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Temporários

Santa Teresa abre seleção para profissionais da área da Saúde

Oportunidades são para candidatos de níveis técnico e superior; remuneração é de até 2,6 mil

Publicado em 16 de Agosto de 2019 às 12:53

Ana Paula Mello Miranda

Ana Paula Mello Miranda

Publicado em 

16 ago 2019 às 12:53
Prefeitura de Santa Teresa contrata profissionais de vários níveis de escolaridade Crédito: Reprodução intenet
A Prefeitura de Santa Teresa, município que fica na região Serrana do Espírito Santo. vai abrir processo seletivo simplificado para a contratação de profissionais da área da Saúde. As chances são para quem tem formação de nível técnico e superior. A remuneração é de R$ 2,6 mil.
> Concurso com salário de até R$ 4 mil em João Neiva
De acordo com o edital, as vagas são para os cargos de enfermeiro 40 horas, psicólogo 30 horas, médico especializado em saúde mental 20 horas, assistente social 30 horas, pedagogo 30 horas, terapeuta ocupacional 30 horas, educador físico 30 horas e técnico de enfermagem 40 horas. Os selecionados vão atuar no Centro de Atenção Psicossocial (CAPS).
As inscrições poderão ser feitas na Secretaria Municipal de Saúde, que funciona na sede da prefeitura, que fica na Rua Darly Nerty Vervloet, 446, Centro, Santa Teresa. O atendimento será de 19 a 23 de agosto, das 8h0 às 11h e das 12h30 às 15h30.
> Prefeitura de Jaguaré abre seleção para contratar temporários
O processo seletivo contará com avaliação de títulos.
OS CARGOS
Enfermeiro 40 horas
Vagas: Cadastro de reserva
Salário: R$ 2.645,90
Psicólogo 30 horas
Vagas: Cadastro de reserva
Salário: R$ 1.984,43
Médico Especialista em Saúde Mental 20 horas
Vagas: Cadastro de reserva
Salário: R$ 2.204,71
Assistente social 30 horas
Vagas: Cadastro de reserva
Salário: R$ 1.861,82
Educador físico 30 horas
Vagas: Cadastro de reserva
Salário: R$ 1.918,31
Técnico de enfermagem 40 horas
Vagas: Cadastro de reserva
Salário: R$ 998,58
Pedagogo 30 horas
Vagas: Cadastro de reserva
Salário: R$ 1.918,31
Terapeuta Ocupacional 30 horas
Vagas: Cadastro de reserva
Salário: R$ 1.984,43
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