Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Inscrições abertas

Procuradoria Geral do Estado abre 30 vagas de estágio

A carga horária é de 20 horas semanais e os estudantes recebem bolsa de R$ 1.145,41
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 set 2018 às 16:28

Publicado em 25 de Setembro de 2018 às 16:28

A Procuradoria Geral do Estado do Espírito Santo (PGE) está com inscrições abertas para o processo seletivo simplificado de estagiários de nível superior. A oferta é de 30 vagas para estudantes que estejam, no mínimo, no 2º semestre do curso de graduação em Direito.
A carga horária é de 20 horas semanais e os estudantes recebem bolsa de R$ 1.145,41, além de auxílio transporte e cobertura de acidentes pessoais.
Os interessados podem se inscrever até 23 de outubro de 2018, tendo que preencher o formulário de inscrição que se encontra disponível no site www.pge.es.gov.br e enviá-lo ao e-mail [email protected]
Os candidatos serão submetidos à aplicação da prova objetiva, onde as aplicações devem ser realizadas nas cidades de Vitória - ES e Brasília - DF.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Páscoa: as razões políticas por trás da condenação de Jesus à cruz
Imagem de destaque
Consórcio imobiliário já responde por maioria das contratações da modalidade em 2025
Bolo de chocolate fofinho
Bolo de chocolate fofinho: confira receita passo a passo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados