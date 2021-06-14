PRF divulga resultado da prova discursiva e convoca para teste físico

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) divulgou nesta segunda-feira (14) o resultado final da prova discursiva e a convocação para o Teste de Aptidão Física (TAF) do concurso público que vai preencher 1.500 vagas.
O documento está disponível no site do Cebraspe. A listagem foi divulgada após a análise dos recursos contra o resultado provisório do exame.
O TAF será realizado no próximo final de semana, nos dias 19 e 20 de junho. As instruções sobre os exames estão listadas no documento. Clique aqui para ler. Os locais onde serão realizadas as provas físicas serão divulgados para consulta individual nesta quarta-feira (16).
Os candidatos deverão permanecer de máscara durante todo o tempo que estiverem no local da avaliação, inclusive quando forem realizar o teste.
De acordo com a convocação, eles terão que se apresentar com roupa apropriada para prática de atividade física, munido do documento de identidade original e do atestado médico (original ou cópia autenticada em cartório).
Na avaliação médica deverá constar que o candidato está apto a realizar o exame de aptidão física deste concurso e conter data, assinatura, carimbo e CRM do profissional, emitido nos últimos 15 dias anteriores à data da realização da prova. O documento deve ser entregue no momento da identificação.
Os candidatos farão barra fixa, shuttler run (ir e vir), impulsão horizontal, flexão abdominal e corrida de 12 minutos.
Além do TAF, a corporação também convoca os participantes para avaliação psicológica (27 de junho), apresentação de documentos e preenchimento da Ficha de Informações Pessoais (FIP), das 10 às 18 horas do dia 21 de junho. O resultado estão previsto para ser divulgado no dia 7 de julho