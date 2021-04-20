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Hospitais públicos

Fundação de saúde do ES prorroga inscrições de seleção até 25 de abril

São 3.520 vagas para profissionais de todos os níveis de escolaridades. As contratações serão nas funções de motorista, auxiliar de farmácia, assistente administrativo, médicos, entre outros

Publicado em 20 de Abril de 2021 às 17:19

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

20 abr 2021 às 17:19
Hospital Estadual Infantil e Maternidade Alzir Bernardino Alves (Himaba) em Vila Velha
Hospital Estadual Infantil e Maternidade Alzir Bernardino Alves (Himaba) em Vila Velha Crédito: Fernando Madeira
A Fundação iNova Capixaba, criada pelo governo do Estado para administrar hospitais públicos do Espírito Santo, prorrogou até o dia 25 de abril de 2021 as inscrições para o processo seletivo para cargos de todos os níveis de escolaridade. Os salários oferecidos variam de R$ 1.158 a R$ 14.400.
As inscrições devem ser feitas no site do Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo (Ibade), responsável pela seleção. As taxas de inscrição são de R$ 20 aos cargos de níveis fundamental e médio e R$ 30 os cargos de níveis técnico e superior.
As contratações têm como objetivo atender o cronograma da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) para migrações de gestão dos hospitais públicos estaduais. As oportunidades estão disponíveis em unidades da Grande Vitória, Linhares, Colatina e São Mateus.
A previsão é de que sejam contratados 3.520 trabalhadores. A Fundação iNova vai administrar as seguintes unidades:
  • Hospital Estadual Antônio Bezerra de Faria (Vila Velha);
  • Hospital Dório Silva (Serra);
  • Hospital Estadual de Atenção Clínica (Cariacica);
  • Hospital Estadual de Vila Velha;
  • Hospital Geral de Linhares (Linhares);
  • Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória (Vitória);
  • Hospital e Maternidade Silvio Avidos (Colatina);
  • Hospital Dr. Roberto Arnizaut Silvares (São Mateus);
  • Hospital Estadual Central (Vitória).
O processo seletivo contará com apenas uma etapa, a prova de títulos. Serão avaliadas a experiência profissional e acadêmica. Segundo o novo cronograma, o resultado está previsto para o dia 14 de maio.

CONFIRA AS VAGAS

Nível fundamental

  • Auxiliar de farmácia
  • Auxiliar de higiene e limpeza
  • Auxiliar de manutenção predial
  • Bombeiro hidráulico
  • Camareira
  • Copeiro
  • Pedreiro
  • Pintor
  • Porteiro
  • Marceneiro
  • Motorista
  • Motorista socorrista
  • Motorista veículo de emergência
  • Oficial de manutenção predial 
  • Lactarista

Nível médio

  • Assistente administrativo
  • Assistente administrativo hospitalar
  • Assistente financeiro
  • Recepcionista

Nível técnico

  • Técnico de TI
  • Técnico em eletrotécnica manutenção predial
  • Técnico em segurança do trabalho
  • Técnico hidráulico
  • Técnico em refrigeração
  • Técnico em nutrição
  • Técnico em laboratório
  • Técnico em imobilização
  • Técnico em enfermagem em várias áreas
  • Técnico de manutenção em equipamento
  • Técnico em radiologia

Ensino superior

  • Analista de folha de pagamento
  • Analista de desenvolvimento de recursos humanos
  • Analista de suprimentos
  • Analista financeiro, analista contábil
  • Analista de atendimento ao cliente
  • Analista de comunicação
  • Analista de faturamento
  • Analista de patrimônio
  • Analista de qualidade
  • Analista de sistemas
  • Analista de infraestrutura
  • Analista de dados
  • Assistente social
  • Psicólogo
  • Engenheiro de segurança do trabalho
  • Farmacêutico
  • Analista clínico
  • Analista clínico - agência transfusional
  • Fonoaudiólogo
  • Fisioterapeuta em diversas áreas
  • Nutricionista
  • Nutricionista clínico
  • Terapeuta ocupacional
  • Enfermeiro em várias áreas
  • Analista de licitações
  • Analista de OPME

Ensino superior - Médicos

  • Socorrista
  • Do trabalho
  • Endocrinologista pediátrico
  • Gastroenterologista
  • Gastroenterologista pediátrico
  • Urologista
  • Pneumologista
  • De regulação
  • Cardiologista
  • Cirurgião toráxico
  • Cirurgião plástico
  • Otorrinolaringologista
  • Oftalmologista
  • Emergencista
  • Psiquiatra
  • Coloproctologista
  • Ginecologista obstetra
  • Cardiologista pediátrico
  • Reumatologista pediátrico
  • Reumatologista
  • Hepatologista pediátrico
  • Neurologista
  • Neuropediatra
  • Patologista pediátrico
  • Generalista pediatra
  • Pediatra
  • Clínica médica
  • Infectologista pediátrico
  • Infectologista
  • Intensivista neonatal
  • Intensivista pediatra
  • Nefrologista
  • PID (Programa de internação domiciliar)
  • Nutrólogo
  • Radiologista e de diagnóstico por imagem
  • De cuidados paliativos
  • Hematologista 
    • Hemoterapeuta, da qualidade.

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