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Designação temporária

Santa Maria de Jetibá seleciona profissionais de todos os níveis

Salários chegam a R$3.263,78, para nível superior

Publicado em 20 de Março de 2018 às 13:05

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 mar 2018 às 13:05
Sede da Prefeitura de Santa Maria de Jetibá Crédito: Divulgação / Prefeitura de Santa Maria de Jetibá
A Prefeitura de Santa Maria de Jetibá tem processo seletivo simplificado aberto para a formação de cadastro de reserva. Há oportunidades para profissionais com todos os níveis de escolaridade, em regime de designação temporária. As inscrições vão até o dia 31 de março, no site de seleção do governo.
Os salários variam de R$ 875,58, para nível fundamental incompleto, a R$3.263,78, para nível superior. Cada candidato pode fazer até duas inscrições. Confira o edital.
A seleção será realizada em etapa única, de análise da experiência profissional e prova de títulos, de caráter eliminatório e classificatório.
A validade do processo seletivo é de um ano, podendo ser prorrogado por mais um.
CARGOS
Nível fundamental incompleto: auxiliar-geral, coveiro, jardineiro, trabalhador braçal, e vigia.
Nível fundamental completo: auxiliar de cuidador, auxiliar de mecânico e monitor de transporte escolar.
Nível médio: agente de arrecadação, agente de defesa civil, agente fiscal, atendente de ambulatório, auxiliar de saúde bucal, atendente de farmácia, auxiliar de enfermagem, auxiliar de escritório, cuidador de crianças, cuidador de idosos, escriturário, fiscal ambiental, orientador social, vigilante sanitário.
Nível técnico: técnico em informática.
Nível superior: assistente social, contador, enfermeiro, engenheiro agrônomo, engenheiro ambiental, engenheiro civil, engenheiro de segurança do trabalho, farmacêutico, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, médico angiologista, médico cardiologista, médico clínico geral, médico dermatologista, médico do trabalho, médico endocrinologista, médico geriatra, médico ginecologista, médico infectologista, médico neurologista, médico oftalmologista, médico ortopedista, médico otorrinolaringologista, médico pediatra, médico psiquiatra, médico radiologista, médico urologista, médico veterinário, nutricionista, psicólogo.

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