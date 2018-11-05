Rede Gazeta abre vagas de emprego

A Rede Gazeta divulgou três oportunidades de emprego para quem quer trabalhar na empresa. Os interessados devem cadastrar um currículo no site www.redegazeta.com.br/vagas ou entregar o material na sede da Rede Gazeta, localizada na Rua Chafic Murad, 902, Bento Ferreira, em Vitória.
ANALISTA DE CONTABILIDADE
Pré-requisitos:
- Formação Superior Completa em Ciências Contábeis;
- Experiência em análise contábil;
- Desejável Pós-graduação em Controladoria e Finanças;
- Experiência em cálculo e recolhimento de impostos diretos e indiretos, emissão de notas fiscais, escrituração fiscal, interpretação da legislação fiscal, preenchimento e transmissão de Declarações Municipais, Estaduais e Federais;
- Experiência em sistemas integrados (preferencialmente EMS TOTV's)
Local de atuação: Vitória - ES
ANALISTA DE SISTEMAS PLENO
Pré-requisitos:
- Formação superior em Engenharia da Computação ou Ciência da Computação;
- Análise e desenvolvimento de sistemas usando ferramenta C# .Net
- Conhecimentos avançados em PowerBI;
- Banco de dados sql-server;
- Desenvolvimento de Web Service e APIs;
- Metodologias ágeis;
- Desejável Inglês avançado, vivência em soluções em Cloud e Big Data, ERP Totvs - Datasul, Linguagem Progress.
Local de atuação: Vitória/ES
ESTAGIÁRIO DE INFORMÁTICA
Pré-requisitos:
- Cursando ensino superior em Sistema de Informação, Ciência da Computação, Engenharia da computação,
- Domínio de Informática - Pacote Office;
- Desejável conhecimento em NET, C#, SQL-QUERY, Inglês.
Principais atividades:
- Auxiliar no suporte e manutenção de sistemas internos ou de terceiros;
- Auxiliar no desenvolvimento de novos sistemas;
- Auxiliar na pesquisa e desenvolvimento de tecnologias inovadoras e ligadas ao processo produtivo da empresa;
- Auxiliar no processo de levantamento de requisitos.
HORÁRIO: 13H as 17:00 ou 14H AS 18H
Local de Atuação: Vitória/ES
ASSISTENTE COMERCIAL
Pré-requisitos:
- Ensino Superior em Administração, Marketing ou Publicidade e Propaganda;
- Conhecimento em programação de campanhas digitais (Google DFP);
- Experiência em criação de relatórios e pós venda de campanhas digitais (Google DFP, Google Analytcs);
- Acompanhamento de performance de campanhas de internet (display, vídeo e Branded Content);
- Criação de oportunidades comerciais digitais;
- Desejável algum conhecimento em mídia programática e mídias digitais.
Local de atuação - VITÓRIA/ES
SERVENTE (CONTRATAÇÃO DE PCD - PESSOA COM DEFICIÊNCIA)
Pré-requisitos:
- Ensino Fundamental;
- Realizar a limpeza das dependências da empresa;
- Realizar a manutenção do jardim;
- Realizar a manutenção e pequenos reparos no prédio da sede;
OBS: Vaga exclusiva para PCD.
- Local de atuação: Vitória/ES.
ASSISTENTE DE MARKETING
Pré-requisitos:
- Formação: Curso superior em Marketing, Publicidade e Propaganda, Comunicação Social, Administração.
Atividades:
- Apoiar área de marketing em suas atividades diárias;
- Providenciar os recursos necessários para implementação promoções ( agendar promoções, realizar orçamentos, recrutar promotores, realizar pagamentos, controlar notas fiscais; acompanhar e entregar prêmios de promoções);
- Confeccionar relatórios de ações para pós venda de ações da área;
- Realizar a cotação de materiais, serviços terceirizados e locais;
- Criação e organização de textos e roteiros promocionais;
- Ser interface com equipe web da programação;
- Conhecimento em programas de edição de imagens Ilustrator e photoshop
Local de atuação: Vitória-ES
ASSISTENTE DE SERVIÇOS GERAIS II
Pré-requisitos:
- Ensino Superior completo ou em curso;
- Experiência em rotinas administrativas;
- Domínio de informática.
Local de atuação: Vitória/ES
ESTAGIÁRIO DE MARKETING
Atividades:
- Dar apoio e acompanhar as ações externas promocionais;
- Auxiliar nos sorteios e promoções das rádios;
- Apoiar na logística promocional: recepção, planejamento, divulgação e distribuição dos materiais promocionais para ouvintes e regionais.
Horário do Estágio: 14h às 18h, de segunda à sexta-feira.
SERVENTE
Pré-requisitos:
- Ensino Fundamental;
- Realizar a limpeza das dependências da empresa;
- Realizar a manutenção do jardim;
- Realizar a manutenção e pequenos reparos no prédio da sede;
- Local de atuação: Vitória/ES.
ASSISTENTE DE SERVIÇOS GERAIS II
Pré-requisitos:
- Ensino Superior completo ou em curso;
- Experiência em rotinas administrativas;
- Domínio de informática.
Local de atuação - Vitória/ES