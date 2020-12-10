Prodest abre seleção na área de TI com salário de R$ 4,5 mil

Prodest abre seleção para contratar profissionais de nível superior Crédito: Divulgação/ Prodest

A carga horária é de 40 horas semanais para todas as funções. Além das oportunidades iniciais, haverá formação de cadastro de reserva. Os selecionados vão trabalhar com contrato temporário.

São sete chances para desenvolvedor C#, uma para business intelligence (BI), duas para desenvolvedor C e uma para desenvolvedor oracle.

As inscrições poderão ser feitas no endereço eletrônico www.selecao.es.gov.br , no período de 10 horas do dia 14 de dezembro até as 17 horas do dia 31 de dezembro de 2020. Só será aceita uma inscrição por CPF.