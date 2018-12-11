Sedu abre seleção para contratar psicólogo temporário

Oportunidades para psicólogos na Sedu Crédito:

A Secretaria de Estado da Educação (Sedu) vai abrir processo seletivo simplificado para contratar técnico em Gestão de Pessoas  Psicólogo, para atuação em regime de Designação Temporária (DT). A jornada de trabalho é de 40 horas semanais e a remuneração de R$ 2.635,98.

As inscrições podem ser feitas de 13 a 20 de dezembro de 2018, exclusivamente, por meio do Correios, à Subgerência de Pessoal Transitório da Secretaria de Estado da Educação (Sedu), localizada na Avenida César Hilal, 1111, Santa Lucia, Vitória, ES, CEP 29056-085.

A seleção contará com as seguintes etapas: inscrição, análise de títulos, avaliação de habilidades e competências socioemocionais, e avaliação comportamental e técnica.

O processo seletivo terá validade de 12 meses, podendo ser prorrogado por até igual período.