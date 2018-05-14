Semana começa com 581 vagas de emprego no ES

Agências do Sine estão com vagas de emprego Crédito: ARQUIVO/13-09-2013

As agências de emprego de todo o Estado começam a semana com 581 vagas abertas para quem quer ter um trabalho com carteira assinada. Para concorrer a uma das vagas, é necessário ir até uma das unidades, sem esquecer de levar os documentos pessoais.





Há oportunidades para todos os níveis de escolaridade e também para pessoas com deficiência. Os candidatos são encaminhados à entrevista de emprego conforme o perfil definido pelas empresas.

Nas agências do Sine estadual, ligadas ao governo do Estado, contam com 165 vagas. As ofertas estão disponíveis em nove unidades. Em Linhares, por exemplo, há 30 vagas para costureira de máquina industrial. Nas outras agências, há oportunidades para dentista, garçom, cuidador de idoso, zelador, padeiro, entre outros.

Já no Sine de Vila Velha são 39 vagas para cargos como serralheiro, costureira, empregado doméstico. No Sine da Serra, a oferta é de 46 postos de trabalho.

Em Cariacica, a Agência do Trabalhador conta com 303 oportunidades, sendo 68 reservadas para pessoas com deficiência. Além de se inscrever para as vagas de emprego, é possível realizar cadastros para estágios, cursos de qualificação e menor aprendiz.

Há ainda 23 vagas de emprego na Agência do Trabalhador de Vitória. A maior oferta é para o cargo de operador de telemarketing para portadores de deficiência.

CONFIRA AS OPORTUNIDADES

SINE ANCHIETA

Endereço: Av. Marechal Deodoro da Fonseca, Centro, Anchieta.

Vagas: Pintor industrial (2), ajudante pintura (2), operador de jato abrasivo (2) e técnico segurança do trabalho (1).

SINE ARACRUZ

Endereço: Av. Venâncio Flores, Centro - Aracruz-ES.

Vagas: Almoxarife PCD (1), auxiliar de dentista (1), cuidador de idosos (2), técnico de refrigeração automotiva (1), supervisor de tubing (1), vendedor de plano de saúde (4), ajudante de montagem de móveis (1), motorista tritrem (10), mecânico automotivo (2), ajudante de mecânico automotivo (1) e alinhador automotivo (1).

SINE BARRA DE SÃO FRANCISCO

Endereço: Rua Vereador Vantuil Ribeiro Fagundes, 100, Centro.

Vagas: Auxiliar de cozinha (1), cozinheiro industrial (1), empregado doméstico nos serviços gerais (2), garçom (2), polidor de pedras (1) e vendedor porta a porta (3).

SINE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Endereço: Avenida Beira Rio, 141, Ed. Portela, Bairro Guandu, Cachoeiro de Itapemirim.





Vagas: Atendente balconista (2), conselheiro de dependente químico (1), cortadeira de roupas sob medida (1), designer gráfico (1), operador de guindauto (3), operador de multifio (1), promotor de vendas PCD (3) e torneiro CNC (1).

SINE CARIACICA

Endereço: Av. Aloizio Santos, 500, Santo André, Cariacica.

Vagas: Acabador de mármore e granito (2), auxiliar de mecânico (1), churrasqueiro (1), costureira (6), cozinheira (1), pintor de automóveis (1) e vendedor porta a porta (4).

SINE COLATINA

Endereço: Av. Getúlio Vargas, 98, Centro.

Vagas: Pintor industrial (1), empregada doméstica (1), supervisor em serviços gerais (1) e menor aprendiz (25).

SINE LINHARES

Endereço: Avenida Governador Lindenberg, 660, Centro.

Vagas: Analista de suporte (1), auxiliar de logística /carregador de caminhão (1), analista de relacionamento de comunidade (1), coordenador de turno em lanchonete (1), costureira de máquina industrial (30), operador de máquina de fabricar papel para pães (1), técnico agrícola (1), técnico de enfermagem do trabalho (2), vendedor interno (2), vendedor externo (1) e zelador (1).

SINE NOVA VENÉCIA

Endereço: Rua Espírito Santo, 85, Beira Rio.

Vagas: Operador de caixa (2), executivo de vendas (2), vendedor (1), auxiliar de cozinha (1), garçom (1), chapeiro (1) e mecânico de máquinas agrícolas (1).

SINE SÃO MATEUS

Endereço: Praça Anchieta, 152, Centro.

Vagas: Auxiliar de cozinha (5), auxiliar administrativo (2), atendente de laboratório (3), banho e tosa de animais (1), confeiteira (1), dentista clínico geral (1), dentista ortodôntico (1), estagiário de TI (7), garçom (5), mecânico automotivo de suspensão/alinhador (3), mecânico de refrigeração (1), padeiro (1), técnico de enfermagem (6), técnico de informática (1), técnico em radiologia (4) e vendedor técnico (1).

SINE DE VILA VELHA

Endereço: Rua Sete de Setembro, 95, Centro.

Vagas: Ajudante de obras (3), auxiliar em saúde bucal (1), costureira em geral (8), empregado doméstico diarista (15), instalador de equipamentos de comunicação (1), manicure (2), marceneiro (1), pedreiro (3), pintor de obras (3), serralheiro (1) e técnico automotivo (1).

AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE CARIACICA

Endereço: Avenida Kléber Andrade, 05, bairro Rio Branco, Cariacica (via de acesso ao estádio Kleber Andrade)

Vagas: Ajudante de manutenção - pintura automotiva (2), analista contábil tributário (10), analista de desenvolvimento humano pleno (10), analista de RH sênior-business (10), analista meio ambiente sênior (10), assistente administrativo (10), assistente administrativo financeiro (10), assistente / auxiliar de vendas (3), auxiliar administrativo (1), auxiliar administrativo reforma (1), auxiliar de capoteiro (1), auxiliar de cozinha (1), auxiliar de estocagem (5), auxiliar de obras (2), auxiliar de serviços gerais (1), auxiliar de serviços gerais / conservação e limpeza (2), balconista de farmácia (10), balconista de farmácia (1), capoteiro (2), cobrador (5), confeiteiro (3), coordenador contábil (10), coordenador de importação (10), enfermeiro (1), estágio de administração (7), estágio de ciências contábeis (3), estágio de comunicação social (1), estágio de ensino médio (10), estágio de letras / inglês (1), estágio de pós graduação direito (1), estágio de publicidade e propaganda (1), estágio de técnico em administração (3), estágio de técnico em enfermagem (2), estágio de técnico em informática (2), estágio de técnico em recursos humanos (1), estágio de técnico em saúde bucal (1), estágio de técnico em vendas (1), mecânico (1), mecânico a diesel (1), moleiro (1), montador automotivo (1), motorista (7), motorista carreteiro (15), operador de empilhadeira (2), padeiro (5), pedreiro (2), pintor automotivo (1), pintor de obras (3), pizzaiolo (5), promotor de vendas (2), provedor de peças (1), repositor de mercadorias (2), representante comercial (2), salgadeira (1), técnico de enfermagem (10), técnico de manutenção e instalação de rede (1), técnico em eletrotrônica (10), vendedor (1), vendedor de autopeças (1) e vendedor externo (4).

Vagas para pessoas com deficiência: Apoio de loja (1), assistente administrativo logística (1), auxiliar administrativo (2), auxiliar de garantia (1), auxiliar de produção (3), construção civil (1), divulgador e atendente externo (1), operador industrial (3) e representante de atendimento (55).

AGÊNCIA DE EMPREGOS DE VIANA

Endereço: Avenida Jerônimo Monteiro, Viana-Sede.

Vagas: Moleiro, cozinheiro industrial, auxiliar linha de produção, PCD - diversas áreas e engenheiro civil.

SINE DA SERRA

Endereço: Pró-Cidadão, avenida Talma Rodrigues Ribeiro, 5416, Portal de Jacaraípe (antigo Shopping Norte)

Vagas: Ajudante de oficina mecânica (1), ajudante de pintor (1), costureira colaretista (1), costureira pilotista (1), costureira de máquina reta / colaretista / pilotista (1), cozinheiro industrial (1), cortador de granito (4), operador de máquina de usinagem (1) e vendedor de serviço (3).

Vagas para pessoas com deficiência: Auxiliar de produção (1), auxiliar de limpeza (20), conferente de logística (1) e operador de telemarketing (10).

AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE VITÓRIA

Endereço: Rua Amélia da Cunha Ornelas, 295, Bento Ferreira.