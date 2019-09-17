Seis concursos abertos com salário de mais de R$ 5 mil; veja lista

Estabilidade e salários que podem passar de R$ 5 mil. Esses são os principais atrativos de seis concursos públicos abertos em outros Estados do Brasil. As oportunidades são para cargos de níveis médio e superior.
Confira a lista:
1 - Secretaria da Fazenda do DF
A Secretaria da Fazenda do Distrito Federal vai abrir concurso público com 120 vagas para o cargo de auditor fiscal, sendo 40 imediatas e 80 para formação de cadastro reserva de futuras oportunidades. A carreira exige curso de nível superior em qualquer área de formação. A remuneração inicial é de R$ 14.970 para jornada de trabalho semanal de 40 horas.
Inscrições: das 10h do dia 22 de novembro às 18h de 19 de dezembro de 2019, no site www.cebraspe.org.br.
2 - Tribunal Regional Federal de SP e MS
O Tribunal Regional Federal da 3ª Região, que abrange os Estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul, está com inscrições abertas para o concurso público que vai selecionar técnico judiciário na área administrativa, técnico judiciário na área especializada especialidade informática, analista judiciário na área judiciária e analista judiciário na área de apoio especializado especialidade informática. As remunerações iniciais atualmente são de R$ 8.475,37 e R$ 13.339,30, nessa ordem, já considerando o auxílio-alimentação de R$ 884 por mês. Sem o benefício, o básico é de R$ 7.591,37 para técnico e R$ 12.455,30, que são os valores indicados no edital.
Inscrições: até as 14h do dia 2 de outubro de 2019, no www.concursosfcc.com.br.
3 - Ministério Público do Rio de Janeiro
O Ministério Público do Rio de Janeiro está com inscrições abertas para o concurso público com 18 vagas imediatas, sendo sete para quem possui apenas ensino médio e 11 para nível superior, com remunerações iniciais, respectivamente, de R$ 5.612,84 a R$ 8.369,16, já considerando salários básicos e adicional de R$ 1.230 de auxílio-alimentação.
Inscrições: até o dia 24 de outubro, no site www.fgv.br/fgvprojetos.
4 - Ministério Público de Goiás
O Ministério Público do Estado de Goiás (MP - GO) está com inscrições abertas para o concurso público que visa preencher 40 vagas para Promotores de Justiça Substitutos. Vale ressaltar que para participação deste certame, é necessário que os candidatos tenham Ensino Superior em Direito; e comprovação de Três anos de Atividade Jurídica. Os profissionais contratados farão jus à subsidio inicial no valor de R$ 28.884,20.
Inscrições: até o dia 20 de setembro de 2019, exclusivamente via internet, no endereço eletrônico www.mpgo.mp.br. O valor da taxa a ser paga é de R$ 262,00.
5 - Tribunal de Justiça da Bahia
O Tribunal de Justiça do Estado da Bahia (TJ - BA) anuncia as inscrições do processo seletivo, destinado ao preenchimento de 7.500 vagas, para atuar nos cargos de Conciliador (4.255) e Juiz Leigo (3.245). A carga horária de trabalho é de 30h semanais com remuneração a ser recebida pelo candidato classificado no valor de R$ 3.581,83 (para Conciliadores) e R$ 9.895,76 (para Juiz Leigo).
Inscrições: podem ser feitas até as 18h do dia 23 de setembro de 2019, no site www.cebraspe.org.br. O valor da taxa de inscrição a ser pago pelo candidato é de R$ 60,00 ou R$ 100,00.
6 - Defensoria Pública do Amazonas
A Defensoria Pública do Estado do Amazonas (DPE - AM) está com inscrições abertas para o concurso que visa selecionar profissionais de níveis médio e superior. São disponibilizadas oportunidades para o cargo de Analista Jurídico de Defensoria, especificamente na especialidade de Ciências Jurídicas (5) e também de Assistente Técnico de Defensoria - Assistente Técnico Administrativo (5). A remuneração varia de R$ 3.531,85 a R$ 6 mil.
Inscrições: no site da empresa organizadora, até as 14h do dia 16 de outubro de 2019. A taxa varia de R$ 85,00 a R$ 110,00.