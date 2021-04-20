Secretaria Nacional de Drogas vai abrir seleção com 66 vagas

A Secretaria Nacional de Políticas Sobre Drogas (Senad), vinculado ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, vai abrir processo seletivo para preencher 66 vagas. As contratações foram autorizadas pelo Ministério da Economia.
A oferta será para a carreira de técnico, abrangendo três áreas de atuação. A remuneração e os requisitos ainda não foram divulgados. O prazo para a publicação do edital de abertura de inscrições é de seis meses, ou seja, até o dia 20 de outubro.
De acordo com a portaria que autoriza a seleção, serão 57 chances para o cargo de técnico especializado em gestão de ativos parcerias, 3 para técnico especializado em formação e capacitação e 6 para técnico especializado em pesquisa e análise de dados. Veja a portaria que autoriza a seleção.
Com a autorização, os próximos passos são definir a comissão responsável e a banca organizadora da seleção. Os contratos terão a duração de, no mínimo, quatro anos, podendo ser prorrogados, com base nas necessidades de conclusão das atividades.