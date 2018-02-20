Seis seleções na área da saúde com salário de até R$ 14,3 mil

No ES, há oportunidades com salários de até R$ 14,3 mil Crédito: Pixabay

A semana está cheia de oportunidades para quem atua na área da saúde. O Gazeta Online separou seis seleções, sendo duas no Espírito Santo.

No Estado, a prefeitura da Serra está com seleção aberta para diferentes especialidades médicas. As inscrições são feitas pelo site da prefeitura e terminam na próxima quarta-feira (22). Os salários vão de R$ 3.222,98 a R$ 5.612,43.

Para quem quer ir um pouco mais longe e sair do Estado, há oportunidade na Fundação de Desenvolvimento da Unicampe (Funcamp), em São Paulo. A instituição está com concurso aberto para o Ambulatório Médico de Especialidades (AME Limeira). As oportunidades são para Recepcionista (1) e Médico Urologista (1). Os salários vão de R$ 1.305,69 a R$ 14.388,98.

Confira as vagas!

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO

A Subprocuradoria Geral de Justiça Administrativa do Ministério Público do Estado do Espírito Santo vai abrir processo seletivo para serviço voluntário para o Centro de Apoio Operacional de Implementação de Políticas de Saúde (Caps). As vagas serão para graduação em enfermagem com experiência acadêmica (1), contabilidade com experiência em contas públicas(1) e médico (1). A carga horária é de 6 horas semanais com duração de 2 anos. As inscrições serão presenciais ou pelo serviço de correios até o dia 19 de março.

PREFEITURA DA SERRA

A Prefeitura da Serra está com vagas abertas para médicos. As oportunidades são para Médicos Cardiologista (diarista adulto e diarista pediatria), Clínico Geral (plantonista), Clínico Geral (plantonista pediatria), Clínico Geral (diarista), Clínico Geral (diarista para atuar na saúde mental), Endocrinologista (diarista adulto), Endocrinologista (diarista pediatria), Ginecologista/Obstetra (diarista), Ortopedista (diarista adulto), Otorrinolaringoloista (diarista Adulto), Otorrinolaringologista (diarista Pediatria), Psiquiatria (diarista adulto), Psiquiatria (diarista pediatria), Ginecologista/Obstetra (Plantonista) e Pediatra (plantonista). A jornada é de 20 horas semanais com salários que variam de R$ 3.222,98 a R$ 5.612,43 mais auxílio alimentação de R$ 300,00, acrescido ainda de benefícios. As inscrições devem ser realizadas até o dia 22 de fevereiro de 2018, no endereço eletrônico

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CENTRO DE REFERÊNCIA E EXCELÊNCIA EM DEPENDÊNCIA QUÍMICA (GO)

O Centro de Referência e Excelência em Dependência Química (CREDEQ/ Aparecida de Goiânia - GO) está com concurso aberto para profissionais com ensino superior. As vagas são de Técnico em Informática (1) e Médico Psiquiatra (1), com carga horária de 20 horas ou 44 horas semanais. Os profissionais deverão ter experiência na área de atuação e receberão remuneração de R$ 1.800,00 ou R$ 8.942,06. As inscrições devem ser realizadas por meio de envio do currículo até esta terça-feira (20), para o e-mail [email protected] , colocando o nome do cargo no assunto.

PREFEITURA DE COLOMBO (PR)

A Prefeitura de Colombo no Paraná abriu 25 vagas para profissionais com ensino superior e formação de cadastro de reserva na área da Saúde. O processo seletivo é válido por um ano. As oportunidades são destinadas para médicos nas especialidades de Atenção Especializada em Psiquiatria (5), Atenção Especializada em Infectologia (3), Generalista (5) e Generalista - ESF (12). A jornada de trabalho é de 20 horas a 40 horas semanais. Os profissionais contratados receberão salários de R$ 5.044,62 a R$ 12.325,35. As inscrições vão até o dia 28 de fevereiro de 2018, presencialmente, na Secretaria Municipal de Saúde, Rua XV de Novembro, nº 213, 3º andar, Centro, Paraná.

FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA UNICAMP - FUNCAMP, LIMEIRA (SP)

A Funcamp abriu processos seletivos para o preenchimentos de vagas no Ambulatório Médico de Especialidades (AME Limeira). As vagas são para Recepcionista (1) e Médico Urologista (1). Os salários vão de R$ 1.305,69 a R$ 14.388,98, correspondente a jornada de trabalho de 30 horas, e mínima de seis horas semanais e carga horária máxima de 40 horas semanais, de acordo com a oportunidade escolhida. O candidato deve realizar a inscrição pessoalmente até o dia 07 de março de 2018 no Departamento de Recursos Humanos do AME Limeira, situado à Rua Jandyra Antunes da Silva Rosa, nº 54, Vila Cláudia Limeira - SP ou no Recursos Humanos da Funcamp, situado à Avenida Érico Veríssimo, nº 1251, Campus Unicamp, Campinas-SP.

FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA UNICAMP - FUNCAMP, MOGI GUAÇU (SP)