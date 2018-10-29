PRF assina contrata com organizadora; edital nos próximos dias

Polícia Rodoviária Federal (PRF) Crédito: Divulgação | PRF

Mais um importante passo para a realização do concurso público da Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi dado nesta segunda-feira (29). A corporação divulgou, por meio de publicação em diário oficial, a assinatura do contrato com a banca organizadora, que será o Cebraspe. Agora o próximo passo é a publicação do edital, que deve ocorrer nos próximos dias.

O concurso vai preencher 500 vagas para o cargo de policial rodoviário. Os candidatos devem ter o nível superior em qualquer área de formação, além de carteira de habilitação a partir da categoria B. A jornada de trabalho dos servidores é de 40 horas semanais.

A remuneração inicial da é de R$ 9.931,57, já considerando o auxílio-alimentação de R$ 458. Além disso, de acordo com a lei 13.371, sancionada pelo presidente Michel Temer em 2016, os servidores contarão com mais um reajuste, em janeiro de 2019, quando o salário passará a ser de R$ 10.357,88, também com o benefício.