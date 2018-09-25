Procuradoria Geral do Estado abre 30 vagas de estágio

A Procuradoria Geral do Estado do Espírito Santo (PGE) está com inscrições abertas para o processo seletivo simplificado de estagiários de nível superior. A oferta é de 30 vagas para estudantes que estejam, no mínimo, no 2º semestre do curso de graduação em Direito.
A carga horária é de 20 horas semanais e os estudantes recebem bolsa de R$ 1.145,41, além de auxílio transporte e cobertura de acidentes pessoais.
Os interessados podem se inscrever até 23 de outubro de 2018, tendo que preencher o formulário de inscrição que se encontra disponível no site www.pge.es.gov.br e enviá-lo ao e-mail [email protected].
Os candidatos serão submetidos à aplicação da prova objetiva, onde as aplicações devem ser realizadas nas cidades de Vitória - ES e Brasília - DF.