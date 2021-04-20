Fundação de saúde do ES prorroga inscrições de seleção até 25 de abril

A Fundação iNova Capixaba, criada pelo governo do Estado para administrar hospitais públicos do Espírito Santo, prorrogou até o dia 25 de abril de 2021 as inscrições para o processo seletivo para cargos de todos os níveis de escolaridade. Os salários oferecidos variam de R$ 1.158 a R$ 14.400.
As inscrições devem ser feitas no site do Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo (Ibade), responsável pela seleção. As taxas de inscrição são de R$ 20 aos cargos de níveis fundamental e médio e R$ 30 os cargos de níveis técnico e superior.
As contratações têm como objetivo atender o cronograma da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) para migrações de gestão dos hospitais públicos estaduais. As oportunidades estão disponíveis em unidades da Grande Vitória, Linhares, Colatina e São Mateus.
A previsão é de que sejam contratados 3.520 trabalhadores. A Fundação iNova vai administrar as seguintes unidades:
- Hospital Estadual Antônio Bezerra de Faria (Vila Velha);
- Hospital Dório Silva (Serra);
- Hospital Estadual de Atenção Clínica (Cariacica);
- Hospital Estadual de Vila Velha;
- Hospital Geral de Linhares (Linhares);
- Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória (Vitória);
- Hospital e Maternidade Silvio Avidos (Colatina);
- Hospital Dr. Roberto Arnizaut Silvares (São Mateus);
- Hospital Estadual Central (Vitória).
O processo seletivo contará com apenas uma etapa, a prova de títulos. Serão avaliadas a experiência profissional e acadêmica. Segundo o novo cronograma, o resultado está previsto para o dia 14 de maio.
CONFIRA AS VAGAS
Nível fundamental
- Auxiliar de farmácia
- Auxiliar de higiene e limpeza
- Auxiliar de manutenção predial
- Bombeiro hidráulico
- Camareira
- Copeiro
- Pedreiro
- Pintor
- Porteiro
- Marceneiro
- Motorista
- Motorista socorrista
- Motorista veículo de emergência
- Oficial de manutenção predial
- Lactarista
Nível médio
- Assistente administrativo
- Assistente administrativo hospitalar
- Assistente financeiro
- Recepcionista
Nível técnico
- Técnico de TI
- Técnico em eletrotécnica manutenção predial
- Técnico em segurança do trabalho
- Técnico hidráulico
- Técnico em refrigeração
- Técnico em nutrição
- Técnico em laboratório
- Técnico em imobilização
- Técnico em enfermagem em várias áreas
- Técnico de manutenção em equipamento
- Técnico em radiologia
Ensino superior
- Analista de folha de pagamento
- Analista de desenvolvimento de recursos humanos
- Analista de suprimentos
- Analista financeiro, analista contábil
- Analista de atendimento ao cliente
- Analista de comunicação
- Analista de faturamento
- Analista de patrimônio
- Analista de qualidade
- Analista de sistemas
- Analista de infraestrutura
- Analista de dados
- Assistente social
- Psicólogo
- Engenheiro de segurança do trabalho
- Farmacêutico
- Analista clínico
- Analista clínico - agência transfusional
- Fonoaudiólogo
- Fisioterapeuta em diversas áreas
- Nutricionista
- Nutricionista clínico
- Terapeuta ocupacional
- Enfermeiro em várias áreas
- Analista de licitações
- Analista de OPME
Ensino superior - Médicos
- Socorrista
- Do trabalho
- Endocrinologista pediátrico
- Gastroenterologista
- Gastroenterologista pediátrico
- Urologista
- Pneumologista
- De regulação
- Cardiologista
- Cirurgião toráxico
- Cirurgião plástico
- Otorrinolaringologista
- Oftalmologista
- Emergencista
- Psiquiatra
- Coloproctologista
- Ginecologista obstetra
- Cardiologista pediátrico
- Reumatologista pediátrico
- Reumatologista
- Hepatologista pediátrico
- Neurologista
- Neuropediatra
- Patologista pediátrico
- Generalista pediatra
- Pediatra
- Clínica médica
- Infectologista pediátrico
- Infectologista
- Intensivista neonatal
- Intensivista pediatra
- Nefrologista
- PID (Programa de internação domiciliar)
- Nutrólogo
- Radiologista e de diagnóstico por imagem
- De cuidados paliativos
- Hematologista
- Hemoterapeuta, da qualidade.