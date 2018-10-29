Rede Gazeta abre quatro vagas de emprego

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A Rede Gazeta divulgou quatro oportunidades de emprego para quem quer trabalhar na empresa. Os interessados devem cadastrar um currículo no site www.redegazeta.com.br/vagas ou entregar o material na sede da Rede Gazeta, localizada na Rua Chafic Murad, 902, Bento Ferreira, em Vitória.

ANALISTA DE SISTEMAS PLENO

Pré-requisitos

- Formação superior em Engenharia da Computação ou Ciência da Computação

- Análise e desenvolvimento de sistemas usando ferramenta C# .Net

- Conhecimentos avançados em PowerBI

- Banco de dados sql-server;

- Desenvolvimento de Web Service e APIs

- Metodologias ágeis

- Desejável Inglês avançado, vivência em soluções em Cloud e Big Data, ERP Totvs - Datasul, Linguagem Progress.

- Local de atuação: Vitória/ES

ESTAGIÁRIO DE INFORMÁTICA

Pré-requisitos

- Cursando ensino superior em Sistema de Informação, Ciência da Computação, Engenharia da computação

- Domínio de Informática - Pacote Office

- Desejável conhecimento em NET, C#, SQL-QUERY, Inglês

Principais atividades

- Auxiliar no suporte e manutenção de sistemas internos ou de terceiros

- Auxiliar no desenvolvimento de novos sistemas

- Auxiliar na pesquisa e desenvolvimento de tecnologias inovadoras e ligadas ao processo produtivo da empresa

- Auxiliar no processo de levantamento de requisitos

- Horário: 13h às 17 horas ou 14h às 18 horas

- Local de Atuação: Vitória

ASSISTENTE COMERCIAL

Pré-requisitos

- Ensino Superior em Administração, Marketing ou Publicidade e Propaganda

- Conhecimento em programação de campanhas digitais (Google DFP)

- Experiência em criação de relatórios e pós venda de campanhas digitais (Google DFP, Google Analytcs)

- Acompanhamento de performance de campanhas de internet (display, vídeo e Branded Content)

- Criação de oportunidades comerciais digitais

- Desejável algum conhecimento em mídia programática e mídias digitais

- Local de atuação: Vitória

SERVENTE (CONTRATAÇÃO DE PCD - PESSOA COM DEFICIÊNCIA)

Pré-requisitos

- Ensino Fundamental

- Realizar a limpeza das dependências da empresa

- Realizar a manutenção do jardim

- Realizar a manutenção e pequenos reparos no prédio da sede

- Local de atuação: Vitória



