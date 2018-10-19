PRF confirma banca organizadora de concurso público

Polícia Rodoviária Federal (PRF) Crédito: Divulgação | PRF

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) confirmou nesta sexta-feira (19) que o Cebraspe será a banca organizadora do seu novo concurso público. O próximo passo é a assinatura do contrato, que deve ocorrer nos próximos dias. O edital deve ser publicado ainda este mês ou, no mais tardar, início de novembro.

O processo seletivo contará com 500 vagas para o cargo de policial rodoviário. A remuneração inicial da é de R$ 9.931,57, já considerando o auxílio-alimentação de R$ 458.

A autorização do concurso, publicada em 27 de julho, determina um prazo de até seis meses para a publicação do edital, ou seja, até 27 de janeiro.