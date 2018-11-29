Sedu abre inscrições para contratar professores e pedagogos

A Secretaria de Estado da Educação (Sedu) inicia nesta quinta-feira (29) o prazo de inscrições para o processo seletivo simplificado para a contratação de professores e pedagogos temporários. A remuneração varia de R$ 1.220,30 a R$ 3.732,67, conforme titulação do candidato.

A seleção tem como objetivo preencher cadastro de reserva, mas a expectativa é de que sejam contratados 3.500 profissionais. Todos os contratos terão duração de 12 meses, podendo ser prorrogados.

www.selecao.es.gov.br, até as 17 horas do dia 6 de dezembro. As inscrições podem ser feitas no site, até as 17 horas do dia 6 de dezembro.

De acordo com o secretário titular da pasta, Haroldo Rocha, as oportunidades serão distribuídas por quatro editais: professor habilitado, pedagogo e coordenador; professores não habilitados e profissionais para atuar nos cursos técnicos de educação profissional. As chances são para todo o Estado.

No primeiro documento, as vagas serão para professores e pedagogos habilitados para as disciplinas: Base Nacional Comum, Arte, Biologia/Ciências, Educação Física, Ensino Religioso, Espanhol, Filosofia, Física, Geografia, História, Inglês, Língua Portuguesa, Matemática, Química, Sociologia, entre outros, além de vagas para pedagogo, coordenador e professor de Educação Especial. A remuneração varia de R$ 2.081,68 a R$ 3.732,67.

O segundo edital prevê a contratação de profissionais não habilitados. O salário vai variar de R$ 1.220,30 a R$ 2.225,24.

Há ainda o edital para contratar professores de educação profissional. As remunerações variam entre R$ 1.292,09 e R$ 3.732,67. Já o quarto documento terá chances para professores-bolsistas para atuação nos cursos técnicos do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec/Mediotec). A remuneração varia de R$ 2.081,68 a R$ 3.732,67.

CONTRATOS

Os selecionados em um dos editais serão contratados por 12 meses, podendo ser prorrogado. Rocha explica que todos os profissionais contratados passam uma duas avaliações anuais, uma em maio e a outra em outubro.

A Sedu conta com outra modalidade de contratação de profissionais do magistério, que é a de 24 meses de duração de contrato. Quem está contratado desta maneira terá o contrato renovado por mais dois anos. Neste caso, também faz parte da seleção a realização de provas objetivas. Conforme o secretário, são cerca de 6 mil profissionais contratados desta forma.

EDITAL HABILITADOS

Vagas

Para professores habilitados e pedagogos, para as disciplinas: Base Nacional Comum, Arte, Biologia/Ciências, Educação Física, Ensino Religioso, Espanhol, Filosofia, Física, Geografia, História, Inglês, Língua Portuguesa, Matemática, Química, Sociologia, entre outros, além de vagas para pedagogo, coordenador e professor de Educação Especial.

Remuneração

Varia de R$ 2.081,68 a R$ 3.732,67, para carga horária de 25 horas, de acordo com referência do título exigido como pré-requisito.

EDITAL NÃO HABILITADOS

Vagas

Para professores não habilitados, para as disciplinas: Agricultura, Arte, Educação Física, Ensino Religioso, Biologia, Ciências, Espanhol, Filosofia, Física, Geografia, História, Inglês, Língua Portuguesa, Matemática, Química, Sociologia, entre outros. Além de interprete, instrutor e tradutor de Libras e professor para o Atendimento Educacional Especializado na área de deficiência visual, para atuar nas áreas de Música e Artes Plásticas.

Remuneração

Varia entre R$ 1.220,30 e R$ 2.225,24, que será fixada conforme a exigência de pré-requisito.

EDITAL EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

Vagas

Oportunidades para as seguintes áreas: Administração, Agricultura, Agronegócio, Arquivo, Ciências Contábeis, Direito, Economia, Educação, Eletrotécnica, Empreendedorismo, Estatística Aplicada, Ética, Floresta, Geografia, Geologia, Libras, Língua Estrangeira (Inglês e Espanhol), Língua Portuguesa, Logística, Marketing, Matemática Aplicada, Mecânica, Meio Ambiente, Modelagem, Portos, Psicologia, Química, Recursos Humanos, Segurança Do Trabalho, Sociologia, Tecnologia e Transações Imobiliárias.

Remuneração

Varia de R$ 1.292,09 a R$ 3.732,67, para carga horária de 25 horas, de acordo com referência do título exigido como pré-requisito.

EDITAL EDUCAÇÃO PROFISSIONAL - MEDIOTEC

Vagas

Essa seleção é de professores-bolsistas para atuação nos cursos técnicos do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec/Mediotec). Serão abertas vagas para atuação nas áreas: Administração, Agronegócio, Arquitetura e Urbanismo, Artes, Ciências Contábeis, Desing, Direito e Legislação, Economia, Eletrotécnica, Empreendedorismo, Estatística Aplicada, Ética História, Língua Estrangeira (Inglês), Língua Portuguesa, Logística, Mecânica, Marketing, Matemática Aplicada, Meio Ambiente, Multimídia, Psicologia, Recursos Humanos, Segurança do Trabalho e Tecnologia.

Remuneração

Varia de R$ 2.081,68 a R$ 3.732,67 (25 horas).