Secretaria de Saúde abre seleção com salário de até R$ 9,6 mil

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) divulgou nesta sexta-feira (9) dois editais de abertura de processo seletivos para a contratação temporária de profissionais de níveis médio, técnico e superior. A remuneração varia de R$ 1.825,82 a R$ 9.699,69.
As seleções são para formação de cadastro de reserva, que será acionado de acordo com a necessidade do órgão. O primeiro edital prevê a contratação de profissionais de níveis médio, técnico e superior, enquanto que o segundo abre vagas para médicos em várias especialidades.
Os processos seletivos contarão com três etapas. Na primeira haverá inscrição e classificação. Já a segunda etapa terá comprovação dos requisitos: apresentação de documento, experiência e qualificação profissional. A terceira etapa será composta pela formalização do contrato.
Os interessados podem se inscrever pela Internet, no site www.selecao.es.gov.br, a partir das 10h, do dia 12 de novembro de 2018, até as 23h59, do dia 21 de novembro de 2018. Só será aceita uma inscrição por CPF.
A ficha de inscrição deverá ser impressa pelo candidato e apresentada na 2ª etapa para comprovação das informações declaradas na 1ª etapa.
O processo seletivo terá a validade de seis meses a partir da data de publicação, podendo ser prorrogado a critério da Administração por até seis meses.
CONFIRA OS CARGOS
ADMINISTRADOR
SALÁRIO: R$ 4.443,60;
CARGA HORÁRIA: 40 horas semanais.
ARQUITETO
SALÁRIO: R$ 4.443,60;
CARGA HORÁRIA: 40 horas semanais.
ASSISTENTE SOCIAL
SALÁRIO: R$ 4.443,60;
CARGA HORÁRIA: 40 horas semanais.
ASSISTENTE SOCIAL (SESD)
SALÁRIO: R$ 4.443,60;
CARGA HORÁRIA: 40 horas semanais.
BIÓLOGO
SALÁRIO: R$ 4.443,60;
CARGA HORÁRIA: 40 horas semanais.
CONTADOR
SALÁRIO: R$ 4.443,60;
CARGA HORÁRIA: 40 horas semanais.
ENFERMEIRO
SALÁRIO: R$ 4.443,60;
CARGA HORÁRIA: 40 horas semanais.
ENFERMEIRO (UTI ADULTO)
SALÁRIO: R$ 4.443,60;
CARGA HORÁRIA: 40 horas semanais.
ENFERMEIRO (UTIN /UTIP)
SALÁRIO: R$ 4.443,60;
CARGA HORÁRIA: 40 horas semanais.
ENFERMEIRO (PEDIATRIA)
SALÁRIO: R$ 4.443,60;
CARGA HORÁRIA: 40 horas semanais.
ENFERMEIRO (CAPTAÇÃO DE ÓRGÃOS)
SALÁRIO: R$ 4.443,60;
CARGA HORÁRIA: 40 horas semanais.
ENFERMEIRO PSIQUIATRIA (SESD)
SALÁRIO: R$ 4.443,60;
CARGA HORÁRIA: 40 horas semanais.
ENGENHEIRO CIVIL
SALÁRIO: R$ 4.443,60;
CARGA HORÁRIA: 40 horas semanais.
ENGENHEIRO ELETRICISTA
SALÁRIO: R$ 4.443,60;
CARGA HORÁRIA: 40 horas semanais.
ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO
SALÁRIO: R$ 4.443,60;
CARGA HORÁRIA: 40 horas semanais.
FARMACÊUTICO
SALÁRIO: R$ 4.443,60;
CARGA HORÁRIA: 40 horas semanais.
FISIOTERAPEUTA
SALÁRIO: R$ 3.332,70;
CARGA HORÁRIA: 30 horas semanais.
FONOAUDIÓLOGO
SALÁRIO: R$ 4.443,60;
CARGA HORÁRIA: 40 horas semanais.
NUTRICIONISTA
SALÁRIO: R$ 4.443,60;
CARGA HORÁRIA: 40 horas semanais.
ODONTÓLOGO
SALÁRIO: R$ 4.443,60;
CARGA HORÁRIA: 40 horas semanais.
ODONTÓLOGO (ATENDIMENTO A PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS)
SALÁRIO: R$ 2.221,80;
CARGA HORÁRIA: 20 horas semanais.
PSICÓLOGO
SALÁRIO: R$ 4.443,60;
CARGA HORÁRIA: 40 horas semanais.
PSICOLOGO (SESD)
SALÁRIO: R$ 4.443,60;
CARGA HORÁRIA: 40 horas semanais.
TERAPEUTA OCUPACIONAL
SALÁRIO: R$ 3.332,70;
CARGA HORÁRIA: 30 horas semanais.
VETERINÁRIO
SALÁRIO: R$ 4.443,60;
CARGA HORÁRIA: 40 horas semanais.
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
SALÁRIO: R$ 1.825,82;
CARGA HORÁRIA: 40 horas semanais.
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
SALÁRIO: R$ 1.312,31;
CARGA HORÁRIA: 40 horas semanais.
AUXILIAR DE ENFERMAGEM
SALÁRIO: R$ 1.312,31;
CARGA HORÁRIA: 40 horas semanais.
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
SALÁRIO: R$1.109,18;
CARGA HORÁRIA: 40 horas semanais.
MOTORISTA
SALÁRIO: R$ 1.825,82;
CARGA HORÁRIA: 40 horas semanais.
TELEFONISTA
SALÁRIO: R$ 1.369,36;
CARGA HORÁRIA: 30 horas semanais.
TÉCNICO EM ELETROTÉCNICA
SALÁRIO: R$ 2.282,28;
CARGA HORÁRIA: 40 horas semanais.
TÉCNICO EM ENFERMAGEM
SALÁRIO: R$ 2.282,28;
CARGA HORÁRIA: 40 horas semanais.
TÉCNICO EM ENFERMAGEM (UTI ADULTO)
SALÁRIO: R$ 2.282,28;
CARGA HORÁRIA: 40 horas semanais.
TÉCNICO EM ENFERMAGEM (UTIN /UTIP)
SALÁRIO: R$ 2.282,28;
CARGA HORÁRIA: 40 horas semanais.
TÉCNICO EM ENFERMAGEM (PEDIATRIA)
SALÁRIO: R$ 2.282,28;
CARGA HORÁRIA: 40 horas semanais.
TÉCNICO EM ENFERMAGEM (AGÊNCIA TRANSFUSIONAL)
SALÁRIO: R$ 2.282,28;
CARGA HORÁRIA: 40 horas semanais.
TÉCNICO EM ENFERMAGEM (NUCLEO DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITO)
SALÁRIO: R$ 2.282,28;
CARGA HORÁRIA: 40 horas semanais.
TÉCNICO EM ENFERMAGEM (PSIQUIATRIA)
SALÁRIO: R$ 2.282,28;
CARGA HORÁRIA: 40 horas semanais.
TÉCNICO EM ENFERMAGEM (HEMOTERAPIA)
SALÁRIO: R$ 2.282,28;
CARGA HORÁRIA: 40 horas semanais.
TÉCNICO EM IMOBILIZAÇÃO ORTOPÉDICA
SALÁRIO: R$ 2.282,28;
CARGA HORÁRIA: 40 horas semanais.
TÉCNICO EM ÓRTESE E PRÓTESE
SALÁRIO: R$ 2.282,28;
CARGA HORÁRIA: 40 horas semanais.
TÉCNICO EM LABORATÓRIO (ANÁLISES CLÍNICAS)
SALÁRIO: R$ 2.282,28;
CARGA HORÁRIA: 40 horas semanais.
TÉCNICO EM LABORATÓRIO (HEMOTERAPIA)
SALÁRIO: R$ 2.282,28;
CARGA HORÁRIA: 40 horas semanais.
TÉCNICO EM NECRÓPSIA
SALÁRIO: R$ 2.282,28;
CARGA HORÁRIA: 40 horas semanais.
TÉCNICO EM RADIOLOGIA
SALÁRIO: R$ 1.369,36;
CARGA HORÁRIA: 24 horas semanais.
TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO
SALÁRIO: R$ 2.282,28;
CARGA HORÁRIA: 40 horas semanais.
MÉDICOS
SUBSÍDIO: R$ 4.849,84 para 20 horas semanais, R$ 5.819,81 para 24 horas e R$ 9.699,69 para 40 horas
MÉDICO
MÉDICO ALERGISTA
MÉDICO ANESTESISTA
MÉDICO ANGIOLOGISTA
MÉDICO CARDIOLOGISTA
MÉDICO CIRURGIÃO GERAL
MÉDICO CIRURGIÃO PLÁSTICO
MÉDICO CIRURGIÃO VASCULAR
MÉDICO CLÍNICA MÉDICA
MÉDICO DA FAMÍLIA E COMUNIDADE
MÉDICO DERMATOLOGISTA
MÉDICO DO TRABALHO
MÉDICO EM MEDICINA FÍSICA E REABILITAÇÃO (FISIÁTRICO)
MÉDICO ENDOCRINOLOGISTA
MÉDICO ENDOCRINOLOGISTA PEDIÁTRICO
MÉDICO GENETICISTA
MÉDICO GASTROENTEROLOGISTA
MÉDICO GERIATRA
MÉDICO GINECOLOGISTA E OBSTÉTRICO
MÉDICO HEMATOLOGISTA E HEMOTERAPIA
MÉDICO HOMEOPATA
MÉDICO INFECTOLOGISTA
MÉDICO INTENSIVISTA PEDIÁTRICO
MÉDICO INTENSIVISTA NEONATOLOGISTA
MÉDICO NEONATOLOGISTA
MÉDICO NEFROLOGISTA
MÉDICO NEFROLOGISTA PEDIÁTRICO
MÉDICO NEUROLOGISTA
MÉDICO NEUROPEDIATRA
MÉDICO OFTALMOLOGISTA
MÉDICO ONCOLOGISTA
MÉDICO ORTOPEDISTA E TRAUMATOLOGISTA
MÉDICO OTORRINOLARINGOLOGISTA
MÉDICO PATOLOGISTA
MÉDICO PEDIATRA
MÉDICO PNEUMOLOGISTA
MÉDICO PROCTOLOGISTA
MÉDICO PSIQUIATRA
MÉDICO PSIQUIATRA DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA
MÉDICO RADIOLOGISTA E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM
MÉDICO REUMATOLOGISTA
MÉDICO SOCORRISTA
MÉDICO UROLOGISTA