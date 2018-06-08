Rede Gazeta abre cinco vagas de emprego

A Rede Gazeta abriu cinco vagas de emprego. Os candidatos precisam cadastrar o currículo no site ou entregar na sede da Rede Gazeta, na Rua Chafic Murad, número 902, Bento Ferreira, em Vitória.
COMUNICADOR (LOCUTOR)
Pré-requisitos
- Ensino Superior
- Experiência em apresentação e anúncios de programas de rádio, realização de entrevistas e promoção de jogos, ações, brincadeiras, competições e perguntas peculiares ao estúdio de rádio.
- Carteira de Habilitação;
- Local de atuação: Cachoeiro de Itapemirim/ES.
ANALISTA DE MERCADO
Pré-requisitos
- Formação Superior completa, preferencialmente em Administração, Marketing ou Publicidade e Propaganda;
- Experiência em atividades de análise de pesquisa e segmentação de mercado;
- Conhecimento e experiência em atividades relacionadas a planejamento; estratégico, elaboração de planos de venda, consolidação de dados estatísticos e análise de dados com foco em resultados;
- Domínio de Informática (especialmente em Excel, Word, PowerPoint e Internet)
- Desejável Inglês.
- Local de atuação: Vitória/ES
CONTATO CALL CENTER
Pré requisitos:
- Ensino Superior Completo;
- Experiência em vendas através de telemarketing;
- Prospectar e trazer novos clientes visando atender metas pré-estabelecidas;
- Identificar novas oportunidades de negócio visando fortalecer a marcar do grupo.
- Local de atuação: Vitória/ES.
CONTATO DE VENDAS
Pré-requisitos:
- Ensino Superior Completo;
- Experiência em vendas e identificação de novas possibilidades de negócios;
- Realizar manutenção de carteira de clientes;
- Prospectar e trazer novos clientes visando atender metas pré-estabelecidas;
- Possuir carro próprio.
- Local de atuação: Vitória/ES.
SERVENTE
Pré-requisitos:
- Ensino Fundamental completo;
- Manter limpas as dependências da emissora;
- Realizar a limpeza das dependências da empresa;
- Fazer café para consumo interno;
- Realizar a manutenção do jardim;
- Realizar a manutenção e pequenos reparos no prédio da sede;
- Local de atuação: Vitória/ES.