Sedu abre 3,8 mil vagas em cursos de Inglês e Espanhol

Aprender um idioma pode criar novas oportunidades Crédito: Pixabay

A Secretaria de Estado da Educação (Sedu) abriu 3,8 mil vagas para cursos de Inglês e de Espanhol em oito municípios. As inscrições começam nesta quinta-feira (22).

As 3.660 vagas para estudar inglês e 160 para aprender espanhol são destinadas apenas para estudantes cursando o 1º ou o 2º ano do ensino médio da rede pública estadual. Os cursos de língua estrangeira são oferecidos pelos Centros Estaduais de Idiomas (CEIs) de Vitória, Cariacica, Serra, Vila Velha, Colatina, Cachoeiro de Itapemirim, Linhares e São Mateus.

www.selecaoaluno.es.gov.br/idiomas. As inscrições para o processo seletivo começam nesta quinta-feira (22) e terminam às 23 horas e 59 minutos do próximo sábado (25). Elas são realizadas exclusivamente pelo site

As aulas de inglês e espanhol serão desenvolvidas nos níveis Iniciante, Básico, Intermediário e Avançado, conforme o nivelamento do estudante, com duração de, no máximo, três anos.

Confira as vagas e locais!

Vitória

Serão disponibilizadas 620 vagas para o curso de Inglês e 15 para cursar espanhol. O curso será realizado na EEEFM Fernando

Duarte Rabelo, na Praia de Santa Helena, em Vitória.

Cariacica

Serão disponibilizadas 555 vagas para o curso de Inglês e 20 para cursar espanhol. O curso será realizado na EEEFM Hunney Everest Piovesan, em Campo Grande, Cariacica.

Serão disponibilizadas 515 vagas para o curso de Inglês e 30 para cursar espanhol. O curso será realizado na EEEFM Aristóbulo Barbosa Leão, no bairro Parque Residencial Laranjeiras, na Serra.

Vila Velha

Serão disponibilizadas 620 vagas para o curso de Inglês e 35 para cursar espanhol. O curso será realizado na EEEFM Florentino Avidos, no Ibes, em Vila Velha.

Colatina

Serão disponibilizadas 260 vagas para o curso de Inglês. O curso será realizado na EEEFM Aristides Freire, no Centro de Colatina.

Cachoeiro de Itapemirim

Serão disponibilizadas 130 vagas para o curso de Inglês. O curso será realizado na EEEFM CEI Átila de Almeida Miranda no bairro Vila Rica, em Cachoeiro de Itapemirim.

Linhares

Serão disponibilizadas 480 vagas para o curso de Inglês e 30 para cursar espanhol. O curso será realizado na EEEM Emir de Macedo Gomes, no bairro Shell, em Linhares.

São Mateus

Serão disponibilizadas 480 vagas para o curso de Inglês e 30 para cursar espanhol. O curso será realizado na EEEFM PIO XII, no Centro de São Mateus.