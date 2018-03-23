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Sefaz abre seleção com salários de R$ 4,2 mil

Vagas são para áreas de sistemas de informação e computação

Publicado em 23 de Março de 2018 às 14:36

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 mar 2018 às 14:36
Os salários são de R$ 4.232,00 para 40h semanais Crédito: Romero Mendonça/Secom-ES
A Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz) abriu processo seletivo simplificado para 14 vagas de nível superior, com cargos nas áreas de sistemas de informação ou computação. Os salários são de R$ 4.232,00 para 40h semanais.
O prazo para inscrição vai das 10h do dia 4 de abril até 23h59 do dia 10 de abril, no site da Sefaz. A seleção será feita por meio de prova de títulos, de caráter classificatório e eliminatório.
As vagas são para os cargos de técnico de nível superior para atuar nas seguintes áreas: banco de dados (1); inteligência de negócios (2); desenvolvimento de sistemas Java e .NET (3); análise e desenvolvimento de sistemas .NET e PHP (6); redes e segurança (1), e infraestrutura de TI (1).
Os requisitos são ter bacharelado em sistemas de informação, ciência da computação ou engenharia da computação com experiência mínima de um ano.
 

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