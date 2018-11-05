Rede Gazeta abre vagas de emprego

Carteira de trabalho Crédito: Fernando Madeira

www.redegazeta.com.br/vagas ou entregar o material na sede da Rede Gazeta, localizada na Rua Chafic Murad, 902, Bento Ferreira, em Vitória. A Rede Gazeta divulgou três oportunidades de emprego para quem quer trabalhar na empresa. Os interessados devem cadastrar um currículo no siteou entregar o material na sede da Rede Gazeta, localizada na Rua Chafic Murad, 902, Bento Ferreira, em Vitória.

ANALISTA DE CONTABILIDADE

Pré-requisitos:

- Formação Superior Completa em Ciências Contábeis;

- Experiência em análise contábil;

- Desejável Pós-graduação em Controladoria e Finanças;

- Experiência em cálculo e recolhimento de impostos diretos e indiretos, emissão de notas fiscais, escrituração fiscal, interpretação da legislação fiscal, preenchimento e transmissão de Declarações Municipais, Estaduais e Federais;

- Experiência em sistemas integrados (preferencialmente EMS TOTV's)

Local de atuação: Vitória - ES

ANALISTA DE SISTEMAS PLENO

Pré-requisitos:

- Formação superior em Engenharia da Computação ou Ciência da Computação;

- Análise e desenvolvimento de sistemas usando ferramenta C# .Net

- Conhecimentos avançados em PowerBI;

- Banco de dados sql-server;

- Desenvolvimento de Web Service e APIs;

- Metodologias ágeis;

- Desejável Inglês avançado, vivência em soluções em Cloud e Big Data, ERP Totvs - Datasul, Linguagem Progress.

Local de atuação: Vitória/ES

ESTAGIÁRIO DE INFORMÁTICA

Pré-requisitos:

- Cursando ensino superior em Sistema de Informação, Ciência da Computação, Engenharia da computação,

- Domínio de Informática - Pacote Office;

- Desejável conhecimento em NET, C#, SQL-QUERY, Inglês.

Principais atividades:

- Auxiliar no suporte e manutenção de sistemas internos ou de terceiros;

- Auxiliar no desenvolvimento de novos sistemas;

- Auxiliar na pesquisa e desenvolvimento de tecnologias inovadoras e ligadas ao processo produtivo da empresa;

- Auxiliar no processo de levantamento de requisitos.

HORÁRIO: 13H as 17:00 ou 14H AS 18H

Local de Atuação: Vitória/ES

ASSISTENTE COMERCIAL

Pré-requisitos:

- Ensino Superior em Administração, Marketing ou Publicidade e Propaganda;

- Conhecimento em programação de campanhas digitais (Google DFP);

- Experiência em criação de relatórios e pós venda de campanhas digitais (Google DFP, Google Analytcs);

- Acompanhamento de performance de campanhas de internet (display, vídeo e Branded Content);

- Criação de oportunidades comerciais digitais;

- Desejável algum conhecimento em mídia programática e mídias digitais.

Local de atuação - VITÓRIA/ES

SERVENTE (CONTRATAÇÃO DE PCD - PESSOA COM DEFICIÊNCIA)

Pré-requisitos:

- Ensino Fundamental;

- Realizar a limpeza das dependências da empresa;

- Realizar a manutenção do jardim;

- Realizar a manutenção e pequenos reparos no prédio da sede;

OBS: Vaga exclusiva para PCD.

- Local de atuação: Vitória/ES.

ASSISTENTE DE MARKETING

Pré-requisitos:

- Formação: Curso superior em Marketing, Publicidade e Propaganda, Comunicação Social, Administração.

Atividades:

- Apoiar área de marketing em suas atividades diárias;

- Providenciar os recursos necessários para implementação promoções ( agendar promoções, realizar orçamentos, recrutar promotores, realizar pagamentos, controlar notas fiscais; acompanhar e entregar prêmios de promoções);

- Confeccionar relatórios de ações para pós venda de ações da área;

- Realizar a cotação de materiais, serviços terceirizados e locais;

- Criação e organização de textos e roteiros promocionais;

- Ser interface com equipe web da programação;

- Conhecimento em programas de edição de imagens Ilustrator e photoshop

Local de atuação: Vitória-ES

ASSISTENTE DE SERVIÇOS GERAIS II

Pré-requisitos:

- Ensino Superior completo ou em curso;

- Experiência em rotinas administrativas;

- Domínio de informática.

Local de atuação: Vitória/ES

ESTAGIÁRIO DE MARKETING

Atividades:

- Dar apoio e acompanhar as ações externas promocionais;

- Auxiliar nos sorteios e promoções das rádios;

- Apoiar na logística promocional: recepção, planejamento, divulgação e distribuição dos materiais promocionais para ouvintes e regionais.

Horário do Estágio: 14h às 18h, de segunda à sexta-feira.

SERVENTE

Pré-requisitos:

- Ensino Fundamental;

- Realizar a limpeza das dependências da empresa;

- Realizar a manutenção do jardim;

- Realizar a manutenção e pequenos reparos no prédio da sede;

- Local de atuação: Vitória/ES.

ASSISTENTE DE SERVIÇOS GERAIS II

Pré-requisitos:

- Ensino Superior completo ou em curso;

- Experiência em rotinas administrativas;

- Domínio de informática.