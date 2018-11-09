Secretaria de Saúde abre seleção com salário de até R$ 9,6 mil

Prédio da Secretaria de Saúde do Espírito Santo Crédito: Carlos Alberto Silva/ A Gazeta

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) divulgou nesta sexta-feira (9) dois editais de abertura de processo seletivos para a contratação temporária de profissionais de níveis médio, técnico e superior. A remuneração varia de R$ 1.825,82 a R$ 9.699,69.

As seleções são para formação de cadastro de reserva, que será acionado de acordo com a necessidade do órgão. O primeiro edital prevê a contratação de profissionais de níveis médio, técnico e superior, enquanto que o segundo abre vagas para médicos em várias especialidades.

Os processos seletivos contarão com três etapas. Na primeira haverá inscrição e classificação. Já a segunda etapa terá comprovação dos requisitos: apresentação de documento, experiência e qualificação profissional. A terceira etapa será composta pela formalização do contrato.

Os interessados podem se inscrever pela Internet, no site www.selecao.es.gov.br , a partir das 10h, do dia 12 de novembro de 2018, até as 23h59, do dia 21 de novembro de 2018. Só será aceita uma inscrição por CPF.

A ficha de inscrição deverá ser impressa pelo candidato e apresentada na 2ª etapa para comprovação das informações declaradas na 1ª etapa.

O processo seletivo terá a validade de seis meses a partir da data de publicação, podendo ser prorrogado a critério da Administração por até seis meses.

CONFIRA OS CARGOS

ADMINISTRADOR

SALÁRIO: R$ 4.443,60;

CARGA HORÁRIA: 40 horas semanais.

ARQUITETO

SALÁRIO: R$ 4.443,60;

CARGA HORÁRIA: 40 horas semanais.

ASSISTENTE SOCIAL

SALÁRIO: R$ 4.443,60;

CARGA HORÁRIA: 40 horas semanais.

ASSISTENTE SOCIAL (SESD)

SALÁRIO: R$ 4.443,60;

CARGA HORÁRIA: 40 horas semanais.

BIÓLOGO

SALÁRIO: R$ 4.443,60;

CARGA HORÁRIA: 40 horas semanais.

CONTADOR

SALÁRIO: R$ 4.443,60;

CARGA HORÁRIA: 40 horas semanais.

ENFERMEIRO

SALÁRIO: R$ 4.443,60;

CARGA HORÁRIA: 40 horas semanais.

ENFERMEIRO (UTI ADULTO)

SALÁRIO: R$ 4.443,60;

CARGA HORÁRIA: 40 horas semanais.

ENFERMEIRO (UTIN /UTIP)

SALÁRIO: R$ 4.443,60;

CARGA HORÁRIA: 40 horas semanais.

ENFERMEIRO (PEDIATRIA)

SALÁRIO: R$ 4.443,60;

CARGA HORÁRIA: 40 horas semanais.

ENFERMEIRO (CAPTAÇÃO DE ÓRGÃOS)

SALÁRIO: R$ 4.443,60;

CARGA HORÁRIA: 40 horas semanais.

ENFERMEIRO PSIQUIATRIA (SESD)

SALÁRIO: R$ 4.443,60;

CARGA HORÁRIA: 40 horas semanais.

ENGENHEIRO CIVIL

SALÁRIO: R$ 4.443,60;

CARGA HORÁRIA: 40 horas semanais.

ENGENHEIRO ELETRICISTA

SALÁRIO: R$ 4.443,60;

CARGA HORÁRIA: 40 horas semanais.

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

SALÁRIO: R$ 4.443,60;

CARGA HORÁRIA: 40 horas semanais.

FARMACÊUTICO

SALÁRIO: R$ 4.443,60;

CARGA HORÁRIA: 40 horas semanais.

FISIOTERAPEUTA

SALÁRIO: R$ 3.332,70;

CARGA HORÁRIA: 30 horas semanais.

FONOAUDIÓLOGO

SALÁRIO: R$ 4.443,60;

CARGA HORÁRIA: 40 horas semanais.

NUTRICIONISTA

SALÁRIO: R$ 4.443,60;

CARGA HORÁRIA: 40 horas semanais.

ODONTÓLOGO

SALÁRIO: R$ 4.443,60;

CARGA HORÁRIA: 40 horas semanais.

ODONTÓLOGO (ATENDIMENTO A PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS)

SALÁRIO: R$ 2.221,80;

CARGA HORÁRIA: 20 horas semanais.

PSICÓLOGO

SALÁRIO: R$ 4.443,60;

CARGA HORÁRIA: 40 horas semanais.

PSICOLOGO (SESD)

SALÁRIO: R$ 4.443,60;

CARGA HORÁRIA: 40 horas semanais.

TERAPEUTA OCUPACIONAL

SALÁRIO: R$ 3.332,70;

CARGA HORÁRIA: 30 horas semanais.

VETERINÁRIO

SALÁRIO: R$ 4.443,60;

CARGA HORÁRIA: 40 horas semanais.

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

SALÁRIO: R$ 1.825,82;

CARGA HORÁRIA: 40 horas semanais.

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

SALÁRIO: R$ 1.312,31;

CARGA HORÁRIA: 40 horas semanais.

AUXILIAR DE ENFERMAGEM

SALÁRIO: R$ 1.312,31;

CARGA HORÁRIA: 40 horas semanais.

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

SALÁRIO: R$1.109,18;

CARGA HORÁRIA: 40 horas semanais.

MOTORISTA

SALÁRIO: R$ 1.825,82;

CARGA HORÁRIA: 40 horas semanais.

TELEFONISTA

SALÁRIO: R$ 1.369,36;

CARGA HORÁRIA: 30 horas semanais.

TÉCNICO EM ELETROTÉCNICA

SALÁRIO: R$ 2.282,28;

CARGA HORÁRIA: 40 horas semanais.

TÉCNICO EM ENFERMAGEM

SALÁRIO: R$ 2.282,28;

CARGA HORÁRIA: 40 horas semanais.

TÉCNICO EM ENFERMAGEM (UTI ADULTO)

SALÁRIO: R$ 2.282,28;

CARGA HORÁRIA: 40 horas semanais.

TÉCNICO EM ENFERMAGEM (UTIN /UTIP)

SALÁRIO: R$ 2.282,28;

CARGA HORÁRIA: 40 horas semanais.

TÉCNICO EM ENFERMAGEM (PEDIATRIA)

SALÁRIO: R$ 2.282,28;

CARGA HORÁRIA: 40 horas semanais.

TÉCNICO EM ENFERMAGEM (AGÊNCIA TRANSFUSIONAL)

SALÁRIO: R$ 2.282,28;

CARGA HORÁRIA: 40 horas semanais.

TÉCNICO EM ENFERMAGEM (NUCLEO DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITO)

SALÁRIO: R$ 2.282,28;

CARGA HORÁRIA: 40 horas semanais.

TÉCNICO EM ENFERMAGEM (PSIQUIATRIA)

SALÁRIO: R$ 2.282,28;

CARGA HORÁRIA: 40 horas semanais.

TÉCNICO EM ENFERMAGEM (HEMOTERAPIA)

SALÁRIO: R$ 2.282,28;

CARGA HORÁRIA: 40 horas semanais.

TÉCNICO EM IMOBILIZAÇÃO ORTOPÉDICA

SALÁRIO: R$ 2.282,28;

CARGA HORÁRIA: 40 horas semanais.

TÉCNICO EM ÓRTESE E PRÓTESE

SALÁRIO: R$ 2.282,28;

CARGA HORÁRIA: 40 horas semanais.

TÉCNICO EM LABORATÓRIO (ANÁLISES CLÍNICAS)

SALÁRIO: R$ 2.282,28;

CARGA HORÁRIA: 40 horas semanais.

TÉCNICO EM LABORATÓRIO (HEMOTERAPIA)

SALÁRIO: R$ 2.282,28;

CARGA HORÁRIA: 40 horas semanais.

TÉCNICO EM NECRÓPSIA

SALÁRIO: R$ 2.282,28;

CARGA HORÁRIA: 40 horas semanais.

TÉCNICO EM RADIOLOGIA

SALÁRIO: R$ 1.369,36;

CARGA HORÁRIA: 24 horas semanais.

TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO

SALÁRIO: R$ 2.282,28;

CARGA HORÁRIA: 40 horas semanais.

MÉDICOS

SUBSÍDIO: R$ 4.849,84 para 20 horas semanais, R$ 5.819,81 para 24 horas e R$ 9.699,69 para 40 horas

MÉDICO

MÉDICO ALERGISTA

MÉDICO ANESTESISTA

MÉDICO ANGIOLOGISTA

MÉDICO CARDIOLOGISTA

MÉDICO CIRURGIÃO GERAL

MÉDICO CIRURGIÃO PLÁSTICO

MÉDICO CIRURGIÃO VASCULAR

MÉDICO CLÍNICA MÉDICA

MÉDICO DA FAMÍLIA E COMUNIDADE

MÉDICO DERMATOLOGISTA

MÉDICO DO TRABALHO

MÉDICO EM MEDICINA FÍSICA E REABILITAÇÃO (FISIÁTRICO)

MÉDICO ENDOCRINOLOGISTA

MÉDICO ENDOCRINOLOGISTA PEDIÁTRICO

MÉDICO GENETICISTA

MÉDICO GASTROENTEROLOGISTA

MÉDICO GERIATRA

MÉDICO GINECOLOGISTA E OBSTÉTRICO

MÉDICO HEMATOLOGISTA E HEMOTERAPIA

MÉDICO HOMEOPATA

MÉDICO INFECTOLOGISTA

MÉDICO INTENSIVISTA PEDIÁTRICO

MÉDICO INTENSIVISTA NEONATOLOGISTA

MÉDICO NEONATOLOGISTA

MÉDICO NEFROLOGISTA

MÉDICO NEFROLOGISTA PEDIÁTRICO

MÉDICO NEUROLOGISTA

MÉDICO NEUROPEDIATRA

MÉDICO OFTALMOLOGISTA

MÉDICO ONCOLOGISTA

MÉDICO ORTOPEDISTA E TRAUMATOLOGISTA

MÉDICO OTORRINOLARINGOLOGISTA

MÉDICO PATOLOGISTA

MÉDICO PEDIATRA

MÉDICO PNEUMOLOGISTA

MÉDICO PROCTOLOGISTA

MÉDICO PSIQUIATRA

MÉDICO PSIQUIATRA DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA

MÉDICO RADIOLOGISTA E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM

MÉDICO REUMATOLOGISTA

MÉDICO SOCORRISTA

MÉDICO UROLOGISTA