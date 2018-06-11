Semana começa com 479 oportunidades de emprego no ES

Carteira de Trabalho Crédito: Reprodução

As agências de emprego de todo o Estado começam a semana com 479 vagas para quem procura emprego com carteira assinada. Há oportunidades para todos os níveis de escolaridade e para pessoas com ou sem experiência.

Os interessados devem procurar uma das unidades com os documentos pessoais em mãos. O profissional que atender aos requisitos exigidos pelas empresas são encaminhados para a entrevista.

Só para se ter uma ideia, as agências do Sine estadual, ligadas ao governo do Estado, totalizam 151 vagas. A maior oferta está disponível na unidade de Linhares, com 72 chances. Deste total, 30 são para o cargo de costureira de máquina industrial e 21 para vendedor externo.

PREFEITURAS

Também são várias oportunidades de emprego nas agências ligadas à prefeitura. No Sine de Vila Velha, estão disponíveis 29 vagas, das quais dez para empregado doméstico diarista.

Na Serra, o Sine conta com 51 chances para funções como estoquista, mecânico de equipamento pesado, motorista de caminhão, técnico em mecânica e auxiliar de limpeza.

A semana começa com 155 vagas de emprego na Agência do Trabalhador de Cariacica. De acordo com a unidade, há oportunidades para quem procura emprego em segmentos como comércio, indústria e serviços. Também há cadastro de menor aprendiz, estágio e cursos de qualificação.

Em Vitória, são 36 chances de trabalho. A oferta é para profissionais como atendente de lanchonete, churrasqueiro, costureira em geral e técnico automotivo.

AS VAGAS DISPONÍVEIS

SINE ANCHIETA

Vagas: Projetista (2) e caseiro (1).

SINE ARACRUZ

Vagas: Técnico de informática (1), mecânico de trator agrícola (4), borracheiro (1), analista de recrutamento e seleção (1), auxiliar de faturamento (1) e empregada doméstica (1).

SINE DE BARRA DE SÃO FRANCISCO

Vagas: Atendente comercial (3), arrumadeira de hotel (1), auxiliar de escritório PCD (1), coordenador de compras (1), vendedor porta a porta (3) e vendedor pracista (5).

SINE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Vagas: Consultor de vendas externo (1), eletricista veicular - ônibus (1) e vigia e porteiro (3).

SINE CARIACICA

Vagas: Costureira de máquina reta (1), costureira em geral (2), operador de empilhadeira PCD (1) e operador de extrusora de borracha e plástico (1).

SINE LINHARES



Prefeitura da Serra vai abrir seleção com 20 vagas de nível superior Rede Gazeta abre cinco vagas de emprego Veja quatro concursos previstos pelo Governo do Estado este ano LEIA TAMBÉM Vagas: Analista de marketing (1), auxiliar de cozinha (5), caseiro (1), costureira de máquina industrial (30), costureira de reparos de roupas de festa (1), garçom (5), eletricista de instalações de veículos automotores (1), instrutor de inglês (1), mecânico de automóveis (1), técnico de enfermagem (2), técnico de enfermagem do trabalho (2), técnico em nutrição (1), trabalhador na cultura hortaliças (1), vendedor interno (1) e vendedor externo (21). Analista de marketing (1), auxiliar de cozinha (5), caseiro (1), costureira de máquina industrial (30), costureira de reparos de roupas de festa (1), garçom (5), eletricista de instalações de veículos automotores (1), instrutor de inglês (1), mecânico de automóveis (1), técnico de enfermagem (2), técnico de enfermagem do trabalho (2), técnico em nutrição (1), trabalhador na cultura hortaliças (1), vendedor interno (1) e vendedor externo (21).

SINE NOVA VENÉCIA

Vagas: Atendente comercial (1), professor de Educação Física (1), vendedor externo (12) e mecânico de máquinas agrícolas (1).

SINE SÃO MATEUS

Vagas: Analista de vendas (1), artífice (1), auxiliar administrativo (1), auxiliar administrativo de obras (1), auxiliar de serviços gerais PCD (3), auxiliar de serviços gerais (2), banho e tosa de animais (1), chapeiro para carnes (1), confeiteira (1), cozinheiro (1), dentista clínico geral (1), dentista ortodôntico (1), farmacêutico (1), mecânico automotivo de suspensão/alinhador (3), padeiro (1), técnico de instalação de internet (1), técnico de nutrição e dietética (1), técnico de segurança do trabalho (2) e trabalhador rural/jardineiro (4).

SINE DA SERRA

Vagas: Cozinheiro geral (5), empregado doméstico diarista (10), técnico em mecânica de precisão (1), auxiliar de limpeza PCD (20), estoquista (6), motorista de caminhão guincho pesado (4), mecânico de auto em geral (1), mecânico de máquina pesada (1), engenheiro de segurança do trabalho (2) e mecânico de equipamento pesado (1).

AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE VITÓRIA

Vagas: Atendente de lanchonete (9), barman (1), churrasqueiro (1), costureira em geral (2), cozinheiro geral (2), técnico eletricista (1), técnico mecânico (5), técnico mecânico PCD (1), técnico de apoio ao usuário de informática (2), eletricista de instalações (2), técnico automotivo (1), auxiliar técnico de refrigeração (4), mecânico de manutenção de locomotiva (2), fiscal de segurança PCD (1) e mecânico de manutenção e instalação de aparelhos de climatização e refrigeração (2).

SINE DA VILA VELHA

Vagas: Vendedor porta a porta (1), vendedor de consórcio (2), técnico de imobilização ortopédica (4), técnico automotivo (1), engenheiro de segurança do trabalho (2), empregado doméstico diarista (10) e atendente de lanchonete (9).

AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE CARIACICA

Vagas: Ajudante de manutenção - pintura automotiva (2), assistente de manutenção predial (1), auxiliar administrativo (1), auxiliar de açougue (2), auxiliar de estoque júnior (2), auxiliar de expedição (1), auxiliar de lavanderia (1), auxiliar de serviços gerais (3), caixa (2), camareira (3), capoteiro (2), cobrador (5), comprador (1), comprador varejista (1), divulgador e atendente externo (1), eletricista automotivo (1), eletricista de manutenção industrial (2), encarregado de hortifrutti (1), enfermeiro (1), estágio de ensino médio (5), estágio de publicidade e propaganda (1), estágio de técnico em enfermagem (2), fiscal de caixa (1), fiscal de ônibus (2), gerente de supermercado (1), moleiro (1), motociclista atendente externo (1), motorista (7), motorista carreteiro (1), operador de empilhadeira (2), recepcionista (2), representante de vendas (1), servente de limpeza e conservação (2), técnico de enfermagem (10), técnico de manutenção e instalação de rede (1), vendedor (3) e vendedor externo (2).