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Seger contrata profissionais de TI com salário de R$ 4,5 mil no ES

Interessados em participar do processo seletivo poderão se inscrever de 29 de janeiro a 18 de fevereiro; profissionais precisam ter nível superior

Publicado em 27 de Janeiro de 2021 às 12:46

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

27 jan 2021 às 12:46
Profissional de TI
Seger abre vagas para profissional de TI Crédito: Pixabay
A Secretaria de Gestão e Recursos Humanos do Espírito Santo (Seger) vai abrir processo seletivo simplificado para contratar profissionais da área da Tecnologia da Informação. A oferta é de cinco vagas, além da formação de cadastro de reserva. A remuneração de R$ 4.599,13, mais auxílio-alimentação no valor de R$ 300.
A carga horária de trabalho é de 40 horas semanais. Os selecionados vão trabalhar em regime de Designação Temporária (DT). As regras da seleção formam publicadas nesta quarta-feira (27). Clique aqui para ler o edital. 
Para participar da seleção, o candidato precisa ter nível superior em Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) ou ter outra formação com pós-graduação na área.
As inscrições poderão ser feitas das 10 horas do dia 29 de janeiro até as 17 horas do dia 18 de fevereiro de 2021, no site www.selecao.es.gov.br. Só será aceita uma inscrição por CPF, conforme determina o edital.
O processo seletivo simplificado contará com as seguintes etapas: inscrição, comprovação das informações declaradas (qualificação e experiência profissional), pedido de reconsideração e formalização de contrato.
“Os profissionais contratados reforçarão a equipe de servidores responsável pelo aperfeiçoamento de sistemas e ferramentas tecnológicas utilizadas pelos órgãos públicos estaduais, como o SIGA, o Siarhes e o e-Docs”, informa a secretária de Estado de Gestão e Recursos Humanos, Lenise Loureiro.

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