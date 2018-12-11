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Sedu abre seleção para contratar psicólogo temporário

Jornada de trabalho é de 40 horas semanais e a remuneração de R$ 2.635,98.

Publicado em 11 de Dezembro de 2018 às 14:38

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 dez 2018 às 14:38
Oportunidades para psicólogos na Sedu Crédito:
A Secretaria de Estado da Educação (Sedu) vai abrir processo seletivo simplificado para contratar técnico em Gestão de Pessoas  Psicólogo, para atuação em regime de Designação Temporária (DT). A jornada de trabalho é de 40 horas semanais e a remuneração de R$ 2.635,98.
Confira o edital
As inscrições podem ser feitas de 13 a 20 de dezembro de 2018, exclusivamente, por meio do Correios, à Subgerência de Pessoal Transitório da Secretaria de Estado da Educação (Sedu), localizada na Avenida César Hilal, 1111, Santa Lucia, Vitória, ES, CEP 29056-085.
A seleção contará com as seguintes etapas: inscrição, análise de títulos, avaliação de habilidades e competências socioemocionais, e avaliação comportamental e técnica.
O processo seletivo terá validade de 12 meses, podendo ser prorrogado por até igual período.
Sedu abre seleção para contratar psicólogo temporário

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