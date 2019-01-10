Salários de até R$ 4 mil em vagas nas prefeituras

Oportunidades para vagas temporárias e efetivas Crédito: Reprodução internet

Cinco prefeituras do Espírito Santo estão com inscrições abertas para seleções que visam a contratação de servidores efetivos e temporários. Os interessados devem ficar atento aos prazos que podem ir até domingo (13).

Este é o prazo do concurso público da Prefeitura de Aracruz. São 84 vagas para a contratação de profissionais na área da educação. As chances são para professor de ciências (3), educação infantil (38), ensino fundamental anos iniciais (31), história (2), língua inglesa (1), matemática (3) e suporte pedagógico.

TEMPORÁRIOS

As outras quatro prefeituras estão com inscrições abertas para a contratação de servidores temporários. Em Vitória, o objetivo é contratar médicos em 21 especialidades. A remuneração para o cargo é de R$ 4.043,68 para carga horária de 20 horas semanais. Neste caso, o prazo termina nesta quinta-feira (10).

A Prefeitura de Alegre vai contratar 46 profissionais, enquanto que Guarapari 85 temporários. Em Piúma, as oportunidades são para nutricionista e assistente de creche ambos exigem o nível superior.

Your browser does not support the audio element. Salários de até 4 mil reais em vagas nas prefeituras

SAIBA MAIS

VITÓRIA

Oportunidades para a contratação de médicos em 21 especialidades, com uma vaga para cada uma. Também haverá formação de cadastro de reserva. A remuneração é de R$ 4.043,68, para carga horária de 20 horas semanais, com exceção para plantonista que são 100 horas mensais. Os interessados podem se inscrever no site sistemasrh.vitoria.es.gov.-br/PssOnline . O atendimento vai até as 23h59 do dia 10 de janeiro de 2019.

ALEGRE

São 46 vagas, além da formação de cadastro de reserva. As vagas são para os cargos de: Biólogo (1); Enfermeiro (19); Farmacêutico (5); Fisioterapeuta (1); Nutricionista (1); Odontólogo (2) e Técnico de Enfermagem (17). O salário varia de R$ 1.339,28 a R$ 2.609,87. Inscrições até amanhã, no site www.alegre.es.gov.br

GUARAPARI

São 85 vagas para profissionais da área da Educação. Os cargos disponíveis são de nível fundamental para auxiliar de serviços gerais (45), auxiliar de serviço escolar (10) e cozinheiro (30). Em jornadas semanais de 40h os profissionais receberão salários de R$ 998,00. Inscrições hoje e amanhã, na Secretaria Municipal de Educação, que fica na Av. Santa Clara, 13, Sol Nascente, das 8h às 16h.

PIÚMA

Vagas para nutricionistas e assistente de creche. A remuneração dos cargos varia de R$ 1.285,85 a R$ 2.943,15. Inscrições até sábado (12), pelo site controladoria.piuma.es.gov.br

ARACRUZ

Concurso público com 84 vagas para profissionais da área da educação. Podem participar do certame profissionais com nível Superior na área em que vai atuar. O prazo segue até domingo (13), no site da organizadora www.ibade.org.b r. A remuneração é de R$ 2.159,51.