Seger contrata profissionais de TI com salário de R$ 4,5 mil no ES

Seger abre vagas para profissional de TI Crédito: Pixabay

A Secretaria de Gestão e Recursos Humanos do Espírito Santo Seger ) vai abrir processo seletivo simplificado para contratar profissionais da área da Tecnologia da Informação. A oferta é de cinco vagas, além da formação de cadastro de reserva. A remuneração de R$ 4.599,13, mais auxílio-alimentação no valor de R$ 300.

A carga horária de trabalho é de 40 horas semanais. Os selecionados vão trabalhar em regime de Designação Temporária (DT). As regras da seleção formam publicadas nesta quarta-feira (27). Clique aqui para ler o edital.

Para participar da seleção, o candidato precisa ter nível superior em Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) ou ter outra formação com pós-graduação na área.

As inscrições poderão ser feitas das 10 horas do dia 29 de janeiro até as 17 horas do dia 18 de fevereiro de 2021, no site www.selecao.es.gov.br . Só será aceita uma inscrição por CPF, conforme determina o edital.

O processo seletivo simplificado contará com as seguintes etapas: inscrição, comprovação das informações declaradas (qualificação e experiência profissional), pedido de reconsideração e formalização de contrato.