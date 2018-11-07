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Sedu abre vagas de estágio para estudantes de licenciatura

Chances para estudantes de Ciências Biológicas, Física, Letras Português, Matemática, Química e Pedagogia

Publicado em 07 de Novembro de 2018 às 16:09

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 nov 2018 às 16:09
Aula na rede de ensino estadual Crédito: Divulgação Sedu
A Secretaria de Estado da Educação (Sedu) vai abrir processo seletivo para preencher vagas de estágio por meio do programa Bolsa Estágio Formação Docente. A seleção é aberta a estudantes de licenciatura em Ciências Biológicas, Física, Letras Português, Matemática, Química e Pedagogia.
Os aprovados receberão uma bolsa-auxílio no valor de R$ 598,95 e mais o vale-transporte. A jornada de trabalho será de quatro horas diárias, totalizando 20 horas semanais.
As inscrições poderão ser feitas de 8 a 27 de novembro de 2018, no site www.ciee-es.org.br. No ato da inscrição, o estudante deverá indicar em qual Superintendência Regional de Educação (SRE) pretende atuar, podendo indicar apenas uma SRE.
Depois de fazer o cadastro, candidato precisa anexar no endereço eletrônico a declaração escolar  atualizada emitida pela Instituição de Ensino que comprove que o candidato está devidamente matriculado e frequentando o curso  e o histórico escolar, com o coeficiente de rendimento obtido até o último período ou ano escolar concluído (2018/1) pelo candidato de ensino superior e, com comprovação caso tenha cumprido o estágio curricular obrigatório.
Os estagiários vão iniciar as atividades a partir de fevereiro de 2019. Podem participar, os estudantes devidamente matriculados e cursando a partir do 4º período de instituições públicas ou privadas regularizadas conveniadas com a Sedu.
As vagas são destinadas às escolas estaduais distribuídas nas 11 Superintendências Regionais de Educação. O número de vagas será divulgado a partir do dia 3 de dezembro, com as cessações de contratos de estágio vigentes, ocasionando a liberação de vagas ocupadas.
O coeficiente de rendimento escolar será utilizado como critério de classificação dos estudantes. Quanto maior o coeficiente do estudante, melhor será a posição ocupada. A lista de classificação será publicada dia 3 de dezembro.

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