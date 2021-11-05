Secretarias do ES contratam temporários com salários de até R$ 4,5 mil

Duas secretarias do governo do Espírito Santo divulgaram nesta sexta-feira (5) editais de processos seletivos simplificados para a contratação de temporários. A remuneração pode chegar a R$ 4,5 mil.
Para a pasta de Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social (Setades), as inscrições já estão abertas e podem ser feitas até as 17 horas do dia 10 de novembro de 2021, no endereço eletrônico www.selecao.es.gov.br.
Há uma oportunidade para o cargo de técnico de nível superior. Podem participar profissionais formados em Serviço Social, Psicologia e Sociologia. O salário mensal é de RS 4.599,13, mais auxílio-alimentação de R$ 300. A carga horária é de 40 horas semanais.
A seleção contará com inscrição, comprovação das informações declaradas e formalização de contrato. A validade do processo seletivo será de 10 meses, podendo ser prorrogado pelo mesmo período.
SECRETARIA DE GESTÃO
A seleção da Secretaria de Gestão e Recursos Humanos (Seger) visa à contratação e formação de cadastro de reserva para o cargo de assistente de gestão. Os candidatos precisam ter o ensino médio. A carga horária de trabalho é de 40 horas semanais e a remuneração de R$ 1.889,72, mais auxílio-alimentação no valor de R$ 300.
As inscrições poderão ser feitas das 10 horas de terça-feira (9) até as 17 horas de 17 de novembro, no site www.selecao.es.gov.br.
O processo seletivo simplificado é composto pelas seguintes etapas: inscrição, comprovação das informações declaradas e formalização de contrato.