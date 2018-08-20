Prefeituras de Vitória e Vila Velha contratam médicos temporários

Prefeitura de Vila Velha contrata médico em várias especialidades Crédito: Divulgação Prefeitura de Vila Velha/Walter Closs

As prefeituras de Vitória e Vila Velha estão com inscrições abertas para processos seletivos simplificados. As oportunidades são para o cargo de médico e a remuneração pode chegar a R$ 8 mil.

Em Vitória, a seleção visa a preencher uma vaga no cargo de Médico do PSF. Com jornada de trabalho de 40 horas semanais, o servidor selecionado deve receber remuneração de R$ 8.518,91.

As inscrições podem ser feitas até o dia 27 de agosto de 2018, por meio do site www.sistemasrh.vitoria.es.gov.br

O candidato deverá comparecer à Coordenação de Gestão de Pessoas da Secretaria de Saúde (próximo ao Hospital São Lucas), que fica na Av. Mal. Mascarenhas de Moraes, 1.185, Forte São João/Beira Mar  Vitória, munido do comprovante de inscrição, juntamente com a documentação comprobatória em envelope grampeado, nos dias úteis, no período de 20 a 31 de agosto de 2018, das 9h às 16h.

A seleção contará com apenas uma etapa, a avaliação de títulos.

VILA VELHA

A Prefeitura de Vila Velha também abriu seleção para contratar médicos. As oportunidades são para o cargo de Médico nas especialidades de Cardiologista, Pneumologista Adulto, Ginecologista Obstetra Plantonista, Neurologista Adulto, Neurologista Pediátrico, Pediatra Plantonista - com experiência em Neonatologia, Ginecologista, Psiquiatra Adulto 20h, Psiquiatra Infantil 20h, Infectologista Adulto, Ortopedista; e Médico Veterinário.

A carga horária é de 20h semanais, os selecionados de nível superior devem receber remuneração com valor entre R$ 2.676,00 e R$ 5.276,00, composta por vencimento básico e gratificação.

Os interessados podem se inscrever até o dia 10 de setembro de 2018, por meio do endereço eletrônico www.vilavelha.es.gov.br

Esta seleção, com validade de doze meses, compreenderá de uma única etapa de classificação dos inscritos: Avaliação de Títulos.