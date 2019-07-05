Temporários

Sedu abre seleção para contratar profissionais de nível superior

Oportunidades são para diversos cargos e a remuneração pode chegar a R$ 5 mil

Publicado em 5 de julho de 2019 às 14:16 - Atualizado há 6 anos

A Secretaria de Estado da Educação do Espírito Santo(Sedu) vai abrir processo seletivo simplificado para a contratação temporária de Técnicos em Gestão de Pessoas e Especialistas em Políticas Públicas e Gestão Governamental. A remuneração pode chegar a R$ 5 mil.

As chances são para profissionais de nível superior e a carga horária é de 40 horas semanais. A seleção contará com inscrição/análise de títulos, avaliação de competências, avaliação comportamental e técnica e contratação dos profissionais.

As inscrições poderão ser feitas de 8 a 15 de julho, devendo o candidato enviar a documentação, exclusivamente, por meio dos Correios, à Subgerência de Pessoal Transitório da Secretaria de Estado da Educação, Avenida César Hilal, 1111, Santa Lúcia, Vitória, ES, CEP 29056-085. É necessário constar no envelope o formulário de inscrição, que está disponível no site www.sedu.es.gov.br.

Sedu abre seleção para contratar profissionais de nível superior

AS VAGAS

Técnico em Gestão de Pessoas - Nutricionista

Requisito: Graduação em Nutrição e registro no conselho de classe

Carga horária: 0 Horas

Remuneração: R$ 2.767,78

Vagas: 2

Técnico em Gestão de Pessoas - Estatístico

Requisitos: Graduação em Estatística.

Carga horária: 40 Horas

Remuneração: R$ 2.768,78

Vaga: 1

Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental - Arquiteto

Requisitos: Graduação em Arquitetura, registro profissional e experiência de seis meses como Arquiteto.

Carga horária: 40 Horas

Remuneração: R$ 5.892,63

Vaga: Formação de cadastro de reserva

Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental Engenheiro - Eletricista

Requisitos: Graduação em Engenharia Elétrica, Registro no CREA e experiência de seis meses como Engenheiro Eletricista.

Carga horária: 40 Horas

Remuneração: R$ 5.892,63

Vagas: Cadastro de reserva

Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental - Engenheiro- Área de Transportes

Requisitos: Graduação em Engenharia, registro no CREA e experiência de seis meses na área de Transporte e/ou Logística.

Carga horária: 40 Horas

Remuneração: R$ 5.892,63

Vagas: Cadastro de reserva

Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental - Engenheiro Civil

Requisitos: Graduação em Engenharia Civil, e registro no CREA e experiência de seis meses como Engenheiro Civil.

Carga horária: 40 Horas

Remuneração: R$ 5.892,63

Vagas: Cadastro de reserva

Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental - Especialista em Tecnologia da Informação/Suporte e Redes - TI

Requisitos: Graduação em qualquer curso da área de Tecnologia da Informação.

Carga horária: 40 Horas

Remuneração: R$ 5.892,63

Vaga: Cadastro de reserva

Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental - Especialista em Tecnologia da Informação/Desenvolvimento - TI

Requisito: Graduação em qualquer curso da área de Tecnologia da Informação.

Carga horária: 40 Horas

Remuneração: R$ 5.892,63

Vagas: Cadastro de reserva





Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta