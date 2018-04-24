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Temporários

Sedu divulga lista de classificado para auxiliar de secretaria

Candidatos serão convocados de acordo com a necessidade das escolas

Publicado em 24 de Abril de 2018 às 13:42

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 abr 2018 às 13:42
Sedu vai contratar 600 auxiliares de secretaria Crédito: Divulgação /Sedu
A Secretaria de Estado da Educação (Sedu) divulgou nesta terça-feira (24) a lista geral dos candidatos classificados no processo seletivo para contratação temporária de auxiliar de secretaria escolar. A lista está em ordem decrescente, conforme pontuação declarada pelo profissional no ato de inscrição e divulgada por Superintendência Regional de Educação e município de interesse.
Confira aqui a lista de aprovados 
Ao todo, a seleção recebeu a inscrição de 29.836 candidatos. As vagas são para cadastro reserva e a previsão é de que sejam contratados 600 profissionais. Os demais candidatos serão chamados de acordo com as necessidades da secretaria.
A seleção foi aberta para candidatos com idade mínima de 18 anos, diploma de conclusão do Ensino Médio e curso de informática básica (Windows, Word e Excel) com carga horária de no mínimo 30 horas, emitido por instituição legalmente constituída, conforme estabelece o edital.
O auxiliar de secretaria escolar tem como função realizar atividades típicas do ambiente escolar, tais como: matrícula de alunos, censo escolar, expedição de certificados, diplomas, históricos e outros documentos da vida escolar; efetuar atendimento ao público e realizar registros no sistema de Gestão Escolar, além de desempenhar outras atribuições de acordo com a sua unidade e a natureza de trabalho. A carga horária é de 30 horas semanais e a remuneração inicial é de R$ 1.179,00.
De acordo com a Lei Complementar 809/2015, os contratos em designação temporária podem ser de até 24 meses, sendo a vigência de 12 meses a partir da data de divulgação do resultado final, podendo ser prorrogado por igual período, após avaliação de desempenho dos profissionais contratados.
Atualmente, 2.231 auxiliares de secretaria escolar atuam na rede pública estadual e já passaram pela avaliação de desempenho.
O processo seletivo para contratação de profissionais para o cargo de auxiliar de secretaria escolar é composto pelas seguintes etapas: inscrição e declaração de títulos, de caráter classificatório; chamada, comprovação de títulos e formalização do contrato de trabalho, de caráter eliminatório.
 

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