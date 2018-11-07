Sedu abre vagas de estágio para estudantes de licenciatura

Aula na rede de ensino estadual Crédito: Divulgação Sedu

A Secretaria de Estado da Educação (Sedu) vai abrir processo seletivo para preencher vagas de estágio por meio do programa Bolsa Estágio Formação Docente. A seleção é aberta a estudantes de licenciatura em Ciências Biológicas, Física, Letras Português, Matemática, Química e Pedagogia.

Os aprovados receberão uma bolsa-auxílio no valor de R$ 598,95 e mais o vale-transporte. A jornada de trabalho será de quatro horas diárias, totalizando 20 horas semanais.

As inscrições poderão ser feitas de 8 a 27 de novembro de 2018, no site www.ciee-es.org.br . No ato da inscrição, o estudante deverá indicar em qual Superintendência Regional de Educação (SRE) pretende atuar, podendo indicar apenas uma SRE.

Depois de fazer o cadastro, candidato precisa anexar no endereço eletrônico a declaração escolar  atualizada emitida pela Instituição de Ensino que comprove que o candidato está devidamente matriculado e frequentando o curso  e o histórico escolar, com o coeficiente de rendimento obtido até o último período ou ano escolar concluído (2018/1) pelo candidato de ensino superior e, com comprovação caso tenha cumprido o estágio curricular obrigatório.

Os estagiários vão iniciar as atividades a partir de fevereiro de 2019. Podem participar, os estudantes devidamente matriculados e cursando a partir do 4º período de instituições públicas ou privadas regularizadas conveniadas com a Sedu.

As vagas são destinadas às escolas estaduais distribuídas nas 11 Superintendências Regionais de Educação. O número de vagas será divulgado a partir do dia 3 de dezembro, com as cessações de contratos de estágio vigentes, ocasionando a liberação de vagas ocupadas.