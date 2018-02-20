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Sejus abre 30 vagas para inspetoras penitenciárias

Oportunidades são para quem tem ensino médio completo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 fev 2018 às 12:42

Publicado em 20 de Fevereiro de 2018 às 12:42

Penitenciária feminina em Cariacica Crédito: Divulgação/Sejus
A Secretaria de Estado da Justiça (Sejus), vai abrir processo seletivo para a contratação temporária de inspetor penitenciário feminino na Grande Vitória e em Aracruz. As contratadas vão atender as unidades prisionais de Aracruz, Cariacica, Guarapari, Serra, Viana e Vila Velha.
A oferta é de 30 vagas e o processo seletivo terá validade de 12 meses. A remuneração é de R$ 2.643,85, com regime de plantão, escala 12x36 ou em horário de expediente de 8 horas diárias totalizando 40 horas semanais. Além das oportunidades iniciais, haverá também a formação de cadastro reserva.
As inscrições serão realizadas exclusivamente pelo página eletrônica www.selecao.es.gov.br a partir das 10 horas do dia 26 de fevereiro. O prazo para se cadastrar termina às 23h59min do dia 05 de março.
Para concorrer a uma das vagas é preciso ter no mínimo Carteira Nacional de Habilitação (CNH) "B", ensino médio concluído mais de 18 anos completos até a data de encerramento da inscrição.
A seleção terá três fases: inscrição e entrega de documentação comprobatória da qualificação profissional, comprovação de idoneidade e conduta ilibada na vida pública e na vida privada e entrega de documentação.
 

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