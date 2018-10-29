Rede Gazeta abre quatro vagas de emprego

A Rede Gazeta divulgou quatro oportunidades de emprego para quem quer trabalhar na empresa. Os interessados devem cadastrar um currículo no site www.redegazeta.com.br/vagas ou entregar o material na sede da Rede Gazeta, localizada na Rua Chafic Murad, 902, Bento Ferreira, em Vitória.
ANALISTA DE SISTEMAS PLENO
Pré-requisitos
- Formação superior em Engenharia da Computação ou Ciência da Computação
- Análise e desenvolvimento de sistemas usando ferramenta C# .Net
- Conhecimentos avançados em PowerBI
- Banco de dados sql-server;
- Desenvolvimento de Web Service e APIs
- Metodologias ágeis
- Desejável Inglês avançado, vivência em soluções em Cloud e Big Data, ERP Totvs - Datasul, Linguagem Progress.
- Local de atuação: Vitória/ES
ESTAGIÁRIO DE INFORMÁTICA
Pré-requisitos
- Cursando ensino superior em Sistema de Informação, Ciência da Computação, Engenharia da computação
- Domínio de Informática - Pacote Office
- Desejável conhecimento em NET, C#, SQL-QUERY, Inglês
Principais atividades
- Auxiliar no suporte e manutenção de sistemas internos ou de terceiros
- Auxiliar no desenvolvimento de novos sistemas
- Auxiliar na pesquisa e desenvolvimento de tecnologias inovadoras e ligadas ao processo produtivo da empresa
- Auxiliar no processo de levantamento de requisitos
- Horário: 13h às 17 horas ou 14h às 18 horas
- Local de Atuação: Vitória
ASSISTENTE COMERCIAL
Pré-requisitos
- Ensino Superior em Administração, Marketing ou Publicidade e Propaganda
- Conhecimento em programação de campanhas digitais (Google DFP)
- Experiência em criação de relatórios e pós venda de campanhas digitais (Google DFP, Google Analytcs)
- Acompanhamento de performance de campanhas de internet (display, vídeo e Branded Content)
- Criação de oportunidades comerciais digitais
- Desejável algum conhecimento em mídia programática e mídias digitais
- Local de atuação: Vitória
SERVENTE (CONTRATAÇÃO DE PCD - PESSOA COM DEFICIÊNCIA)
Pré-requisitos
- Ensino Fundamental
- Realizar a limpeza das dependências da empresa
- Realizar a manutenção do jardim
- Realizar a manutenção e pequenos reparos no prédio da sede
- Local de atuação: Vitória