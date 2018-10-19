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PRF confirma banca organizadora de concurso público

Certame vai preencher 500 vagas para o cargo de policial rodoviário federal
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 out 2018 às 15:43

Publicado em 19 de Outubro de 2018 às 15:43

Polícia Rodoviária Federal (PRF) Crédito: Divulgação | PRF
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) confirmou nesta sexta-feira (19) que o Cebraspe será a banca organizadora do seu novo concurso público. O próximo passo é a assinatura do contrato, que deve ocorrer nos próximos dias. O edital deve ser publicado ainda este mês ou, no mais tardar, início de novembro.
Estado e União terão mais de 12 mil vagas até 2019
O processo seletivo contará com 500 vagas para o cargo de policial rodoviário. A remuneração inicial da é de R$ 9.931,57, já considerando o auxílio-alimentação de R$ 458.
A autorização do concurso, publicada em 27 de julho, determina um prazo de até seis meses para a publicação do edital, ou seja, até 27 de janeiro.
Para concorrer ao cargo de policial rodoviário é necessário possuir curso de nível superior em qualquer área de formação, além de carteira de habilitação a partir da categoria B. A jornada de trabalho dos servidores é de 40 horas semanais.

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