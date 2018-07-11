Quase 400 vagas de estágio abertas em todo o Estado

Vagas disponíveis para estágio Crédito: DPE RO

O estágio é a porta de entrada para o mercado de trabalho. E para quem quer dar este importante passo na carreira deve ficar atento às oportunidades disponíveis nesta semana. São quase 400 vagas para estudantes de níveis médio, técnico e superior. As bolsas podem chegar a R$ 1,6 mil.

SAIBA MAIS

ARCELORMITTAL TUBARÃO

Vagas: São cerca de 300 oportunidades

Bolsa-auxílio: de R$ 746,00 para estudantes de nível técnico e de R$ 800,00 para os de nível superior, além de transporte, alimentação e uniforme.

Inscrições: Os interessados podem se inscrever até o dia 31 de julho, pelo site Os interessados podem se inscrever até o dia 31 de julho, pelo site brasil.arcelormittal.com (basta clicar no banner do Programa de Estágio 2019, em Unidades, e escolher ArcelorMittal Tubarão).

Requisitos: Os candidatos de nível técnico deverão estar no turno noturno o último ano em 2019 ou terem concluído a fase escolar, mas ainda com vínculo com a instituição de ensino para poder realizar estágio. Já os de nível superior terão que concluir sua graduação entre julho de 2019 e dezembro de 2020, em qualquer turno, nas especialidades ofertadas.

Cursos:

Para nível superior: Administração, Arquivologia, Ciência da Computação, Ciências Biológicas, Ciências Contábeis, Comércio Exterior, Direito, Economia, Enfermagem, Engenharia Civil, Engenharia Ambiental, Engenharia de Controle e Automação, Engenharia da Computação, Engenharia de Produção, Engenharia Elétrica, Engenharia Elétrica com ênfase em Telecomunicações, Engenharia Elétrica com ênfase em Computação, Engenharia Mecânica, Engenharia Metalúrgica, Engenharia Química, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Jornalismo, Marketing, Nutrição, Psicologia, Publicidade, Química  Bacharel, Relações Internacionais e Sistemas de Informação.

Nível técnico: Técnico Administração, Técnico Automação Industrial, Técnico Contabilidade, Técnico de Refrigeração, Técnico Edificações, Técnico Eletrotécnica, Técnico Em Química, Técnico Enfermagem, Técnico Informática, Técnico Logística, Técnico Manutenção Eletromecânica Ferroviária, Técnico Mecânica, Técnico Meio Ambiente, Técnico Metalurgia,Técnico Portos e Técnico Segurança do Trabalho.

CIEE-ES

Vagas: 60, sendo 47 para estudantes de nível superior e 13 para os nível médio/técnico.

Inscrições: no site no site www.ciee-es.org.br ou em uma das unidades do CIEE-ES em todo o Estado.

Bolsas: variam de R$ 400,00 a R$ 800,00 mensais, vale transporte e, eventuais outros benefícios.

Cursos: Administração (11), Ciências Contábeis (3), Ciências Econômicas (3), Comércio Exterior (2), Ciência da Computação (2), Desenho Industrial (1), Design de Produtos (1), Tecnologia em Logística (1), Enfermagem (1), Engenharia Ambiental (1), Engenharia Mecânica (1), Engenharia da Automação (1), Engenharia da Computação (1), Relações Internacionais (1), Comunicação Social (1), Marketing (6), Tecnologia em Marketing (1), Publicidade e Propaganda (6), Sistema de informação (1), Tecnologia em Redes de Informação (1), Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistema (1), Ensino Médio Regular ou EJA (3), Tecnologia em Logística (3), Técnico em Informática (1), Técnico em Enfermagem (4) e Técnico em Administração (2).

SUPER ESTÁGIOS

Inscrições: Os interessados deverão cadastrar-se no site Os interessados deverão cadastrar-se no site www.superestagios.com.br

Bolsas: variam de R$ 400 a R$ 1.400

Vagas: 19

Cursos: Comércio Exterior, Relações Internacionais, Educação Física, Pedagogia, Redes de Computadores (Tecnologia), Técnico em Informática, Técnico em Eletrônica, Administração, Marketing, Secretariado, Ciências Econômicas, Ciências Contábeis, Ensino Médio, Técnico em Mecânica, Técnico em Radiologia e Gestão Comercial (Tecnólogo).

IEL-ES

Vagas: 13 para a Grande Vitória e o interior do Estado. São oportunidades para estudantes do ensino técnico, superior e médio.

Inscrição: Interessados devem fazer o cadastro no nosso site Interessados devem fazer o cadastro no nosso site sne.iel.org.br/es

Bolsa: variam de R$ 500,00 a R$ 1.030,40.

Vagas na Grande Vitória: Técnico em Meio Ambiente, Técnico em Mecânica, Técnico em Logística, Técnico em Logística, Técnico em Administração, Administração, Ciências Contábeis, Tecnólogo em Recursos Humanos, Psicologia, Pedagogia, Técnico em Segurança do Trabalho.

Vagas no interior: Ensino Médio (Iúna) e Administração (Linhares).

ÁGUIA BRANCA

Currículo: Os interessados devem enviar currículo para o e-mail Os interessados devem enviar currículo para o e-mail [email protected] , constando o nome da vaga no campo do assunto.

Vagas: O estágio é para área comercial. Para participar, é necessário estar cursando graduação em Estatística, Matemática ou áreas correlatas (Obs.: A partir do 4º período); estudar à noite; conhecimento Intermediário em Excel e Power Point. Há ainda vaga de estágio de Nível Superior - Área de TI. neste caso, o estudante precisa estar cursando graduação na área de TI no horário noturno. O local dos estágios será em Cariacica.

OK HIPERMERCADO

Vaga: Uma oportunidade de estágio para a loja do OK Hipermercado, na Reta da Penha, em Vitória. A vaga é para estagiário de Ciências Contábeis e o pré-requisito é estar matriculado no curso.

Currículo: Os interessados precisam ter mais de 18 anos. Os currículos podem ser enviados para Os interessados precisam ter mais de 18 anos. Os currículos podem ser enviados para [email protected] ou também podem ser entregues diretamente em qualquer loja da rede.

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO

Vagas: formação de cadastro de reserva para estudantes de Pós-Graduação em Direito, em Arquitetura e em Engenharia Civil

Bolsa: com jornadas de seis horas diárias, totalizando 30 horas semanais, e Bolsa de R$ 1.600,00.

Inscrições: até o dia 15 de julho de 2018, no site eletrônico até o dia 15 de julho de 2018, no site eletrônico www.mpes.mp.br