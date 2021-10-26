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Sedu abre seleção para contratar auxiliar de secretaria temporário

Remuneração é de R$ 1.100, para carga horária de 30 horas semanais;  inscrições poderão ser feitas no período de 28 de outubro a 5 de novembro de 2021

Publicado em 26 de Outubro de 2021 às 12:34

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

26 out 2021 às 12:34
Predio da Secretaria da Educação (Sedu) do Espírito Santo.
Predio da Secretaria da Educação (Sedu) do Espírito Santo. Crédito: Divulgação/ Sedu
A Secretaria de Educação do Espírito Santo (Sedu) vai abrir processo seletivo simplificado para contratar auxiliares de secretaria escolar temporários. Para participar, o candidato precisa ter o ensino médio e curso de informática básica ou equivalente.
A remuneração é de R$ 1.100, para carga horária de 30 horas semanais. Os profissionais recebem ainda auxílio-alimentação de R$ 225. Os selecionados farão parte de um cadastro de reserva, que será acionado de acordo com as necessidades das unidades de ensino estadual.
As inscrições poderão ser feitas das 10h do dia 28 de outubro até as 17 horas do dia 5 de novembro de 2021, no endereço eletrônico www.selecao.es.gov.br
Os candidatos deverão informar nome completo, data de nascimento (dia, mês e ano), CPF, carteira de identidade, endereço residencial completo, telefone, e-mail, grau de escolaridade, os títulos que tem e que sejam passíveis de comprovação.
A seleção será feita por meio de declaração de títulos, de caráter classificatório. O processo seletivo terá vigência de 12 meses, a partir da data de publicação deste edital, podendo ser prorrogado por até igual período.

ATRIBUIÇÕES

Coordenar, organizar e responder pelo expediente geral da Secretaria Escolar, realizando:
  • a computação e a classificação dos dados referentes à organização da unidade escolar;
  • o atendimento ao público, na área de sua competência;
  • o encaminhamento da documentação recebida de aluno transferido à equipe pedagógica para verificação de sua regularidade e a necessidade de complementação curricular;
  • a comunicação à equipe técnico-pedagógica dos casos de estudantes que necessitam regularizar sua vida na unidade escolar seja quanto à falta de documentação, lacunas curriculares e outros aspectos pertinentes, observados os prazos estabelecidos em legislação vigente e pela Sedu;
  • a atualização dos registros do aproveitamento do rendimento escolar e frequência dos estudantes;
  • a manutenção dos registros dos prontuários dos alunos devidamente atualizados;
  • a manutenção dos cadastros dos professores e demais servidores devidamente atualizados;
  • manter afixado em local visível e de fácil acesso os atos oficiais da unidade escolar;
  • divulgar as informações referentes à unidade escolar mediante autorização da direção escolar;
  • zelar pela guarda e sigilo dos documentos escolares;
  • organizar o serviço de atendimento a professores, estudantes e familiares/responsáveis, bem como a terceiros;
  • cumprir regularmente as datas estabelecidas pela Sedu na entrega de documentos e informações no Sistema Estadual de Gestão Escolar – Seges e demais sistemas informatizados utilizados pela Secretaria de Estado da Educação; 
  • responsabilizar-se pela atualização e fidedignidade dos dados inseridos no Sistema de Gestão Escolar, Sistema Integrado de Administração de Recursos Humanos e demais sistemas utilizados pela Secretaria de Educação;
  • outras atribuições que lhe forem conferidas.

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