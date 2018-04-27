Sefaz abre processo seletivo para profissionais de nível superior

Oportunidades são para profissionais da área de tecnologia da informação Crédito: Pinterest

A Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz) vai abrir processo seletivo simplificado para a contratação de 15 profissionais de nível superior, sendo uma para portador de deficiência. As vagas são temporárias para cargos de técnicos na área de Tecnologia da Informação.

A carga horária de trabalho é de 40 horas semanais e salário é de R$ 4.443,60, mais auxílio alimentação no valor de R$ 300.

As inscrições poderão ser feitas pelo site www.sefaz.es.gov.br , no link Processo Seletivo Simplificado, mediante preenchimento da Ficha de Inscrição disponibilizada no site e anexação das cópias dos documentos que comprovam as informações declaradas, em arquivo formato pdf.

O prazo para se inscrever vai das 10h do dia 10 de maio às 23h59 do dia 17 de maio de 2018.

O processo seletivo contará com prova de títulos, de caráter classificatório e eliminatório. O prazo de validade da seleção será de 24, contados a partir da data da publicação do resultado final no Diário Oficial do Estado.

SAIBA MAIS

CARGO: TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR

Requisitos: Diploma, devidamente registrado, de conclusão de nível superior na área de Tecnologia de Informação e Comunicação - TIC ou correlata (Tecnologia da Informação e Comunicação, Engenharia correlata a esta área ou Análise de Sistemas) ou graduação em área diversa com pós-graduação em área de Tecnologia da Informação e Comunicação - TIC, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação; e experiência profissional mínima de um ano, comprovada por meio de atestado de capacidade técnica emitido por instituições públicas ou privadas.

Jornada de Trabalho Semanal: 40 Horas