'Quando sente necessidade de repensar a carreira, está na hora de parar'

Tirar um período sabático para repensar a carreira e a vida pessoal pode ser uma boa alternativa para quem já tem muitos anos de trabalho e uma rotina estressante. Foi o que fez o jornalista Patrick Santos, que lançou recentemente o livro 45 do segundo tempo. A obra traz como temas principais as relações com a carreira, o equilíbrio profissional e pessoal e o autoconhecimento.

Ele atuou como repórter, âncora e gerente de jornalismo de uma rádio em São Paulo. Passava mais de 14 horas na empresa, mas produzia mesmo durante três horas. O trabalho não rendia e eu não tinha mais inspiração para criar. Eu achei que, parando, eu pudesse descomprimir, dar uma relaxada para voltar a ter ideias, lembra.

Nesta entrevista, o jornalista comenta como foi a decisão de dar um tempo na carreira e o aprendizado que teve.

Qual o tempo certo de dar uma parada na carreira?

Uma vez que você está formado, carreira é para a vida toda. Então, em algum momento você pode se dar ao direito de parar. Qual o tempo certo? Isso é muito relativo. Não tem uma idade certa. Pode ser aos 35, 50 ou 60. Isso vai variar em função do ritmo e do processo de cada pessoa. No meu caso, foi aos 40. Eu já tinha muito tempo de trabalho, sendo os cinco últimos anos como executivo. Estava muito cansado, estafado, e percebi que era hora de parar.

E como você percebeu que era o momento certo? O que você levou em consideração?

Eu percebi que era hora de parar porque eu não estava mais sendo produtivo. Eu passava 14 horas na empresa, mas produzia mesmo durante três horas. O trabalho não rendia e eu não tinha mais inspiração para criar. Eu achei que, parando, eu pudesse descomprimir, dar uma relaxada para voltar a ter ideias. Levei em consideração meu tempo de carreira, o fato de eu ter passado tanto tempo em uma única empresa, e também a minha saúde física, mental e psicológica.

O que no mundo do jornalismo fez com que você repensasse a sua carreira?

O jornalismo diário é muito dinâmico. Com a chegada da internet, isso se acelerou ainda mais. Eu quis parar também para pensar nesta nova forma de comunicação, na era da internet, em como devemos atuar agora. Além disso, trabalhei muito tempo com política. Eu estava querendo falar sobre outros assuntos. Achei que ali já não estava mais contribuindo tanto. Agora, depois do sabático, tenho a certeza de que vou poder contribuir muito mais, falando sobre carreira e propósito de vida. Aliás, isso sempre foi algo que fiz com meus amigos. Eles sempre me pedem conselhos e sinto que ajudo muito desta forma. Talvez agora eu possa unir esta habilidade natural ao meu novo momento na carreira.

Você acha que o papel da imprensa mudou?

Como conto no meu livro, é forçoso dizer que a imprensa hoje não tem mais o mesmo poder de influência de anos atrás. A mediação entre a fonte de informação e o público, assim como a escolha do que é ou não é notícia, não passa mais pelo crivo da imprensa. Continuo acreditando na importância do jornalismo sério, defenderei seu papel até o fim, mas devo admitir que as coisas mudaram. A imprensa perdeu sua potência para as redes sociais, que se tornaram cada vez mais relevantes.

Como você definiu o tempo de parada?

Eu achei que fosse tirar um ano, que é o período que as pessoas tiram, mas nove meses foram suficientes para mim. Agora vou voltar aos poucos. O sabático, por definição, deve ter entre três meses e um ano.

Por que é importante tirar um período sabático?

O sabático é a hora que você passa a olhar mais para você, para seus interesses, para aquilo que faz mais sentido para você. Sabático é um período de autoconhecimento. O intervalo é importante para repensar, redirecionar a carreira, refletir sobre a vida, os valores. É um momento de avaliação interna. Você para, respeita e olha para todos os horizontes pelos quais você pode caminhar.

Que tipo de profissional pode dar um tempo na carreira?

Todo profissional pode tirar um sabático. Há um certo mito de que o sabático é somente para pessoas com muito conhecimento ou poder aquisitivo, mas não vejo desta forma. Quando você sente necessidade de repensar seus valores, a forma como está conduzindo a carreira e se questiona sobre suas estratégias, está na hora de parar, independentemente da área em que atua, seja um comerciante, um professor ou um executivo.

Como o profissional pode fazer essa análise?

Acho que o profissional precisa avaliar o que já realizou na carreira. Tem momento que vale a pena segurar, ser forte e enfrentar as dores ainda na ativa. No momento em que as coisas estão fluindo, as oportunidades continuam surgindo e estamos diante de desafios que somos capazes de enfrentar, eu recomendo seguir em frente. Não podemos perder o impulso. No meu caso, no entanto, não havia mais desafio. Eu já tinha cumprido uma boa parte da minha função na Jovem Pan.

Como identificar que este período chegou?

Isso é uma coisa que a gente sente. Eu costumo dizer que a gente não mente para a gente mesmo. Então, a gente sabe o limite psíquico e mental, quando há esgotamento ou estafa daquilo que vem fazendo há algum tempo, ou quando você está há muitos anos dentro de uma mesma empresa. Isso foi o que aconteceu comigo. Achei que parar pudesse redirecionar minha vida. A partir do momento que você identifica esta necessidade, você precisa fazer um planejamento para definir exatamente qual o momento mais adequado para fazer esta pausa.

Durante o período sabático, quais foram as suas atividades? O que você procurou fazer?

Eu tive várias etapas no sabático, nos nove meses. Nas três primeiras semanas, não fiz nada. Descansei, deitei no sofá, andei pelo bairro, almocei por perto e fiquei bem à vontade. O tempo foi passando, eu procurei alguns cursos. Fui ler. Li bastante. Depois surgiu a ideia de escrever o livro. E daí surgiram várias reflexões importantes.

O que você aprendeu durante este período? O que foi mais importante?

Eu aprendi que olhar para si, para as coisas que são caras para você, aquilo que te agrada, que faz sentido, tem que ser tratado como uma prioridade. Você se ouvir e se descobrir. Eu aprendi a valorizar aquilo que fazia sentido para mim. Comecei a entender meus pontos fortes e passei a dar mais importância a isso. Neste intervalo, aprendi muito a dar valor às coisas que me fazem sentido.

Como você se organizou financeiramente para ficar afastado das suas atividades profissionais?

Fiz um planejamento financeiro, reduzi meus custos pela metade e comecei a levar uma vida mais simples. Esta é uma das principais dicas. Você precisa se planejar antes de fazer um sabático.

Como foi o retorno para o mercado de trabalho depois deste período?

Eu ainda não retornei. Estou voltando aos poucos. Já fui convidado a dar algumas palestras e acho que este processo deve fluir naturalmente. Quando você está conectado a você, à sua essência e ao seu propósito, as coisas acontecem como devem acontecer e de forma natural. Fato é que, independentemente de como voltar ou quando voltar, você não volta igual.

Você acredita que a retomada ao trabalho será diferente? Por quê?

Com certeza, já está sendo diferente. Eu vejo oportunidade de fazer coisas que não necessariamente estão ligadas ao jornalismo. Escrever, por exemplo, é uma das minhas descobertas. Eu fiz também alguns cursos e estou pensando em fazer mentoria para ajudar profissionais e executivos que estão cansados, que querem dar um tempo na carreira, e que precisam encontrar mais propósito no que fazem.

Você pretende retornar para carreira de executivo ou para área de jornalismo?

Uma vez jornalista, jornalista para sempre. Eu não pretendo abandonar o jornalismo, mas com certeza farei coisas que estão fora desta área.

Faria novamente um período sabático? Daqui quanto tempo?

Eu não sei se farei um outro período sabático longo como este, mas eu acho que a prática de fazer pequenos intervalos pode ser muito positiva. Estas paradas podem te ajudar a respirar, ganhar fôlego e arejar a ideias. Talvez eu pare novamente, sim.

Como surgiu a ideia do livro?

Eu não tinha ideia de escrever este livro. Isso surgiu depois de três meses, em um trabalho de mentoria de carreira com Janaina Paes. Durante alguns exercícios do nosso processo, apareceu isso muito claro para mim e comecei a escrevê-lo.

Qual o conselho que você daria para quem quer dar um tempo na carreira?