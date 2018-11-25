Quase 700 vagas de emprego esperam o capixaba nesta segunda

Trabalhador pode começar a semana com a carteira de trabalho assinada Crédito: públicas/arquivo

A semana começa com quase 700 vagas para quem quer um emprego com carteira assinada. Os interessados devem procurar uma das unidades de todo o Estado, sem se esquecer de levar os documentos pessoais.

Há oportunidades para todos os níveis de escolaridade. O profissional que atender aos requisitos exigidos pela empresa são encaminhados para entrevista. É bom lembrar que as vagas são atualizadas diariamente e ao serem preenchidas são retiradas do sistema, sem aviso prévio.

Nas agências do Sine Estadual, ligadas ao governo do Estado, a oferta é de 286 vagas. As chances são para funções como cozinheira, farmacêutico, professor de inglês, açougueiro, auxiliar de estoque e vendedor.

Já no Sine da Serra, a semana começa com 161 vagas de emprego. Algumas vagas disponíveis são: atendente de telemarketing, representante comercial, marceneiro, costureiro, assistente de vendas, entre outras.

Em Cariacica, a Agência do Trabalhador conta com 213 oportunidades disponíveis. As chances são para farmacêutico, cozinheiro, mecânico, promotor de vendas, entre outras. Do total de vagas, 78 voltadas às pessoas com deficiências.

A Agência do Trabalhador de Vitória são 37 oportunidades, sendo 20 para representante comercial autônomo, que exige o nível fundamental completo e não precisa ter experiência.

SINE ANCHIETA

Vagas: Instrumentista (1), cozinheira (1), farmacêutico (1), auxiliar de contabilidade (1), promotor de vendas (3), atendente telemarketing (1), açougueiro (1), balconista de açougue (2), gerente de hotel (2), operador de rebobinadeira (1), impressor flexográfico (1), secretária administrativa (1) e eletromecânico (1).

SINE ARACRUZ

Vagas: Coordenador de contas a pagar (1), pintor (5), supervisor (1), encanador (2), eletricista (1), eletricista FC (2), técnico de projetos elétricos (1) e tubista/encanador (20).

SINE BARRA DE SÃO FRANCISCO

Vagas: Assistente administrativo (1), auxiliar de cozinha (1), confeiteiro (1), contador (1), empregada doméstica (1), garçom (1), operador de caixa (1), operador de máquina a fio diamantado (4), operador de máquina carregadeira e escavadeira (2), operador de ponte rolante (1), operador de pórtico rolante (1), padeiro (1), recepcionista PCD (1), salgadeiro (1) e vendedor externo (1).

SINE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Vagas: Acabador de mármore (2), designer gráfico(1), estampador de silkscreen (1), mecânico industrial (1), oficial polivalente (2), professor de inglês (1) e vendedor (1).

SINE CARIACICA

Vagas: Açougueiro (10), desossador (10), atendente de telemarketing PCD (20), atendente de telemarketing (30), auxiliar de cozinha (5), auxiliar de marceneiro (1), auxiliar de pintor de automóveis (1), cozinheiro (5), marceneiro (2), operador de telemarketing ativo (1) e pintor de automóveis (1)

SINE COLATINA

Vagas: Açougueiro (1), analista de RH (1), vendedor (1), oficial de manutenção predial (1) e gerente de serviço social (1)

SINE LINHARES

Vagas: Apontador de campo (1), auxiliar de estoque (2), auxiliar de limpeza PCD (2), auxiliar de limpeza (5), auxiliar de produção PCD (8), cozinheiro de restaurante (1), cozinheiro geral (1), desenhista projetista gráfico (1), garçom (2), lanterneiro (1), mecânico de manutenção de caminhão a diesel (1), mecânico de manutenção tratores (1), mecânico de manutenção de máquinas agrícolas (1), motofretista (1), operador de máquina industrial (1), operador de ponte rolante (1), promotor de vendas (5), repositor de mercadorias (2), serralheiro (1), supervisor comercial (1), técnico em segurança do trabalho (1), técnico de programação e controle de serviço de manutenção (1), vendedor pracista (2) e vidraceiro (1).

SINE NOVA VENÉCIA

Vagas: Chapista de lanchonete (1), empregada doméstica (1), assistente comercial (1), serrador de mármore e granito (1), mecânico de máquinas agrícolas (1), eletricista automotivo (1), impressor offset (1), cirurgião dentista (4), técnico em saúde bucal (1), técnico em prótese dentária (1), operador de vendas (1), vendedor pracista (2) e vendedor interno (4).

SINE SÃO MATEUS

Vagas: Auxiliar administrativo (2), auxiliar cozinha (1), auxiliar de logística (1), auxiliar mecânico máquinas agrícolas PCD (5), barbeiro profissional (1), cabeleireiro corte masculino (1), cabeleireiro profissional (1), chapeiro (1), costureira (2), cozinheiro (1), churrasqueiro (1), fiscal de loja (1), garçom (1), gerente de restaurante (1), guardião de piscina (1), impressor de offset mono (1), manicure (2), mecânico de refrigeração (2), operador de trator pneu PCD (5), operador retroescavadeira (1), recepcionista noturno (1), repositor mercadoria (1), secretária (1), técnico de saúde bucal (1), trabalhador rural PCD (15) e vendedor externo (2).

AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE CARIACICA

Vagas: Ajudante de cozinha (1), ajudante de pintura automotiva (2), atendente de farmácia (10), auxiliar de marketing (1), auxiliar de produção de alimentos (1), balconista de açougue (3), balconista de farmácia (1), balconista de padaria (3), caixa (1), camareira de hotel (1), consultor interno de vendas (1), costureira (5), cozinheiro (3), encarregado de perecíveis - açougue (1), estágio de ensino médio (5), estágio de técnico em administração (2), estágio superior de administração (2), farmacêutico (1), instalador de som e acessórios (1), massagista (1), mecânico veicular grande porte (2), motoboy (1), motorista carreteiro (5), movimentador de mercadorias (2), operador de pá mecânica (1), promotor de vendas (2), repositor de mercadorias (3), representante de atendimento (60), salgadeira (1), supervisor de rota (1), técnico de enfermagem (1), técnico em eletrotécnica (1), técnico em instalação (3), técnico em segurança do trabalho (3), telefonista / caixa (1), vendedor externo para cobrir férias (1) e vendedora (1).

Vagas para pessoas com deficiência: Auxiliar de produção (2), assistente administrativo - atendente (3), auxiliar (4), auxiliar administrativo (2), auxiliar de marketing (1), fiscal de ònibus (3), operador de telemarketing (3) e representante de atendimento (60).

SINE DA SERRA

Vagas: Auxiliar de mecânico de autos (2), faturista (1), atendente de telemarketing (50), assistente de vendas (1), mecânico de motocicletas (1), operador de fresadora (1), pintor de automóvel (1), costureira em geral (2), costureiro de couro (1), auxiliar técnico de montagem (1), desenhista gráfico (2), marceneiro (1) e representante comercial (20).

Vagas para pessoas com deficiência: Auxiliar de mecânicos de autos (1), técnico em eletromecânica (6), auxiliar de linha de produção (10), técnico eletrônico (2), técnico de planejamento e programação da manutenção (2), analista de marketing (1), auxiliar administrativo (3), auxiliar de limpeza (2) e atendente de telemarketing (50).

AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE VITÓRIA