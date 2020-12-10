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Nível superior

Prodest abre seleção na área de TI com salário de R$ 4,5 mil

Candidatos poderão se inscrever de 14 a 31 de dezembro;  remuneração é de RS 4.599,13, mais auxílio-alimentação de R$ 300

Publicado em 10 de Dezembro de 2020 às 14:11

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 dez 2020 às 14:11
Prodest contrata profissionais de nível superior
Prodest abre seleção para contratar profissionais de nível superior Crédito: Divulgação/ Prodest
O Instituto de Tecnologia da Informação e Comunicação do Espírito Santo (Prodest) vai abrir processo seletivo simplificado para contratar 11 profissionais de nível superior. Todas as oportunidades são para área de tecnologia da informação. A remuneração é de RS 4.599,13, mais auxílio-alimentação de R$ 300. Clique aqui para ler o edital. 
A carga horária é de 40 horas semanais para todas as funções. Além das oportunidades iniciais, haverá formação de cadastro de reserva. Os selecionados vão trabalhar com contrato temporário.
São sete chances para desenvolvedor C#, uma para business intelligence (BI), duas para desenvolvedor C e uma para desenvolvedor oracle.
As inscrições poderão ser feitas no endereço eletrônico www.selecao.es.gov.br, no período de 10 horas do dia 14 de dezembro até as 17 horas do dia 31 de dezembro de 2020. Só será aceita uma inscrição por CPF.
A seleção contará com as seguintes etapas: inscrição, comprovação das informações declaradas, pedido de reconsideração e formalização de contrato. O processo seletivo terá validade de 12 meses, podendo ser prorrogado pelo mesmo período.

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