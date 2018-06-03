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Segunda-feira (4) começa com 52 vagas de trabalho na Serra

É preciso levar Carteira de Trabalho, CPF, RG, comprovante de residência e número Pis/Pasep

Publicado em 03 de Junho de 2018 às 11:56

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 jun 2018 às 11:56
No Sine da Serra, estão disponíveis 52 vagas de emprego Crédito: FOTO: ARQUIVO NOTÍCIA AGORA
A primeira segunda-feira do mês de junho vai começar com 52 vagas de emprego no Sine da Serra para quem busca uma oportunidade no mercado de trabalho.
Tem oportunidades para os seguintes cargos: analista de recursos humanos, assistente administrativo, fiscal de segurança, nutricionista, recepcionista atendente, auxiliar patrimonial (PCD), entre outras.
Para saber todos os requisitos para se candidatar às vagas, basta olhar o material em anexo. O candidato que enquadrar-se no perfil, deve procurar o Sine, localizado no Pró-Cidadão, em Portal de Jacaraípe, no horário de 8h às 17 horas.
É preciso levar Carteira de Trabalho, CPF, RG, comprovante de residência e número Pis/Pasep. Não precisa levar currículo.
Sine da Serra
Endereço: Pró-Cidadão, avenida Talma Rodrigues Ribeiro, 5416, Portal de Jacaraípe (antigo Shopping Norte)
Funcionamento: de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas
Vagas abertas: 52
ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS - 1
AUXILIAR DE MECANICO DIESEL - 1
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (DEPARTAMENTO PESSOAL) - 1
COMPRADOR (DE PEÇAS) - 1
FISCAL DE SEGURANÇA (SEGURANÇA PATRIMONIAL) - 1
MECÂNICO DE AUTO EM GERAL - 1
MECÂNICO DE AUTOMÓVEIS E CAMINHÕES - 1
MECÂNICO DE MOTOR A DIESEL - 1
MECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS - 1
MONTADOR (MONTADOR/INSTALADOR DE TOLDO COM CARTEIRA C - 1
NUTRICIONISTA - 4
OPERADOR DE MÁQUINA DE DOBRAR CHAPAS - 1
RECEPCIONISTA ATENDENTE - 5
TÉCNICO DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE REDE (INSTALADOR-REPARADOR DE REDES TELEFÔNICAS E DE COMUNICAÇÃO DE DADOS - 1
TÉCNICO DE ENFERMAGEM - 10
VENDEDOR DE CONSÓRCIO - 20
AUXILIAR PATRIMONIAL (FISCAL DE BALANÇA) - 1

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