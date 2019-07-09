Qualificação

Quase 5 mil vagas em cursos de graça para aprender uma profissão no ES

Candidatos podem se inscrever até 24 de julho; interessados precisam morar em Grande Vitória, Aracruz e Santa Leopoldina

Publicado em 9 de julho de 2019 às 20:10 - Atualizado há 6 anos

Para participar, é necessário ter mais de 16 anos e morar na Grande Vitória, Aracruz ou Santa Leopoldina Crédito: Pixabay

Quem quer aprender uma profissão para entrar no mercado de trabalho ou ter um conhecimento a mais no currículo deve ficar atento. O Programa Qualificar ES abre quase 5 mil vagas em 38 cursos presenciais. Os interessados podem se inscrever nas 4.895 oportunidades disponíveis.

Para participar, é necessário ter mais de 16 anos e morar na Grande Vitória, Aracruz ou Santa Leopoldina. É necessário ainda ser alfabetizado. Nos cursos da área da saúde o candidato tem que ter idade mínima de 18 anos.

O Qualificar ES Indígena exige que o participante tenha como requisito ser do grupo étnico indígena. E no Qualificar ES Mulher a candidata tem que preencher os requisitados citados e ser do sexo feminino.

De acordo com a Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti), os candidatos devem morar preferencialmente no bairro onde está sendo oferecida a qualificação.

As inscrições podem ser feitas de 10 a 24 de julho, no endereço www.qualificar.es.gov.br. Os resultados estão previstos para ser publicados nos dias 1º e 2 de agosto.

“O programa visa a ampliar as possibilidades de empreendedorismo e renda para os cidadãos capixabas e fornecer subsídios para sua inserção no mundo do trabalho, através de cursos de qualificação profissional gratuitos que atendem à vocação econômica das regiões do Espírito Santo e fomentam a economia criativa”, disse a secretária de Ciência e Tecnologia, Cristina Engel.

CONFIRA OS CURSOS

Aracruz

QUALIFICAR ES INDÍGENA

Local do curso

Associação Indígena Tupinikim e Guarani, Rodovia Primo Bitti, KM 2, Aldeia Caieira Velha.

Cursos: Marketing: divulgando o seu negócio (30), empreendedorismo: criando e planejando negócios (30).

Cariacica

Local do curso

Fundação Fé & Alegria, Rua Vitória, 353, Nova Esperança.

Cursos: Auxiliar de logística e produção (25), auxiliar de rotinas administrativas (25), auxiliar de departamento pessoal (25), recepcionista (25) e auxiliar de estoque e armazenamento (25).

Local do curso

EMEF Padre Anthonius Lute, Rua Paraguai, 16, Nova Esperança.

Cursos: Auxiliar de logística e produção (30) e operador de caixa (30).

Local do curso

EEEFM Teotônio Brandão Vilela, Rua Cento e Oito, 26, Nova Rosa da Penha II.

Cursos: Atendimento ao cliente (35), auxiliar de estoque e armazenamento (35), auxiliar de rotinas administrativas (35) e marketing: divulgando o seu negócio (35)

Local do curso

Multivix - Campo Grande, Rua Treze de Maio, 40, Campo Grande.

Cursos: Auxiliar de rotinas administrativas (35), maquiador (35) e informática (40).

Local do curso

EEEM Hunney Everest Piovesan, Rua Carlos Rogério de Jesus Gomes, s/nº, Santa Fé.

Cursos: Recepcionista (40), balconista de farmácia (40), marketing: divulgando o seu negócio (40), cuidador de idosos (40), auxiliar de recursos humanos (40) e inglês (40).

Local do curso

EEEFM Ana Lopes Balestrero, Rua Lourival de Almeida, 32, Flexal I.

Cursos: Informática (30), auxiliar de estoque e armazenamento (30), informática (30) excel (30) e recepcionista (30).

Local do curso

EMEF Rosa Penha, Rua Castelo Branco, 34, Rosa da Penha.

Cursos: Assistente de secretaria escolar (30), auxiliar de rotinas administrativas (30), decoração de festas (30) e gestão financeira de pequenas e médias empresaS (30).

Local do curso

EMEF Noêmia Costa de Lima, Rua Ibiraçu, s/nº, Vista Mar.

Cursos: Auxiliar de logística e produção (35), decoração (35) e recreador (35).

Local do curso

Primeira Igreja Batista em Alto Lage, Rua Constância Novaes, 33, Alto Lage.

Cursos: Auxiliar de logística e produção (40) e auxiliar de rotinas administrativas (40).

Local do curso

Igreja Assembleia de Deus de Bela Aurora, Avenida Espírito Santo, 200, Bela Aurora.

Cursos: Auxiliar de recursos humanos (30), cuidador de idosos (30), decoração de festas (30), gestão financeira de pequenas e medias empresas (30), auxiliar de rotinas administrativas (30), berçarista (30), recepcionista (30) e assistente de secretaria escolar (30)

Local do curso

Telecentro - Praça Ceu, Rua 74, s/nº, Nova Rosa da Penha

Curso: Auxiliar de logistica e produção (40)

QUALIFICAR ES MULHER

Local do curso

Associação das Micro e Pequenas Empresas de Nova rosa da Penha.

Cursos: Maquiador(20), design de sobrancelhas (20) e maquiador (20).

Guarapari

Local do curso

EEEFM Doutor Silva Mello, Parque da Areia Preta.

Cursos: Recepcionista (30) e gestão financeira de pequenas e médias empresas (30).

Serra

Local do curso

EEEFM Marinete de Souza Lira, Feu Rosa

Cursos: Segurança do trabalho (40), maquiador (40), auxiliar de rotinas administrativas (40), auxiliar de logística (40) e recreador (40).

Local do curso

EEFM Jones José do Nascimento, Central Carapina

Cursos: Recreador (25), auxiliar de logística e produção (40) e balconista de farmácia (40).

Local do curso

EEEFM Professor João Antunes das Dores, Planalto Serrano

Cursos: Inglês (30), Auxiliar de estoque e armazenamento (30) e auxiliar de rotinas administrativas (30).

Local do curso

CRAS de Jardim Carapina

Cursos: Auxiliar de rotinas administrativas (40)

Local do curso

Rede de Atendimento Itegrado à Criança e ao Adolescente, Novo Horizonte.

Cursos: Segurança do trabalho (35), preparação de salgados (25), fotografia (35) e confeitaria (25).

Local do curso

EEEFM Campinho, Campinho da Serra I

Cursos: Recreador (35), auxiliar de rotinas administrativas (35) e berçarista (35)

Local do curso

EEEFM Vila Nova de Colares

Cursos: Marketing: divulgando o seu negócio (35), auxiliar de logística e produção (35) e auxiliar de recursos humanos (35).

Local do curso

Centro de Vivência São Patrício, Jacaraípe

Cursos: Almoxarifado (40), auxiliar de rotinas administrativas (40) e recreador (40)

Local do curso

Igreja Assembleia de Deus Vida Plena, Serra Dourada II.

Cursos: Auxiliar de logística e produção (35) e auxiliar de rotinas administrativas (35)

Local do curso

Igreja Casa de Oração - Ministério Aviamento, Jardim Bela Vista

Cursos: Auxiliar de rotinas administrativas (20) e recreador (20).

Local do curso

Escola Jardim Bela Vista, Jardim Bela Vista

Cursos: Auxiliar de estoque e armazenamento (30).

Viana

Local do curso

Centro de Qualificação Profissional de Viana, Centro

Cursos: Excel (30), inglês (30), auxiliar de estoque e armazenamento (30), recepcionista (30), informática (30), recreador (30), gestão financeira de pequenas e médias empresas (30), auxiliar de recursos humanos (30), informática (30), inglês (30), assistente de secretaria escolar (30) e auxiliar de departamento pessoal (30).

Vila Velha

Local do curso

Casa do Menino, São Torquato

Cursos: Agente comunitário de saúde (30), auxiliar de logística e produção (30), informática (20), auxiliar de estoque e produção (30) e informática (20).

Local do curso

UMEF Alger Ribeiro Bossois, Cidade da Barra

Cursos: Auxiliar de departamento pessoal (30), auxiliar de rotinas administrativas (30), berçarista (30), cuidador infantil (30), design de sobrancelhas (30), marketing: divulgando o seu negócio (30), recepcionista (30)

Local do curso

EEEFM Professor Geraldo Costa Alves, Boa Vista II

Cursos: Agente comunitário de saude (30), auxiliar de departamento pessoal (30), auxiliar de logística e produção (30), marketing: divulgando o seu negócio (30), montagem e manutenção de computadores (30), recepcionista (30).

QUALIFICAR ES MULHER

Local do curso

Igreja Embaixada da Família, Jockey de Itaparica

Cursos: Confeitaria (30), decoração de festas (30), design de sobrancelhas (30), preparação de salgados (30), doces para festas (30), maquiador (30)

Vitória

Local do curso

EEEFM Aflordízio Carvalho da Silva. Bairro Da Penha

Cursos: Recepcionista (30), fotografia (30), cuidador infantil (30), inglês (30)

Local do curso

Associação de Moradores de Solon Borges

Cursos: Agente comunitário de saúde (30), auxiliar de estoque e armazenamento (30), maquiador (30), auxiliar de logística e produção (30), cuidador de idosos (30), design de sobrancelhas (30), auxiliar de rotinas administrativas (30)

Local do curso

EMEF Otto Ewald Júnior, Rua Daniel Abreu Machado, 549, Itararé

Cursos: Fotografia (30), marketing - divulgando o seu negócio (30)

Local do curso

Multivix - Goiabeiras, Rua José Alves, 135 - Goiabeiras

Cursos: Excel (30)

Local do curso

Primeira Igreja Batista de Goiabeiras, Rua Adalfredo Vanick, 20, Goiabeiras.

Cursos: Preparação de salgados (30)

Local do curso

Igreja Assembleia de Deus Ministério Atos, Avenida Hermínio Blackman, 439, Bonfim.

Cursos: Auxiliar de rotinas administrativas (35), recepcionista (35), auxiliar de estoque e armazenamento (35), auxiliar de recursos humanos (35)

QUALIFICAR ES MULHER

Local do curso

EMEF Edna de Mattos Siqueira Gaudio, Rua Araujo Padilha, 25, Jesus de Nazareth

Cursos: Maquiador (30), empreendedorismo: criando e planejando negócios (30), costura (25), desing de sobrancelhas (30), marketing: divulgando o seu negócio (30), decoração de festas (30), atendimento ao cliente (30)

QUALIFICAR ES MULHER

Local do curso

Centro de Artes e Esportes Unificados, Rua Vinte e Três de Abril, 35, Santo André

Cursos: Panificação (30), maquiador (35)

Santa Leopoldina

Local do curso

CRAS de Santa Leopoldina

Cursos: Preparação de salgados (30), doces para festas (30), biscoitos caseiros (30)

Local do curso

Universidade Aberta Brasl, Rua Cabo Milton, s/nº, Centro

Cursos: Informática (30), excel (30), informática (30)

QUALIFICAR ES MULHER

Local do curso

Centro de Convivência da Pessoa Idosa, Rua Cabo Milton, s/nº, Centro

Cursos: Auxiliar de departamento pessoal (30), costura (30), tecnica de vendas (30), confeccionador de lingerie e moda praia (30), gestão financeira de pequenas e médias empresas (30), artesão de pintura em tecido e bordado (30)

