Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Concursos
  • Secretarias do ES contratam temporários com salários de até R$ 4,5 mil
Oportunidades

Secretarias do ES contratam temporários com salários de até R$ 4,5 mil

Oportunidades são para cargos de níveis médio e superior; inscrições para a pasta de Trabalho, Assistência de Desenvolvimento Social podem ser feitas até dia 10 de novembro

Publicado em 05 de Novembro de 2021 às 13:39

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

05 nov 2021 às 13:39
Prova de concurso público
Seleção vão contratar profissionais temporários Crédito: Pixabay
Duas secretarias do governo do Espírito Santo divulgaram nesta sexta-feira (5) editais de processos seletivos simplificados para a contratação de temporários. A remuneração pode chegar a R$ 4,5 mil.
Para a pasta de Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social (Setades), as inscrições já estão abertas e podem ser feitas até as 17 horas do dia 10 de novembro de 2021, no endereço eletrônico www.selecao.es.gov.br.
Há uma oportunidade para o cargo de técnico de nível superior. Podem participar profissionais formados em Serviço Social, Psicologia e Sociologia. O salário mensal é de RS 4.599,13, mais auxílio-alimentação de R$ 300. A carga horária é de 40 horas semanais.
A seleção contará com inscrição, comprovação das informações declaradas e formalização de contrato. A validade do processo seletivo será de 10 meses, podendo ser prorrogado pelo mesmo período.

SECRETARIA DE GESTÃO

A seleção da Secretaria de Gestão e Recursos Humanos (Seger) visa à contratação e formação de cadastro de reserva para o cargo de assistente de gestão. Os candidatos precisam ter o ensino médio. A carga horária de trabalho é de 40 horas semanais e a remuneração de R$ 1.889,72, mais auxílio-alimentação no valor de R$ 300.
As inscrições poderão ser feitas das 10 horas de terça-feira (9) até as 17 horas de 17 de novembro, no site www.selecao.es.gov.br.
O processo seletivo simplificado é composto pelas seguintes etapas: inscrição, comprovação das informações declaradas e formalização de contrato.

LEIA MAIS 

Iema forma comissão para elaborar concurso com 60 vagas

Banestes abre concurso para área de TI com salário de R$ 4,7 mil

Secretaria da Fazenda do ES abre concurso com salário de R$ 9,6 mil

Corpo de Bombeiros do ES define organizadora de concurso público

Governo do Espírito Santo prevê 18 concursos públicos para 2022

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Concursos (ES) Concursos Públicos espírito santo Seger
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
O que é a leitura profunda e por que ela faz bem para o cérebro
Imagem de destaque
Como suas roupas velhas podem ir parar neste deserto no Chile
Imagem de destaque
Os homens que estão criticando as tendências de 'masculinidade' nas redes sociais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados