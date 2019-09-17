Seis concursos abertos com salário de mais de R$ 5 mil; veja lista

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Estabilidade e salários que podem passar de R$ 5 mil. Esses são os principais atrativos de seis concursos públicos abertos em outros Estados do Brasil. As oportunidades são para cargos de níveis médio e superior.

Confira a lista:

1 - Secretaria da Fazenda do DF

A Secretaria da Fazenda do Distrito Federal vai abrir concurso público com 120 vagas para o cargo de auditor fiscal, sendo 40 imediatas e 80 para formação de cadastro reserva de futuras oportunidades. A carreira exige curso de nível superior em qualquer área de formação. A remuneração inicial é de R$ 14.970 para jornada de trabalho semanal de 40 horas.

Inscrições: das 10h do dia 22 de novembro às 18h de 19 de dezembro de 2019, no site www.cebraspe.org.br. das 10h do dia 22 de novembro às 18h de 19 de dezembro de 2019, no site

2 - Tribunal Regional Federal de SP e MS

O Tribunal Regional Federal da 3ª Região, que abrange os Estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul, está com inscrições abertas para o concurso público que vai selecionar técnico judiciário na área administrativa, técnico judiciário na área especializada especialidade informática, analista judiciário na área judiciária e analista judiciário na área de apoio especializado especialidade informática. As remunerações iniciais atualmente são de R$ 8.475,37 e R$ 13.339,30, nessa ordem, já considerando o auxílio-alimentação de R$ 884 por mês. Sem o benefício, o básico é de R$ 7.591,37 para técnico e R$ 12.455,30, que são os valores indicados no edital.

Inscrições: até as 14h do dia 2 de outubro de 2019, no até as 14h do dia 2 de outubro de 2019, no www.concursosfcc.com.br

3 - Ministério Público do Rio de Janeiro

O Ministério Público do Rio de Janeiro está com inscrições abertas para o concurso público com 18 vagas imediatas, sendo sete para quem possui apenas ensino médio e 11 para nível superior, com remunerações iniciais, respectivamente, de R$ 5.612,84 a R$ 8.369,16, já considerando salários básicos e adicional de R$ 1.230 de auxílio-alimentação.

Inscrições: até o dia 24 de outubro, no site www.fgv.br/fgvprojetos. até o dia 24 de outubro, no site

4 - Ministério Público de Goiás

O Ministério Público do Estado de Goiás (MP - GO) está com inscrições abertas para o concurso público que visa preencher 40 vagas para Promotores de Justiça Substitutos. Vale ressaltar que para participação deste certame, é necessário que os candidatos tenham Ensino Superior em Direito; e comprovação de Três anos de Atividade Jurídica. Os profissionais contratados farão jus à subsidio inicial no valor de R$ 28.884,20.

Inscrições: até o dia 20 de setembro de 2019, exclusivamente via internet, no endereço eletrônico até o dia 20 de setembro de 2019, exclusivamente via internet, no endereço eletrônico www.mpgo.mp.br . O valor da taxa a ser paga é de R$ 262,00.

5 - Tribunal de Justiça da Bahia

O Tribunal de Justiça do Estado da Bahia (TJ - BA) anuncia as inscrições do processo seletivo, destinado ao preenchimento de 7.500 vagas, para atuar nos cargos de Conciliador (4.255) e Juiz Leigo (3.245). A carga horária de trabalho é de 30h semanais com remuneração a ser recebida pelo candidato classificado no valor de R$ 3.581,83 (para Conciliadores) e R$ 9.895,76 (para Juiz Leigo).

Inscrições: podem ser feitas até as 18h do dia 23 de setembro de 2019, no site podem ser feitas até as 18h do dia 23 de setembro de 2019, no site www.cebraspe.org.br . O valor da taxa de inscrição a ser pago pelo candidato é de R$ 60,00 ou R$ 100,00.

6 - Defensoria Pública do Amazonas

A Defensoria Pública do Estado do Amazonas (DPE - AM) está com inscrições abertas para o concurso que visa selecionar profissionais de níveis médio e superior. São disponibilizadas oportunidades para o cargo de Analista Jurídico de Defensoria, especificamente na especialidade de Ciências Jurídicas (5) e também de Assistente Técnico de Defensoria - Assistente Técnico Administrativo (5). A remuneração varia de R$ 3.531,85 a R$ 6 mil.