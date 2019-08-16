Santa Teresa abre seleção para profissionais da área da Saúde

De acordo com o edital, as vagas são para os cargos de enfermeiro 40 horas, psicólogo 30 horas, médico especializado em saúde mental 20 horas, assistente social 30 horas, pedagogo 30 horas, terapeuta ocupacional 30 horas, educador físico 30 horas e técnico de enfermagem 40 horas. Os selecionados vão atuar no Centro de Atenção Psicossocial (CAPS).