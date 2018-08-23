Sedu abre inscrição para 640 vagas em cursos técnicos

A Secretaria de Estado da Educação (Sedu) vai abrir inscrições para 640 vagas em cursos técnicos, por meio do Programa Bolsa Sedu. As oportunidades são para estudar em escolas particulares e os cursos são subsidiados pelo órgão. Os estudantes não pagam pelas aulas.

As inscrições começam nesta quarta-feira (23) e podem ser feitas até o dia 29 de agosto de 2018, no site www.selecaoaluno.es.gov.br

As vagas são para bolsas de estudo integral em nove cursos: Enfermagem, Construção Naval, Refrigeração e Climatização, Radiologia, Eletrotécnica, Mecânica, Segurança do Trabalho, Estética e Saúde Bucal.

A duração de cada curso vai de um ano a um ano e meio. Se fosse pagar pelas aulas, o aluno teria que desembolsar em média R$ 300 por mês.

As oportunidades são para trabalhar nas áreas da Saúde e da Indústria em cursos que não são oferecidas pela rede pública estadual. Quem quer ingressar no mercado de trabalho não pode perder esta oportunidade, afirma o secretário de estado da Educação, Haroldo Rocha.

Podem participar os candidatos que tenham concluído o ensino médio regular, ou na modalidade Educação Jovens e Adultos/ Ensino Médio (EJA/EM), inclusive os certificados pelo Exame Nacional de Ensino Médio (Enem) ou EJA no Centro Estadual de Educação de Jovens e Adultos, em qualquer rede de ensino; da Educação Profissional Integrada ao Ensino Médio; ou da Educação de Jovens e Adultos/EM. Além disso, podem participar os candidatos que estejam cursando a 3ª série do ensino médio regular, ou 3ª etapa de Educação de Jovens e Adultos, desde que assinem termo de compatibilidade de horário, no ato da matrícula.

COM O PÉ DIREITO





Maicon Antonio da Silva, 19 anos, está quase concluindo o curso técnico de enfermagem. No começo, não era a área que eu queria, mas me apaixonei pela profissão. Acredito que fazer um curso técnico é entrar com pé direito no mercado de trabalho. Segundo ele, o próximo passo será conseguir um emprego e fazer especializações, como a de socorrista. Depois também quero fazer faculdade, destaca.

SAIBA MAIS





Vagas por município

CARIACICA

Enfermagem (40 vagas)

Construção Naval (40 vagas)

GUARAPARI

Construção Naval (40 vagas)

Refrigeração e Climatização (40 vagas)

NOVA VENÉCIA

Radiologia (40 vagas)

Eletrotécnica (40 vagas)

SÃO MATEUS

Eletrotécnica (40 vagas)

Mecânica (40 vagas)

SERRA

Enfermagem (40 vagas)

Construção Naval (40 vagas)

VITÓRIA

Segurança do Trabalho (40 vagas)

Radiologia (40 vagas)

Estética (40 vagas)

Enfermagem (80 vagas)

Saúde Bucal (40 vagas)

INSCRIÇÕES

Até 29 de agosto, realizadas, exclusivamente, pela internet, no site www.selecaoaluno.es.gov.br

ESCOLAS





ESCOLA TÉCNICA CEDTEC

Endereço: Rod. BR 262, S/Nº, bairro Jardim América, Cariacica. Tel.: 3246-4800.

Vagas: Enfermagem (40) e Construção Naval 40

ESCOLA TÉCNICA CEDTEC

Endereço: Rua Josias Ceirutt, 375, Praia do Morro, Guarapari. Tel.: (27) 3362-6767.

Vagas: Construção Naval (40) e Refrigeração e Climatização (40)

ETEC  ESCOLA TÉCNICA

Endereço: Rua Dr. Renato Araújo Maia, 84, Centro, Nova Venécia. Tel.: (27) 3116-2018.

Vagas: Radiologia (40) e Eletrotécnica (40)

ESCOLA TÉCNICA MASTER

Endereço: Av. Amocim Leite, no 347, Aviação, São Mateus. Tel.: (27) 3763-4722.

Vagas: Eletrotécnica (40) e Mecânica (40)

ETEC  ESCOLA TÉCNICA

Endereço: Rua Santa Rita, 210, Quadra 037, Lote 03; Anexo ao Colégio Ápice, Jacaraípe, Serra. Tel.: (27) 3066-8300 e 3011-6388.

Vagas: Enfermagem (40)

ESCOLA TÉCNICA CEDTEC

Endereço: Av. Civit, 911, Bairro Laranjeiras, Serra. Tel.: (27) 3064-9250.

Vagas: Construção Naval (40)

ESCOLA TÉCNICA DE SAÚDE DO ESPÍRITO SANTO  ETESES

Endereço: Rua Aloísio Simões, 580, Bento Ferreira, Vitória. Tel.: (27) 3324-3915

Vagas: Segurança do Trabalho (40), Radiologia (40), Estética (40) e Enfermagem (80)

ORAL PRÓTESE

Endereço: Rua Ludovico Pavoni, 320, Santo Antônio, Vitória. Tel.: (27) 3322-3086

Vagas: Saúde Bucal (40)

SELEÇÃO





A seleção será feita em apenas uma etapa, com a finalidade de selecionar e classificar candidatos interessados em ingressar em um dos cursos técnicos. Para isso, serão consideradas as notas do resultado anual das disciplinas Língua Portuguesa, Matemática, Física, Química e Biologia, referentes ao ano letivo de 2017, ou ao último ano cursado pelo candidato, observando-se até duas casas decimais, conforme critério da Sedu.

RESULTADO





A expectativa é de que a lista de classificação seja divulgada no dia 31 de agosto, a partir das 13 horas, no mesmo endereço eletrônico da inscrição.

CRONOGRAMA





As matrículas poderão ser feitas de 3 a 5 de setembro na secretaria das escolas. As aulas começam em 13 de setembro.