Prova para oficial médico da PM será aplicada em setembro

HPM vai ganhar reforço de 20 profissionais Crédito:

As provas para os candidatos inscritos no concurso público para oficiais médicos da Polícia Militar do Espírito Santo serão aplicadas no dia 9 de setembro. A corporação divulgou nesta quinta-feira (30) os editais de deferimento pós-recursos das inscrições e de horário e local de realização dos exames.

O candidato deve consultar o local dos testes e imprimir o Cartão de Informação do Candidato que estará disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br a partir das 15h do dia 30 de agosto de 2018.

De acordo com o edital de convocação, as provas serão aplicadas no período da manhã, em Vitória. O portão de acesso será aberto às 7h15 e fechado impreterivelmente às 8 horas. Os exames vão começar 15 minutos após o fechamento dos portões de acesso. Os participantes terão cinco horas para responder os testes objetivos e discursivos.

Ainda de acordo com a convocação, o candidato deverá comparecer com antecedência mínima de 45 minutos do horário fixado para o fechamento do portão, munido de caneta esferográfica de tinta azul ou preta, fabricada em material transparente, seu documento original de identificação e o cartão de confirmação.

O concurso da PM tem como objetivo preencher 20 vagas para o cargo de oficial médico. Os aprovados vão atuar no hospital da corporação (HPM). As oportunidades são para 10 especialidades diferentes: Cardiologia (3), Dermatologia (1), Infectologia (1), Medicina do Trabalho (1), Medicina Física e Reabilitação (1), Neurologia (1), Oftalmologia (3), Ortopedia (3), Urologia (1) e Psiquiatria (5). A remuneração é de R$ 7.320,43, com 40 horas semanais. O cargo a ser ocupado é de primeiro-tenente, podendo chegar até major.