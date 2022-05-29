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Em todo o país

Prepare-se! 181 concursos e seleções abertos com salário de até R$ 32 mil

Oferta é de mais de 21 mil vagas para profissionais de todos os níveis de escolaridade. Há oportunidades em câmaras, prefeituras, universidades, tribunais, entre outras

Publicado em 29 de Maio de 2022 às 19:41

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

29 mai 2022 às 19:41
Murais de mosaico na Grande Vitória
Ufes tem vagas para professor efetivo Crédito: Vitor Jubini
Estão abertos 181 concursos públicos e processos seletivos em todo o Brasil, totalizando mais de 21 mil oportunidades efetivas e temporárias. Além das vagas iniciais, há previsão de preenchimento de cadastro de reserva.
Os candidatos podem se inscrever em seleções de câmaras, prefeituras, tribunais, governos estaduais, entre outras.

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Os salários podem chegar a R$ 32.004. A remuneração é paga para o cargo de juiz do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que abrange os Estados do Rio Grande do SulSanta Catarina e Paraná. Os interessados têm até o dia 20 de junho para garantir a participação no certame.
No Espírito Santo, a Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) e o Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) anunciaram a contratação de professores, enquanto que as prefeituras de FundãoGuarapariVenda Nova do Imigrante e Marechal Floriano têm vagas para diversos cargos.

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