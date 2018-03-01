Secretaria de Agricultura contrata engenheiro e técnico

Seleção será feita por meio de prova de títulos Crédito: Reprodução internet





A Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca (Seag) está com inscrições abertas para o processo seletivo simplificado para contratação de Engenheiro Civil e Técnico em Edificações ou Estradas, em regime de designação temporária, para formação de cadastro de reserva.

O subsídio para o cargo de Engenheiro é de R$ 4.232,00 , enquanto que para Técnico é de R$ 2.173,60.

Os interessados poderão se inscrever no período de 10 horas do dia 5 de março de 2018 até às 17 horas do dia 14 de março de 2018, no site www.selecao.es.gov.br

O processo seletivo será realizado por meio de Prova de Títulos, de caráter eliminatório e classificatório.

A chamada dos candidatos obedecerá à ordem de classificação e será efetuada em Edital, publicada em Extrato no Diário Oficial do Estado e no site www.selecao.es.gov.br, de acordo com a classificação decrescente de pontuação e necessidade da Administração, sob a coordenação da comissão do processo seletivo, que manterá toda a documentação e registros em processo destinado a esta finalidade.