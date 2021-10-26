Sedu abre seleção para contratar auxiliar de secretaria temporário

Predio da Secretaria da Educação (Sedu) do Espírito Santo. Crédito: Divulgação/ Sedu

A Secretaria de Educação do Espírito Santo Sedu ) vai abrir processo seletivo simplificado para contratar auxiliares de secretaria escolar temporários. Para participar, o candidato precisa ter o ensino médio e curso de informática básica ou equivalente.

A remuneração é de R$ 1.100, para carga horária de 30 horas semanais. Os profissionais recebem ainda auxílio-alimentação de R$ 225. Os selecionados farão parte de um cadastro de reserva, que será acionado de acordo com as necessidades das unidades de ensino estadual.

As inscrições poderão ser feitas das 10h do dia 28 de outubro até as 17 horas do dia 5 de novembro de 2021, no endereço eletrônico www.selecao.es.gov.br

Os candidatos deverão informar nome completo, data de nascimento (dia, mês e ano), CPF, carteira de identidade, endereço residencial completo, telefone, e-mail, grau de escolaridade, os títulos que tem e que sejam passíveis de comprovação.

A seleção será feita por meio de declaração de títulos, de caráter classificatório. O processo seletivo terá vigência de 12 meses, a partir da data de publicação deste edital, podendo ser prorrogado por até igual período.

ATRIBUIÇÕES

Coordenar, organizar e responder pelo expediente geral da Secretaria Escolar, realizando: