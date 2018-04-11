Sedu abre mil vagas de estágio para futuros professores

Estudantes vão atuar em uma das escolas da rede estadual de ensino Crédito:

A Secretaria de Estado da Educação (Sedu) vai abrir mil vagas de estágio para estudantes darem aula na rede estadual de ensino. As oportunidades, oferecidas por meio do programa Bolsa Estágio Formação Docentes, são para alunos dos cursos de licenciatura de Matemática, Língua Portuguesa, Biologia, Física, Química e Pedagogia.

A bolsa auxílio é de R$ 570,42, mais vale transporte. Podem participar estudantes que estejam a partir do quarto período do curso. A carga horária é de 20 horas semanais.

As inscrições serão realizadas, exclusivamente, pelo site do CIEE-ES ( www.ciee-es.org.br ), a partir desta sexta-feira (13). Os interessados poderão se inscrever até as 23h59 do dia 27 de abril.

Será utilizado o coeficiente de rendimento escolar como critério de classificação dos candidatos. Quanto maior o coeficiente do estudante, melhor será a posição ocupada. A lista de classificação será publicada dia 11 de maio.

Os selecionados vão começar a atuar nas escolas a partir de junho deste ano. Os contratos terão a duração de seis meses a dois anos.

A ideia da Bolsa Estágio é dar formação aos futuros professores. O estudante poderá vivencia o dia a dia da escola, complementando a formação, explicou o secretário de Educação, Haroldo Rocha.

SAIBA MAIS

Vagas

São mil vagas, das quais 288 para estudantes de Pedagogia, 312 para Língua Portuguesa, 248 para Matemática, 83 para Biologia, 30 para Física e 39 para Química.

Bolsa

O valor da bolsa é de R$ 570,42, mais vale transporte, totalizando R$ 680,42.

Requisitos

Estar no 4º período de curso de licenciatura plena, em instituição pública ou privada, que tenha convênio com a Sedu.

Inscrições

Poderão ser feitas a partir desta sexta (13) no site www.ciee-es.org.br . O prazo vai até o dia 27 de abril.