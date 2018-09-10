Semana começa com 534 chances para trabalhar com carteira assinada

Oportunidades para quem procura emprego com carteira assinada Crédito: Arquivo

A semana começa com 534 vagas de emprego na Grande Vitória e no interior. As chances são para cargos de vários níveis de escolaridade e para profissionais com ou sem experiência. Há ainda vagas para pessoas com deficiência.

Os interessados devem procurar uma das agências de emprego, sem esquecer de levar os documentos pessoais. Os candidatos são selecionados de acordo com o perfil traçado pelas empresas.

O destaque da semana fica por conta do Sine de Linhares. A unidade do Norte do Estado está com 225 vagas para selecionar trabalhadores que vão atuar em uma nova rede de supermercados. A previsão é de que a loja seja inaugurada em outubro.

As oportunidades serão para todos os níveis de escolaridade e para alguns cargos não será necessário experiência. A prioridade de contratação será para quem estiver desempregado. O atendimento dos candidatos será feito das 8 às 13 horas.

Em Vila Velha, o Sine conta com 79 vagas. As maiores ofertas são para os cargos de atendente de telemarketing PCD, com 50 chances, e 20 para empregado doméstico diarista, com 20.

Já na Agência de Emprego de Viana há oportunidades para mecânico de refrigeração automotivo, eletricista automotivo, serralheiro, carpinteiro e operador braçal.

Na Agência do Trabalhador de Cariacica são 191 vagas de emprego, das quais 91 destinadas às pessoas com deficiência. No local, também é possível fazer cadastros para estágios, cursos de qualificação e menor aprendiz.

O Sine da Serra está com 27 vagas de emprego abertas neste início de semana. São oportunidades para auxiliar de linha de produção, churrasqueiro, chefe de serviço de limpeza, recepcionista atendente (PCD), entre outras. Em Vitória, a Agência do Trabalhador tem cinco vagas.

CONFIRA AS VAGAS

SINE DE LINHARES

Vagas: São 225 postos de trabalho em uma nova rede de supermercados. As oportunidades serão para todos os níveis de escolaridade e para alguns cargos não será necessário experiência. A prioridade de contratação será para quem estiver desempregado.

AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE CARIACICA

Vagas: Ajudante de caminhão (10), ajudante de cozinha (4), auxiliar administrativo (1), auxiliar de corte e costura (2), auxiliar de cozinha (1), auxiliar de vendas (3), camareira de hotel (1), costureira (3), cozinheira (2), encarregado de equipe de higienização (2), encarregado de equipe de serviços gerais (1), enfermeiro (3), estágio de administração (2), estágio de ensino médio (5), estágio de técnico em administração (2), estágio superior de engenharia de produção (1), estágio superior de engenharia metalúrgica (1), estágio superior de engenharia mecânica (1), estágio técnico em elétrica (1), estágio técnico em mecânica (1), estágio técnico em metalurgia (1), mecânico a diesel (2), mecânico automotivo (2), moleiro (1), motorista carreteiro (5), operador de empilhadeira (2), operador de telemarketing ativo (10), pedreiro (2), pintor automotivo caminhão (1), pintor veicular (2), promotor de vendas (1), salgadeira (1), técnico de enfermagem (1), técnico de manutenção e instalação de rede (1), técnico em instalação (3), técnico em refrigeração (1), vendedor de autopeças (2) e vendedora (4).

Vagas para pessoas com deficiência: Ajudante (2), ajudante de carga e descarga (1), área administrativa - setor de compras (6), assistente administrativo - atendente (3), auxiliar (4), auxiliar administrativo (6), auxiliar de produção (1), auxiliar de serviços gerais (1), cobrador (5), embalador (5), operador de telemarketing ativo (3), pintor automotivo caminhão (1), porteiro (3) e representante de atendimento (50).

SINE DA SERRA

Vagas: Operador de telemarketing ativo e receptivo PCD (1), auxiliar de linha de produção (16), recepcionista atendente PCD (4), churrasqueiro (1), vendedor no comércio de mercadorias (4) e chefe de serviço de limpeza (1).

AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE VITÓRIA

Vagas: Gesseiro (3), mecânico de automóvel (1) e mecânico de refrigeração (1)

SINE DE VILA VELHA

Vagas: Atendente de telemarketing PCD (50), empregado doméstico diarista (20), gerente de bar, cantina e restaurante (1), mecânico de automóvel (1), operador de caixa (2), promotor de vendas (2), psicopedagogo (2) e representante comercial autônomo (1).

AGÊNCIA DE EMPREGO DE VIANA