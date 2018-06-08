Rede Gazeta abre cinco vagas de emprego

Crédito: Rafael Neddermeyer/Fotos Públicas

site ou entregar na sede da Rede Gazeta, na Rua Chafic Murad, número 902, Bento Ferreira, em Vitória. A Rede Gazeta abriu cinco vagas de emprego. Os candidatos precisam cadastrar o currículo noou entregar na sede da Rede Gazeta, na Rua Chafic Murad, número 902, Bento Ferreira, em Vitória.

COMUNICADOR (LOCUTOR)

Pré-requisitos

- Ensino Superior

- Experiência em apresentação e anúncios de programas de rádio, realização de entrevistas e promoção de jogos, ações, brincadeiras, competições e perguntas peculiares ao estúdio de rádio.

- Carteira de Habilitação;

- Local de atuação: Cachoeiro de Itapemirim/ES.

ANALISTA DE MERCADO

Pré-requisitos

- Formação Superior completa, preferencialmente em Administração, Marketing ou Publicidade e Propaganda;

- Experiência em atividades de análise de pesquisa e segmentação de mercado;

- Conhecimento e experiência em atividades relacionadas a planejamento; estratégico, elaboração de planos de venda, consolidação de dados estatísticos e análise de dados com foco em resultados;

- Domínio de Informática (especialmente em Excel, Word, PowerPoint e Internet)

- Desejável Inglês.

- Local de atuação: Vitória/ES

CONTATO CALL CENTER

Pré requisitos:

- Ensino Superior Completo;

- Experiência em vendas através de telemarketing;

- Prospectar e trazer novos clientes visando atender metas pré-estabelecidas;

- Identificar novas oportunidades de negócio visando fortalecer a marcar do grupo.

- Local de atuação: Vitória/ES.

CONTATO DE VENDAS

Pré-requisitos:

- Ensino Superior Completo;

- Experiência em vendas e identificação de novas possibilidades de negócios;

- Realizar manutenção de carteira de clientes;

- Prospectar e trazer novos clientes visando atender metas pré-estabelecidas;

- Possuir carro próprio.

- Local de atuação: Vitória/ES.

SERVENTE

Pré-requisitos:

- Ensino Fundamental completo;

- Manter limpas as dependências da emissora;

- Realizar a limpeza das dependências da empresa;

- Fazer café para consumo interno;

- Realizar a manutenção do jardim;

- Realizar a manutenção e pequenos reparos no prédio da sede;