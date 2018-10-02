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Quer emprego?

Rede de supermercados abre 173 vagas de emprego em Guarapari

Oportunidades vão formar cadastro de reserva de profissionais. Loja deve ser inaugurada em janeiro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 out 2018 às 20:18

Publicado em 02 de Outubro de 2018 às 20:18

Nova loja esta prevista para começar a funcionar em janeiro Crédito: Divulgação
Boa oportunidade para quem está procurando emprego. O Superatacado Sempretem, do Grupo Carone, está com 173 vagas para a formação de cadastro de reserva. Os selecionados vão atuar na loja de Guarapari, que está prevista para ser inaugurada em janeiro. A preferência é para quem mora no município.
Os interessados podem enviar o currículo para o e-mail
[email protected]
 ou deixar o documento em qualquer loja do Grupo Carone. É importante colocar o nome do cargo no campo do assunto.
A maior oferta é para o cargo de operador atacarejo caixa, com 58 chances, seguido por operador atacarejo, com 51.
CONFIRA AS VAGAS
Açougueiro: 14
Auxiliar de encarregado: 6
Conferente: 2
Cozinheiro: 1
Fiscal de Caixa: 4
Fiscal de prevenção de perdas: 2
operador atacarejo de vendas: 3
Operador câmara fria: 2
Operador empilhadeira: 6
Auxiliar de açougueiro: 5
Auxiliar de cozinha: 7
Auxiliar de serviços gerais: 4
Cartazista: 1
Operador atacarejo: 51
Operador atacarejo caixa: 58

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