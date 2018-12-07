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Sedu abre seleção para profissionais de nível médio

Oportunidades são para o cargo de cuidador; inscrições podem ser feitas de 11 a 18 de dezembro

Publicado em 07 de Dezembro de 2018 às 14:58

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 dez 2018 às 14:58
Selecionado vão atuar no atendimento a alunos com deficiência Crédito:
A Secretaria de Estado da Educação (Sedu) divulgou nesta sexta-feira (7) o edital de abertura de processo seletivo simplificado para o cargo de cuidador. A seleção vai formar cadastro de reserva e os selecionados vão atuar no atendimento a alunos com deficiência que dele necessitarem.
Para participar, o candidato precisa ter o nível médio. A remuneração é de R$ 954 para carga horária de 30 horas semanais, mais auxílio alimentação de R$ 225. Já para jornada de 40 horas, o salário é de R$ 1.232,44, mais auxílio alimentação de R$ 300.
As inscrições serão realizadas no site www.selecao.es.gov.br, no período das 10h do dia 11 de dezembro até as 17h do dia 18 de dezembro de 2018.
A função do cuidador é acompanhar e auxiliar o aluno com deficiência no desenvolvimento das atividades rotineiras do ambiente escolar, para que ele consiga realizar suas necessidades básicas.
Entre suas principais atividades estão: auxiliar nos cuidados e hábitos de higiene, estimular e ajudar na alimentação, auxiliar na locomoção e comunicar à equipe da escola sobre quaisquer alterações de comportamento do aluno cuidador.
Além disso, o cuidador atua com um elo entre o estudante, a família e a equipe da escola.
 

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