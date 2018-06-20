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Vários cargos

Santa Teresa abre vagas para profissionais de nível superior

Inscrições poderão ser feitas a partir do dia 25

Publicado em 20 de Junho de 2018 às 16:09

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 jun 2018 às 16:09
Prefeitura de Santa Teresa contrata profissionais de nível superior Crédito: Reprodução intenet
A Prefeitura de Santa Teresa divulgou nesta quarta-feira (20) o edital de abertura de processo seletivo simplificado para cargos de nível superior. As oportunidades são para profissionais de Assistente Social, Farmacêutico, Fisioterapeuta, Fonoaudiólogo, Nutricionista, Profissional de Educação Física, Psicólogo, Terapeuta Ocupacional e os selecionados vão atuar no Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica, na Secretaria Municipal de Saúde.
A remuneração é de R$ 2.446,30, para carga horária de 40 horas semanais. A seleção contará com análise de experiência profissional e de títulos (qualificação profissional), ambas de caráter classificatório e eliminatório.
As inscrições serão gratuitas e poderão ser feitas na sede da Prefeitura, que fica na Rua Darly Nerty Vervloet, 446, Centro, Santa Teresa. O atendimento ocorre nos dias 25, 27, 28 e 29 de junho de 2018, das 8 às 11 horas e das 12h30 às 15 horas, na Secretaria Municipal de Saúde de Santa Teresa.
O resultado final está previsto para ser divulgado no dia 8 de julho.
 

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