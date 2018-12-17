Oportunidades para quem procura emprego com carteira assinada Crédito: públicas/arquivo

A semana começa com 1.095 vagas de emprego em todo o Espírito Santo. Os interessados em ter um trabalho com carteira assinada deve procurar uma das unidades do Sine no Espírito Santo, sem esquecer de levar os documentos pessoais.

É bom lembrar que as oportunidades são atualizadas diariamente e podem ser retiradas do sistema, sem aviso prévio. Há chances para todos os níveis de escolaridade. O profissional que atender aos requisitos exigidos pelas empresas é encaminhado para a entrevista de emprego.

Nas agências do Sine Estadual, ligadas ao governo do Estado, a oferta é de 358 vagas. Há chances para cargos como técnico em segurança do trabalho, auxiliar de cozinha, analista administrativo e garçom.

O Sine da Serra abre a semana com 224 vagas. Atendente de telemarketing, representante comercial e operador de caixa são apenas algumas opções nas áreas disponíveis.

Já a Agência do Trabalhador de Cariacica oferece 355 vagas, sendo 83 delas destinadas às pessoas com deficiência. De acordo com a unidade, as chances são para atendente de farmácia, auxiliar de serviços gerais, consultor de vendas, dentre outros.

O Sine de Vila Velha, por sua vez, disponibiliza 69 vagas, enquanto que na Agência de Emprego de Viana há cinco postos de trabalho e na Agência do Trabalhador de Vitória, 64 chances de emprego.

CONFIRA AS VAGAS

SINE ANCHIETA

Vagas: Técnico em segurança do trabalho (1), marceneiro (1) e mecânico de máquinas pesadas (1).

SINE ARACRUZ

Vagas: Estagiário de administração (1), mecânico de motor a diesel (1), mecânico de manutenção diesel (1), web designer (1), vigilante (2), acabador de mármore e granito (1), auxiliar de vendas (1), vendedor de porta a porta (15), analista administrativo (1) e assistente administrativo (1).

SINE BARRA DE SÃO FRANCISCO

Vagas: Auxiliar de cozinha (1), garçom (1), mecânico de automóveis (1), mecânico de manutenção de máquinas em geral (1), mecânico de veículos automotores a diesel (1), operador de caixa (1), nutricionista (1), operador de máquina a fio diamantado (2), operador de máquina carregadeira e escavadeira (2), operador de ponte rolante (1), recepcionista PCD (1), supervisor de negociação (1), técnico de mineração (1), vendedor externo (1) e vendedor interno (1).

SINE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Vagas: Auxiliar administrativo (1), auxiliar administrativo PCD (1), auxiliar de limpeza (3), caldereiro (1), cozinheira (1), departamento fiscal (1), empregada doméstica (1), estampador de silkscreen (1), operador de filtro-prensa (1), operador de multifio (2), torneiro mecânico (1), vendedor permissionário (3) e vistoriador de veículos (12).

SINE CARIACICA

Vagas: Açougueiro desossador (10), ajudante de carga e descarga (32), ajudante de farmácia PCD (2), almoxarife PCD (1), assistente administrativo PCD (10), assistente clínica médica PCD (5), atendente de telemarketing PCD (21), atendente administrativo PCD (13), atendente de conservação de obras PCD (3), atendente de limpeza PCD (5), auxiliar de marceneiro (1), auxiliar de pintor de automóveis (1), auxiliar operacional de logística PCD (1), camareira de hotel (3), consultor de vendas (2), enfermeiro PCD (4), estoquista PCD (5), fresador (2), marceneiro (2), mecânico eletricista de diesel (2), motorista de caminhão (16), operador de caixa PCD (5), pintor de automóveis (3), repositor de mercadorias PCD (2), serralheiro (2), técnico de enfermagem PCD (13), telefonista PCD (2), vendedor PCD (5) e vendedor porta a porta (8).

SINE LINHARES

Vagas: Apontador de campo (1), atendente de loja PCD (1), auxiliar de cozinha (7), auxiliar de escritório (1), auxiliar de faturamento (1), auxiliar de limpeza PCD (3), babá (1), consultor de vendas (1), farmacêutico (1), lanterneiro (1), mecânico de manutenção de caminhão a diesel (1), mecânico de manutenção tratores (1), mecânico de manutenção de máquinas agrícolas (1), mestre em obras (1), nutricionista (1) e operador de máquina industrial (1).

SINE NOVA VENÉCIA

Vagas: Assistente comercial (1), empregada doméstica (1), auxiliar de cozinha (1), serrador de mármore e granito (1), mecânico de máquinas agrícolas (1), eletricista automotivo (1), estampador (1), operador de vendas (1), operador de caixa (1), vendedor pracista (2) e vendedor técnico (1).

SINE SÃO MATEUS

Vagas: Ajudante de cozinha (1), auxiliar administrativo (1), auxiliar de cozinha (7), auxiliar de serviços gerais (1), barman (1), chapeiro (1), costureira (3), coordenador pedagógico (1), cozinheira (2), eletricista automotivo (1), garçom (8), gerente (1), impressor de offset mono (1), mecânico de refrigeração (1), motorista (10), motorista de ônibus (1), mecânico a Diesel (1), padeiro (1), pizzaiolo (1), recepcionista (8), técnico de saúde bucal (1), técnico em eletrônica (1), trabalhador rural (1) e vendedor (12).

AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE CARIACICA

Vagas: Ajudante de carga e descarga (4), ajudante de cozinha (1), ajudante de mecânico - veículo de grande porte (1), atendente de farmácia (10), auxiliar de carga e descarga (6), auxiliar de pintor automotivo (1), auxiliar de produção de alimentos - padaria (1), auxiliar de serviços gerais (20), auxiliar de vendas (3), balconista de açougue (3), balconista de farmácia (1), balconista de padaria (3), carregador de produtos (2), conferente de mercadorias (1), consultor de vendas (40), consultor interno de vendas (5), costureira (3), cozinheiro (1), encarregado de perecíveis - açougue (1), estágio de ensino médio (5), estágio de técnico em administração (2), estágio superior de administração (2), farmacêutico (1), instalador de som e acessórios (1), instalador de tv a cabo, internet e telefone (30), massagista (1), mecânico de motos (1), mecânico veicular grande porte (2), motorista (4), motorista carreteiro (7), movimentador de mercadorias (3), operador de telemarketing ativo (20), promotor (2), promotor de vendas (2), representante de atendimento (60), soldador (1), supervisor de rota (1), técnico de enfermagem (1), técnico em eletrotécnica (1), técnico de instalação (3), técnico em segurança do trabalho (3), vendedor externo (8) e vendedora (1).

Vagas para pessoas com deficiência: assistente administrativo - atendente (3), auxiliar (4), auxiliar administrativo (3), auxiliar de marketing (1), auxiliar de produção (2), conferente de mercadorias (1), fiscal de ônibus (3), movimentador de mercadorias (1), operador de telemarketing ativo (5), representante de atendimento (60).

SINE DA SERRA

Vagas: Atendente de telemarketing (50), auxiliar de manutenção elétrica - estágio (2), auxiliar de limpeza (1), auxiliar administrativo (1), capoteiro (1), costureira em geral (2), eletricista diesel pesada - caminhão (1), fotógrafo (4), mecânico de motor a diesel (1), operador de caldeira (1), pizzaolo (1), projetista de móveis (1), representante comercial (20), vendedor externo (1) e torneiro mecânico (1).

Vagas para pessoas com deficiência: almoxarife (1), analista contábil (2), assistente administrativo (2), auxiliar administrativo (3), atendente de telemarketing (60), auxiliar de limpeza (21), auxiliar operacional de logística (1), enfermeiro (4), mecânico de manutenção de máquinas industrial (1), operador de produção (1), operador de caixa (12), técnico de enfermagem (13), telefonista (2) e vendedor no comércio de mercadorias (12).

SINE DE VILA VELHA

Vagas: acabador de mármore e granito (1); açougueiro (1); atendente de telemarketing (21); auxiliar de corte - preparador da confecção de roupas (1); balconista de açougue (1); camareira de hotel (3); chefe de serviço de limpeza (1); confeiteiro (1); encanador industrial (2); estoquista (6); faturista (1); fonoaudiólogo geral (1); lapidador de vidros  acabamento (2); manicure (14); mecânico de motor a diesel (1); montador (5); padeiro (1); polidor de automóveis (1); psicopedagogo (1); recepcionista de hotel (1); reparador de aparelhos eletrodomésticos - exceto imagem e som (2); e vendedor pracista (1).

AGÊNCIA DE EMPREGO DE VIANA

Vagas: Psicólogo (1), ajudante de produção (1), cozinheiro (1), auxiliar cozinheiro (1) e saladeira (1).

AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE VITÓRIA