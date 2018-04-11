Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Inscrições este mês

Sedu abre mil vagas de estágio para futuros professores

Oportunidades são para alunos dos cursos de Matemática, Língua Portuguesa, Biologia, Física, Química e Pedagogia

Publicado em 11 de Abril de 2018 às 19:30

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 abr 2018 às 19:30
Estudantes vão atuar em uma das escolas da rede estadual de ensino Crédito:
A Secretaria de Estado da Educação (Sedu) vai abrir mil vagas de estágio para estudantes darem aula na rede estadual de ensino. As oportunidades, oferecidas por meio do programa Bolsa Estágio Formação Docentes, são para alunos dos cursos de licenciatura de Matemática, Língua Portuguesa, Biologia, Física, Química e Pedagogia.
A bolsa auxílio é de R$ 570,42, mais vale transporte. Podem participar estudantes que estejam a partir do quarto período do curso. A carga horária é de 20 horas semanais.
As inscrições serão realizadas, exclusivamente, pelo site do CIEE-ES (www.ciee-es.org.br), a partir desta sexta-feira (13). Os interessados poderão se inscrever até as 23h59 do dia 27 de abril.
Será utilizado o coeficiente de rendimento escolar como critério de classificação dos candidatos. Quanto maior o coeficiente do estudante, melhor será a posição ocupada. A lista de classificação será publicada dia 11 de maio.
Os selecionados vão começar a atuar nas escolas a partir de junho deste ano. Os contratos terão a duração de seis meses a dois anos.
A ideia da Bolsa Estágio é dar formação aos futuros professores. O estudante poderá vivencia o dia a dia da escola, complementando a formação, explicou o secretário de Educação, Haroldo Rocha.
SAIBA MAIS
Vagas
São mil vagas, das quais 288 para estudantes de Pedagogia, 312 para Língua Portuguesa, 248 para Matemática, 83 para Biologia, 30 para Física e 39 para Química.
Bolsa
O valor da bolsa é de R$ 570,42, mais vale transporte, totalizando R$ 680,42.
Requisitos
Estar no 4º período de curso de licenciatura plena, em instituição pública ou privada, que tenha convênio com a Sedu.
Inscrições
Poderão ser feitas a partir desta sexta (13) no site www.ciee-es.org.br. O prazo vai até o dia 27 de abril.
 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Novas urnas eletrônicas são apresentadas
TSE decide que proibição de voto a presos provisórios não vale para eleição de 2026
Imagem de destaque
Câncer cerebral: veja os sinais da doença que Oscar Schmidt enfrentava
Data: 27/12/2019 - ES - Vitória - Fachada da sede do Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Espírito Santo
Veja quem são as advogadas eleitas para concorrer a uma vaga de juíza no TRE-ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados