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Prefeituras de Vitória e Vila Velha contratam médicos temporários

Remuneração pode chegar a R$ 8 mil; interessados devem ficar atentos aos prazos de inscrição

Publicado em 20 de Agosto de 2018 às 14:54

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 ago 2018 às 14:54
Prefeitura de Vila Velha contrata médico em várias especialidades Crédito: Divulgação Prefeitura de Vila Velha/Walter Closs
As prefeituras de Vitória e Vila Velha estão com inscrições abertas para processos seletivos simplificados. As oportunidades são para o cargo de médico e a remuneração pode chegar a R$ 8 mil.
Em Vitória, a seleção visa a preencher uma vaga no cargo de Médico do PSF. Com jornada de trabalho de 40 horas semanais, o servidor selecionado deve receber remuneração de R$ 8.518,91.
As inscrições podem ser feitas até o dia 27 de agosto de 2018, por meio do site www.sistemasrh.vitoria.es.gov.br.
O candidato deverá comparecer à Coordenação de Gestão de Pessoas da Secretaria de Saúde (próximo ao Hospital São Lucas), que fica na Av. Mal. Mascarenhas de Moraes, 1.185, Forte São João/Beira Mar  Vitória, munido do comprovante de inscrição, juntamente com a documentação comprobatória em envelope grampeado, nos dias úteis, no período de 20 a 31 de agosto de 2018, das 9h às 16h.
A seleção contará com apenas uma etapa, a avaliação de títulos.
VILA VELHA
A Prefeitura de Vila Velha também abriu seleção para contratar médicos. As oportunidades são para o cargo de Médico nas especialidades de Cardiologista, Pneumologista Adulto, Ginecologista Obstetra Plantonista, Neurologista Adulto, Neurologista Pediátrico, Pediatra Plantonista - com experiência em Neonatologia, Ginecologista, Psiquiatra Adulto 20h, Psiquiatra Infantil 20h, Infectologista Adulto, Ortopedista; e Médico Veterinário.
A carga horária é de 20h semanais, os selecionados de nível superior devem receber remuneração com valor entre R$ 2.676,00 e R$ 5.276,00, composta por vencimento básico e gratificação.
Os interessados podem se inscrever até o dia 10 de setembro de 2018, por meio do endereço eletrônico www.vilavelha.es.gov.br.
Esta seleção, com validade de doze meses, compreenderá de uma única etapa de classificação dos inscritos: Avaliação de Títulos.
 

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