1), encarregado de caixa central (1), encarregado de frios (1), encarregado de hortifrúti (1), encarregado de mercearia (1), encarregado de padaria (1), encarregado de serviços gerais (1), enfermeiro (13), estoquista (1), executiva de vendas (4), farmacêutico (1), garçom (3), guardião de piscina (1), impressor de offset mono (1), instalador de TV a cabo (6), manicure (1), nutricionista (1), operador de caixa (35), operador de câmara fria (4), operador de empilhadeira (5), padeiro (3), representante comercial (1), repositor (20), subgerente (3), supervisor de vendas (1), técnico de enfermagem (35), trabalhador rural (1), vendedor (4), vendedor externo (6), veterinário (1).

AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE CARIACICA

Vagas: Ajudante de caminhão (10), ajudante de cozinha (4), ajudante de motorista (4), auxiliar administrativo (2), auxiliar de corte costura (2), auxiliar de estocagem (4), auxiliar de vendas (3), auxiliar operacional (1), camareira de hotel (1), caseiro (1), chapeiro (2), consultor de vendas (20), consultor interno de vendas (1), costureira (3), cozinheiro (2), doméstica (1), encarregado de equipe de higienização (2), encarregado de perecíveis - açougue (1), enfermeiro (3), estágio de ensino médio (5), estágio de nível superior em publicidade e propaganda (1), estágio de técnico em administração (2), estágio superior de administração (2), mecânico a diesel (2), mecânico automotivo (2), moleiro (1), motoboy (1), motorista carreteiro (5), pintor automotivo caminhão (1), pintor veícular - grande porte (2), porteiro (3), promotor de vendas (1), repositor de mercadorias (1), salgadeira (1), supervisor de polo comercial (1), técnico de enfermagem (1), técnico em instalação (3), tutor de polo comercial (4), vendedor de autopeças (2), vendedor externo (3) e vendedor externo para cobrir férias (2).

Vagas para pessoas com deficiência: Fiscal de ônibus (3), ajudante (2), área administrativa - setor de compras (6), assistente administrativo - atendente (3), auxiliar (4), auxiliar administrativo (1), auxiliar de expedição (1), cobrador (5), embalador (5), operador de telemarketing ativo (3), pintor automotivo caminhão (1), porteiro (4) e representante de atendimento (35).

SINE DE VILA VELHA

Vagas: Alinhador de direção (3), capeiro (1). constureira em geral (2), embalador, a mão (1), esteticista (1), instrutor de informática (1), lanterneiro de automóveis (1), manicure (2), montador de estruturas metálicas (5), motorista entregador (1), pintor de automóveis (1), professor de administração (2), professor de inglês (2), promotor de vendas (3), representante comercial autônomo (2), sorveteiro (1), vendedor interno (1) e vendedor porta a porta (1).

SINE DA SERRA

Vagas: Cuidador de idosos (2), nutricionista (1), mecânico de auto-center (2), vendedor de plano de saúde (2), corretor de imóveis (2), pintor de automóveis (1), vendedor porta a porta (20), supervisor de operações (1), cozinheiro geral (2), corretor de seguros (2), reparador de máquinas (1), operador de pá carregadeira (1), operador de escavadeira (1), operador de compactadora de solos (2), mecânico de manutenção de motores a diesel (1), marceneiro (1), operador de laminador (1), manobrista - auxiliar de frota (2), motorista carreteiro (10), polidor de granito (3), acabador de mármore e granito (3), operador de máquinas (3) e operador de ponte rolante (3).

Vagas para pessoas com deficiência: atendente de telemarketing (1) e marceneiro (2).

AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE VITÓRIA